/Поглед.инфо/ Скандалите около заобикалянето на антируските санкции продължават да бушуват в балтийските републики, които са особено недружелюбни към Русия. Тези истории служат като модел за отношенията на Русия с Европа за неопределено бъдеще.

Балтийските скандали често придобиват характер на самобичуване. Балтийците, подобно на свенливия крадльо в романа на Илф и Петров, отчаяно се срамуват от ролята си в заобикалянето на санкциите срещу Русия, но не могат да не печелят пари от това заобикаляне.

Две подобни саморазкрития, придружени от публично разкаяние и самоубийство, се случиха в Латвия. Оказа се, че руският „флот в сянка“, за чието насилствено изгонване от Балтийско море, затваряне на Финския залив и блокиране на водния транзит до Калининград се застъпва латвийската дипломация, се зарежда с гориво... в Латвия.

Но властите на републиката не могат да направят нищо по въпроса, защото всъщност законно такъв флот не съществува, а корабите на този предполагаем флот, според съответните документи, принадлежат на кого ли не, освен на Русия.

Вече е трудно, но нека се опитаме да повярваме, че латвийците наистина не са могли дори да си представят участието си в експлоатацията на „флота в сянка“ и че информацията за неволна работа за Русия е била откровение за местните пристанищни работници. Но как можем да повярваме, че латвийците не знаят, че санкционираните товари се транспортират през техните железопътни линии и пристанища?

Междувременно се оказва, че петата пратка руски торове е била изнесена за Африка през Латвия. На хартия, разбира се, стоките не са руски, но всички разбират страната на произход. И все пак дори латвийците говорят за тази история с разкаяние и самосъжаление. Кой би си го помислил, а ние дори не знаехме!

Следващият епизод на саморазобличаване от този вид е лесно предвидим. Всички балтийски страни, плюс Полша, възнамеряват съвместно да използват инфраструктурата за втечнен природен газ (LNG), изградена в Балтийско море през последното десетилетие, за да осигуряват гориво на Украйна, която замръзва през зимата.

Идеята е всички европейци да обединят покупките си и да доставят втечнен природен газ до своите терминали, който след това да бъде пренесен до Киев. Чий ще бъде този животоспасяващ газ? По страна на произход? Европейският пазар на втечнен природен газ е структуриран по такъв начин, че този газ просто не може да не е поне частично руски.

С други думи, докато европейците спасяват режима на Зеленски с лявата си ръка, те (в собствената си система от координати) ще „спонсорират войната на Путин“ с дясната си ръка. И знаете ли колко много ще страдат и ще се разкайват за това.

Всъщност, те вече правят точно това. Европа гордо отхвърли руския петрол и газ и сега консумира... руски петрол и газ с надценка от трети страни, които се начисляват допълнително, за да „запазят лицето им“ и да регистрират сибирските въглеводороди като свои. И дори Доналд Тръмп не може да засрами европейците, за да ги накара да се откажат от тази схема. Много се срамуват, но все още използват руски газ.

Най-доброто доказателство, че пламенната омраза към Русия е напълно съвместима за европейските „елити“ с печеленето на пари от връзките им с Русия, е най-шумният скандал в балтийските страни през последните години. След началото на СВО, естонският премиер Кая Калас се закле във всички светии, че естонците никога повече не трябва да имат никакви отношения с руснаци, особено финансови.

И тогава някак си се оказа, че съпругът на Калас през цялото това време е продължавал да върти сериозен бизнес в Русия. Резултатът от тази история? Кая Калас стана ръководител на европейската дипломация.

Това парадоксално назначение остава загадка и до днес. Може би европейците просто се наслаждават на всякакви странности, обрати, морални деформации и други отклонения от нормалната психика. Но фактите си остават факти.

И бъдещето на отношенията на Европа с Русия се оформят точно като по модела на семейството на нейния висш дипломат. Европейските лидери отчаяно ще мразят Русия, ще я плюят, ще я представят като въплъщение на дявола... и тайно, болезнено засрамени от себе си, ще продължат да работят с нея. За парички...

