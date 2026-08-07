Разрушените складове край Киев: Москва промени стратегията и взе под прицел търговската логистика

/Поглед.инфо/ Новата фаза във военните действия между Русия и Украйна придобива все по-изразени икономически и логистични параметри. След масираните атаки с украински безпилотни апарати по руска територия, последвалият въздушен удар по обекти в Украйна беляза сериозно пренасочване на целите. Вместо изключително върху енергийни субстанции, руските високоточни оръжия се фокусираха върху ключови логистични и дистрибуторски възли около Киев. Унищожаването на централни складови комплекси, сортировъчни бази и производствени мощности поставя под въпрос вътрешната търговска мрежа и застрашава веригите за доставки в цялата страна, докато финансовият натиск върху киевската администрация продължава да нарства.

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Анатомия на новия икономически удар

Анализът на събитията от началото на август показва ясна промяна в тактиката на нанасяне на поражения. Според публикуваните доклади и информация от украински търговски оператори, атаката от нощта на 5 август е засегнала критични точки от гражданската и двойната логистична инфраструктура в Киевска област. Твърди се, че ударът е бил изключително прецизен – без прихващане на ракетни средства от страна на украинската ПВО, което само по себе си повдига въпроси относно състоянието на зенитните комплекси, защитаващи столицата.

Сред най-сериозно засегнатите обекти е логистичният център „Терминал Бровари“, собственост на онлайн търговеца „Розетка“. Този комплекс, за който се съобщава, че е обработвал близо 100 000 поръчки ежедневно и е обслужвал над 540 търговски обекта в страната, е практически унищожен. По сходен начин са поразени дистрибуторските съоръжения на веригата „Епицентр“ в Калиновка и на улица „Вискозна“, както и производственият завод „Епицентр Керамик Корпорейшън“. Ръководството на последното вече обяви намерение да изнесе останалите си производствени мощности зад граница.

Списъкът продължава с централния склад на хранителната верига Novus, сортировъчния терминал на „Нова поща“, базите на логистичните оператори Brockbridge и Raben Ukraine, както и централното съоръжение на Liqui Moly Ukraine. По официални данни на самия дистрибутор на смазочни материали, 100% от наличните им запаси от моторни масла в страната са унищожени при пожарите.

Защо точно частната логистика и дистрибуция?

На пръв поглед поражението върху цивилни складове за електронна търговия, плочки, обувки и хранителни стоки изглежда като изолиран икономически инцидент. В условията на съвременен конфликт от такъв мащаб обаче границата между цивилна и военна логистика практически е заличена.

Търговските мрежи като „Нова поща“ и големите логистични паркове около Киев отдавна изпълняват ролята на гръбнак за снабдяването на украинските въоръжени сили с оборудване с двойна употреба. През тези канали ежедневно преминават тонове товари – от батерии, дронове, защитени радиостанции и тепловизори, закупени от доброволчески фондации, до униформи, медицински консумативи и резервни части. Гражданската логистика осигурява скорост, децентрализация и маскировка, каквато стандартните армейски складове не могат да предоставят, тъй като те са лесни за идентифициране от разузнаването.

Пулверизирането на тези масивни разпределителни възли прекъсва именно тази „сива“ верига на снабдяване. Когато унищожиш логистичния хъб в Бровари, ти не просто спираш доставката на потребителска електроника; ти блокираш транзита на стотици пратки, предназначени за фронта, които се движат паралелно с цивилния поток.