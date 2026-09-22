Румен Петков в Ростов на Дон: Почит към жертвите на нацисткия терор и урок по историческа памет

/Поглед.инфо/ В момент, когато европейският континент се тресе от опити за пренаписване на миналото, български общественици направиха ясен морален избор. Поклонението пред хилядите цивилни жертви на окупацията в Ростов на Дон напомня за цивилизационния вододел между паметта за престъпленията и опасната амнезия.

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Жест на морален кураж на фона на европейската амнезия

Председателят на ПП АБВ Румен Петков и председателят на Търговско-промишлената палата - Плевен Иван Мандински поднесоха цветя пред мемориалния комплекс „На загиналите воини“ („Павшим воинам“). Този жест носи изключително силно послание, надхвърлящо протоколните рамки. Във време, когато в редица европейски държави се разрушават монументи и се пренаписват учебници, отдаването на почит към загиналите цивилни граждани се превръща в акт на отговорност към истината.

Братската могила, разположена под мемориала, пази останките на повече от 4500 невинни жители, избити жестоко по време на хитлеристката окупация. Вечният огън, който гори на това място без прекъсване от 9 май 1959 година, и монументалният комплекс, изграден през 1969 година, са вечен свидетел на платената висока цена за свободата.

Анатомия на окупацията и трагедията на един град

Историческата реалност около Ростов на Дон показва цялата бруталност на окупационния режим. Градът преживява два тежки периода на фашистко управление през Втората световна война — първоначално за осем дни през ноември 1941 година, а след това за дълги и мрачни 205 дни от 24 юли 1942 година до 14 февруари 1943 година.

Именно по време на втората, продължителна окупация, градът е подложен на систематичен терор. Десетки хиляди жители стават жертви на репресивния апарат, а над 53 000 души са депортирани на принудителен труд. Освобождението на 14 февруари 1943 година слага край на този кошмар, но оставя дълбоки белези в съзнанието на поколенията.

Урокът за България и борбата срещу ревизионизма

За България, чиято история също е белязана от борба срещу фашистката идеология, съхраняването на подобни паметни места е важен ориентир. Отказът от историческа памет отваря вратата за рехабилитация на идеологии, които донесоха опустошение на целия европейски континент.

Поклонението на Румен Петков и Иван Мандински в Ростов на Дон показва, че антифашистките ценности и почитта към невинните жертви трябва да стоят над всякаква дневна политика. То напомня, че забвението е най-прекият път към повторение на трагедиите от миналото.