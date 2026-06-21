Русия губи ли предимството си във въздуха? Новата война вече се води над пътищата към Крим

/Поглед.инфо/ Докато общественото внимание остава приковано към картата на фронта и поредните съобщения за удари по Одеса, зад линията на бойните действия се развива друга война. Атаките срещу Крим, проблемите с доставките на гориво, появата на ново поколение дронове-прехващачи и нарастващият натиск върху транспортните артерии показват, че конфликтът постепенно се превръща в технологична и логистична надпревара, в която километри пътища и цистерни с дизел могат да се окажат по-важни от превземането на отделен град.

През последните месеци руските и украинските военни сводки започнаха да приличат все по-малко на класически фронтови бюлетини и все повече на отчети на транспортни компании, енергийни оператори и инженери по безпилотни системи. Зад шумните съобщения за настъпления, удари и отбранителни операции се вижда един по-дълбок процес, който често остава скрит зад пропагандните заглавия. Войната постепенно се измества от въпроса кой контролира определено село към въпроса кой контролира логистичната мрежа, горивото и технологичното развитие на безпилотните системи.

Последната нощна атака срещу Одеса и последвалите украински твърдения за успешно прихващане на значителна част от атакуващите дронове е поредният сигнал за тази промяна. Разбира се, подобни данни не могат да бъдат независимо потвърдени. И Москва, и Киев традиционно публикуват силно филтрирана информация за резултатите от подобни операции. Самият факт, че руски военни блогъри и свързани с армията канали започват открито да обсъждат проблем с ефективността на „Гераните“, обаче заслужава внимание.

Преди две години появата на тези дронове предизвика сериозно безпокойство в украинската противовъздушна система. Относително ниската цена, масовото производство и възможността за претоварване на отбраната превърнаха „Гераните“ в едно от най-ефективните средства за нанасяне на удари по енергийна и военна инфраструктура. Тогава украинската страна реагира чрез създаването на мобилни огневи групи, разполагане на акустични системи за ранно предупреждение и изграждане на импровизирана мрежа за откриване на въздушни цели.

Това работеше известно време. След това руската страна промени тактиката. Увеличиха се височините на полета, коригираха се маршрутите, появиха се нови варианти на управление и навигация. Ефективността отново се повиши. Сега наблюдаваме следващия цикъл от тази технологична надпревара.

Всъщност в съвременната война няма окончателно решение. Всяка нова система създава временна асиметрия, която рано или късно бива компенсирана. Появява се нов дрон. След това ново средство за борба с дронове. След това нова защита срещу това средство. Наблюдаваме ускорена еволюция, която в мирно време би отнела десетилетия.

Затова днес не е толкова важно дали определена атака срещу Одеса е постигнала сто процента от целите си или е била отблъсната. По-важен е въпросът какво показва тя за състоянието на двете воюващи системи. А отговорът е, че и Русия, и Украйна са принудени постоянно да инвестират ресурси в нови технологии само за да запазят текущите си позиции.

Паралелно с това друга тема започва да излиза на преден план. Това е логистиката.

Атаката срещу Керч и последвалите ограничения върху доставките на гориво в Крим са показателни. Дори когато физическите щети са ограничени, самият факт на нарушена логистика може да произведе ефект, многократно по-голям от ефекта на директното разрушение. Един склад може да бъде възстановен. Един път може да бъде ремонтиран. Но когато се появи несигурност в снабдителната система, последствията се разпространяват като верижна реакция.

Първо се увеличават транспортните разходи. След това растат цените на храните. След това се появяват закъснения в доставките. След това армията започва да харчи допълнителни ресурси за охрана и защита на маршрутите. Всяка цистерна започва да изисква повече време, повече охрана и повече гориво.

Тук има нещо, което често се пропуска в публичния разговор. Войните не се печелят от най-силната ракета. Те се печелят от системата, която успява по-дълго да поддържа ежедневното си функциониране.

Историята е пълна с подобни примери. Германската армия през Втората световна война многократно демонстрира тактическо превъзходство, но в крайна сметка губи войната и заради невъзможността да осигури достатъчно гориво и логистика. Съветската армия оцелява не само благодарение на огромните си ресурси, но и защото успява да поддържа непрекъснат поток от доставки към фронта.

Днес ситуацията изглежда различно технологично, но логиката остава същата.

Когато украински дронове атакуват магистрали, мостове, петролни бази или транспортни възли, те атакуват не просто конкретен обект. Те атакуват времето. Всяко забавяне означава по-малко ефективност. Всяка допълнителна проверка означава по-бавна доставка. Всяка разрушена цистерна означава нова логистична задача.

По тази причина все повече руски военни анализатори започват да говорят не толкова за превземане на Одеса, колкото за защита на собствените комуникационни линии. Това не е случайно.

Превземането на голям град е сложна операция. Но поддържането на снабдяването на огромен фронт от стотици километри е ежедневна задача без почивен ден. Ако снабдяването започне да изостава, последствията се усещат навсякъде.

Особено интересна е дискусията за необходимостта от специализирани подразделения за борба с дронове. На пръв поглед идеята изглежда почти импровизирана. Геймъри, оператори, мобилни групи, разпръснати по различни точки. Но зад нея стои сериозна логика.

Съвременният конфликт все повече се превръща в война между оператори. Не само между танкове и артилерия, а между хора, които управляват системи на десетки километри разстояние. В някои участъци на фронта операторът на дрон вече има по-голямо значение от командира на танков взвод.

Това създава нови проблеми за военните бюрокрации. Традиционните армии са изградени около строга йерархия. Дроновата война често изисква гъвкавост, бързо вземане на решения и техническа култура, която трудно се побира в старите структури.

Именно затова периодично се появяват критики към чиновническия подход и прекомерната регулация. Част от тези критики вероятно са преувеличени. Част обаче отразяват реално напрежение между традиционния военен модел и новите технологични реалности.

Още по-интересна е темата за защитата на транспортната инфраструктура. Предложенията за изграждане на многослойни защитни мрежи над най-рисковите участъци от пътищата може да изглеждат необичайни, но подобни решения вече се използват на различни места по фронта.

Причината е проста. Дронът струва много по-малко от повредения камион. Още по-малко от товара в него. А ако този товар е боеприпаси или гориво, съотношението става още по-неблагоприятно.

Затова и войната постепенно се превръща в икономическо състезание. Не само кой може да произведе повече оръжия, а кой може по-евтино да защити собствените си ресурси.

Тук се появява и въпросът за Одеса. В руското информационно пространство периодично се появяват призиви за по-мащабни удари срещу украинската транспортна инфраструктура, включително мостове, железопътни възли и логистични центрове. Аргументът е, че без нарушаване на тези комуникации Киев ще продължи да получава необходимите доставки.

Това изглежда логично, но има един проблем. Значителна част от тази инфраструктура е разпръсната, ремонтирана многократно и поддържана от широка мрежа от резервни маршрути. Унищожаването на отделен мост невинаги води до стратегически резултат. Понякога създава временни затруднения, които бързо се компенсират.

Затова и след повече от четири години конфликт продължават споровете доколко ефективна би била стратегията за масирани удари по транспортната система.

Междувременно едно нещо става все по-очевидно. И двете страни постепенно признават, че бързо решение няма.

Това се вижда не от официалните заявления, а от начина, по който инвестират ресурсите си. Когато строиш нови заводи за дронове, когато създаваш специализирани части за борба с безпилотни системи и когато променяш логистичната си архитектура, ти не се подготвяш за война от няколко седмици. Подготвяш се за продължително изтощение.

Затова новините от Одеса и Крим трябва да се разглеждат не като отделни епизоди, а като части от по-голяма картина. В тази картина фронтовата линия остава важна, но вече не е единственият фактор. Все по-голямо значение придобиват заводите, складовете, транспортните коридори, производствените мощности и технологичните цикли.

Там се решава дали една армия ще може да продължи да воюва след шест месеца, след година или след две години.

Засега няма признаци, че някоя от страните е намерила окончателен отговор. Появяват се нови средства за нападение. След това нови средства за защита. След това нови методи за заобикаляне на защитата. Кръгът продължава да се върти.

Одеса остава символ. Крим остава стратегически възел. Но зад тях стои нещо по-прозаично и много по-важно – способността на воюващите системи да поддържат ежедневно своето командно дишане. И колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-малко ще се решава той от отделни удари и толкова повече – от камионите, горивото, операторите на дронове и заводите, които работят далеч от фронтовата линия.