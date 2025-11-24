/Поглед.инфо/ Русия постепенно излиза от клишето за „суровинна икономика“. Делът на нефтогазовите приходи в бюджета спада, докато растат постъпленията от обработващата промишленост, услугите, строителството, финансовия и ИТ-сектора. Вицепремиерът Александър Новак и водещи икономисти обясняват как структурната промяна в руската икономика позволява на страната да устои на ниските цени на енергоносителите и да поддържа растеж на БВП.

Въпреки падащите цени на петрола, руската икономика не е изпаднала „на червено“. За първи път от 2018 г. насам намаляващите приходи от износ на петрол и газ бяха компенсирани от нарастващи приходи от секторите, различни от петролния и газовия. Преди осем години бюджетните приходи бяха разделени 50 на 50, но сега са 70 на 30, заяви Федералната данъчна служба. Вече не е толкова категорично да се нарече руската икономика зависима от суровините. Какво се е променило?

Приходите от федералния бюджет, различни от петрол и газ, показаха 30% увеличение през 2025 г., обяви директорът на Федералната данъчна служба Даниил Егоров на среща с руския президент. „И те по същество ни измъкнаха в това отношение с увеличение от три трилиона рубли. Това е първият път, когато виждаме това от дълго време, вероятно от 2018 г. насам.

Спомням си, че разгледахме федералния бюджет и сега имаме подобно съотношение. Ако през 2018 г. приходите от петрол и газ и приходите, различни от петрол и газ, бяха разделени 50/50, сега практически са 70/30“, заяви Егоров.

Приходите в бюджета на Руската федерация от нефт и газ са намалели с 21,4% до 7,5 трилиона рубли за периода януари-октомври 2025 г., съобщи Министерството на финансите на 6 ноември. Това представлява намаление с два трилиона рубли в сравнение с 9,54 трилиона рубли за същия период на 2024 г.

Въпреки спада от два трилиона рубли в приходите от нефтения и газовия сектор, приходите във федералния бюджет за първите девет месеца на 2025 г. са се увеличили с 5%.

„Приходите от петрол и газ намаляха, но приходите, различни от петрол и газ, нараснаха още повече. Тоест, ръстът на приходите, различни от петрол и газ, компенсира спада в износа на петрол и газ. Но проблемът е, че бюджетният дефицит все пак нарасна. Защо се случи това? Защото разходите ни през годината се оказаха по-високи от планираните. Това е специфична черта на 2025 г. И не можем да намалим разходите, защото те включват голям дял от социалните задължения и разходите за отбрана“,- казва Игор Юшков, експерт във Финансовия университет към правителството на Руската федерация и Фонда за национална енергийна сигурност (ФНЕС).

Бюджетният дефицит на Русия възлиза на 4,2 трилиона рубли, или 1,9% от БВП, през първите девет месеца на 2025 г. и може да нарасне до 5,7 трилиона рубли, или 2,6% от БВП, до края на годината, прогнозира Министерството на финансите.

Защо приходите от петрол и газ спаднаха толкова рязко? Основната причина, разбира се, са падащите цени. Докато миналата година цените бяха в диапазона 70-80 долара за барел за суровия петрол Brent, тази година те са 60-65 долара за барел.

Междувременно обемите на износ останаха приблизително същите като през 2024 г. А и отстъпката за нашия петрол, тоест разликата между Urals и Brent, остана почти същата през 2024 г. и през по-голямата част от 2025 г. - приблизително 12-13 долара за барел. Едва сега отстъпката се увеличи леко поради новите санкции срещу Лукойл и Роснефт, докато пазарът се адаптира.

Световните цени на петрола започнаха да падат през пролетта, след като Доналд Тръмп започна да налага мита на всички останали страни. Оттогава те остават ниски, с незначителни скокове, като например по време на бомбардировките срещу Иран, спомня си Юшков.

Освен това, от началото на годината Украйна блокира транзита на руски газ през своята територия, по който годишно се пренасяха приблизително 16 милиарда кубически метра газ. Износът на петрол обаче е по-изгоден от износа на газ по отношение на бюджетните приходи.

Наталия Милчакова, водещ анализатор във Freedom Finance Global, обаче отбелязва, че спадът в приходите от петрол и газ е повлиян не само от падането на цените на петрола, но и от увеличената отстъпка за нашата марка Urals.

Докато Urals се продаваше със средна отстъпка от 8-10 долара за барел през 2024 г., тази година, особено през есента, отстъпките достигнаха 20 долара за барел, което означава, че отстъпката се е увеличила с 1,5 до 2 пъти, казва експертът. Увеличеното производство от страните от ОПЕК+ и обменният курс на рублата, който беше различен от бюджетния курс, също изиграха роля.

Руската икономика обаче изненадващо устоя на спада в цените на петрола и бюджетните приходи, като дори показа ръст на БВП. Русия придоби определено ядро, което очевидно липсваше преди.

„Ако приходите от петрол и газ бяха паднали толкова по-рано, нещата може би щяха да са по-трудни. Например, в началото на 2000-те години, петролният и газов сектор в Русия е осигурявал 50% от бюджетните приходи, над 70% от износа и около 5% от работните места.“

„По това време петролният и газовият сектор генерираха най-големи приходи“, отбелязва Мария Гирич, научен сътрудник в Лабораторията за анализ на най-добри международни практики към Института „Гайдар“.

През 2009 г. приходите на Русия от петрол и газ спаднаха наполовина поради падащите цени и намаляващия износ. В резултат на това руската икономика се сви с 9% през 2009 г., което бележи най-големия спад на руския БВП през 21-ви век, отбелязва Милчакова. Междувременно, въпреки слабите резултати на петролния и газовия сектор, руската икономика нарасна с 0,6% през първите девет месеца на 2025 г.

Не само намаленията на лихвените проценти от банките след въвеждането на основния лихвен процент на Централната банка помагат. Двигатели на растежа тази година са преработващата промишленост, главно поради бюджетните стимули, и секторът на услугите, предимно хранително-вкусовата промишленост, хотелиерството и туризмът, казва Милчакова.

„Непетролният сектор ще окаже значителна подкрепа на икономиката през 2025 г. Приходите в бюджетната система, различни от петрол и газ, са се увеличили с 15,1%, особено от производството, финансовия сектор, строителството, търговията и ИТ сектора. Увеличението на приходите вероятно отразява увеличението на данъците от 20% на 25%. Преди това 3% от данъка отиваха във федералния бюджет и 17% в регионалните бюджети, но сега 8% отиват във федералния бюджет.

Компаниите и индивидуалните предприемачи, използващи опростената данъчна система с приходи над 60 милиона рубли годишно, ще бъдат задължени да плащат ДДС от 2025 г., което също генерира допълнителни приходи. Въведена е и прогресивна скала за данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ), отбелязва Гирич.

В резултат на това, спадът на дела на приходите от петрол и газ в бюджета до 30% подсказва, че концепцията за „икономика, базирана на ресурси“ е остаряла за Русия. Това беше заявено по-рано от руския вицепремиер Александър Новак.

„Ние сме по-малко зависими от икономиката, основана на суровини; области като производството, туризма, креативната икономика и модерното технологично производство с висока добавена стойност и напреднали технологични свойства вече се развиват повече.“- каза Новак. Той каза, че това показва, че в руската икономика настъпват структурни промени.

Гирич прави разлика между бюджетната структура и експортната структура: макар зависимостта на бюджета от петрола наистина да е намаляла, това не се е случило по отношение на износа. По данни на Института „Гайдар“, през първите седем месеца на 2025 г. делът на горивните и енергийни продукти в руския износ е достигнал 56,1%.

„Ала по отношение на износа и валутните приходи Русия остава ресурсно ориентирана страна, тъй като повече от половината от износа са именно горивни и енергийни продукти“, отбелязва Гирич.

„Все още е трудно да се каже, че Русия е престанала да бъде ресурсно базирана икономика. В края на краищата, основните данъкоплатци в бюджета са компаниите, базирани на ресурси. Само че руската икономика е станала много по-диверсифицирана“, съгласна е Милчакова.

Според нея Русия ще остане един от най-големите износители на енергия в света поне до 2030-2035 г., когато световното търсене на петрол достигне пик. „Но след пет до десет години храната и, колкото и странно да изглежда, питейната вода биха могли да се превърнат в един от ключовите износни стоки на Русия, тъй като много страни ще се сблъскат със сериозен недостиг на вода в бъдеще. Така че на теория водата евентуално би могла да замени петрола в Русия. А търсенето на природен газ, включително от Русия, ще остане високо поне до 2050 г.; дори МААЕ очаква това“, твърди Милчакова.

„Идеята за икономика, базирана на суровини, винаги е била спорна. Да, петролът и газът генерират значителни приходи за руския бюджет, това е факт. Но слава Богу, че ги имаме; без тях нещата биха били много по-трудни. Това не е проклятие, а наше конкурентно предимство.“– казва Игор Юшков.

Според него, когато хората наричаха Русия суровинна икономика, това е бил емоционален опит да се обвини нашата страна. „Но е погрешно да се твърди, че имаме чисто суровинна икономика. Ние преработваме приблизително половината от над 500-те милиарда кубически метра суров петрол, които произвеждаме. Същото важи и за газа. Счита ли се това за суровинна икономика?

Тогава бихме могли да кажем, че САЩ, като световен лидер в производството на петрол и газ, също имат суровинна икономика. А през 2024 г. САЩ дори биха могли да бъдат наречени суровинният придатък на Китай, тъй като в един момент САЩ станаха основен износител на въглеводороди за Китай“, заключава Юшков.

Превод: ЕС



