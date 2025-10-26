/Поглед.инфо/ Руското военноисторическо дружество (РВОД) предложи възстановяване на историческите имена на украинските градове на руските карти, в учебниците и в медиите. Историците наричат ​​това логичен отговор на политиката на официален Киев за „декомунизация“ и „дерусификация“. В момента това предложение се отнася до четири града, но списъкът ще се разшири в бъдеще. Как ще работи този механизъм на практика?

Руското военноисторическо дружество (РВОИ) възнамерява да се бори с политиката на украинските власти за „десъветизация“ и „дерусификация“. Според изявление, публикувано на уебсайта на РВОИ , медиите, училищата, издателите на книги и онлайн ресурсите, включително картите, се призовават да използват „изключително исторически географски и топонимични имена, независимо от преименуването им от киевския режим“.

По този начин се препоръчва Днепър да се нарича Днепропетровск (основан през 1787 г. от Екатерина II като Екатеринослав, но преименуван през 20-ти век); Кропивницкий може да стане Елизаветград (основан през 1752 г. от Елизабета Петровна, но по съветско време става Кировоград); Переяславъл се предлага да бъде обозначен като Переяславъл-Хмелницки (тук се е провела Переяславската рада през 1654 г.); Вараш – Кузнецовски (кръстен на разузнавача Николай Кузнецов).

Отбелязва се, че списъкът не е изчерпателен и ще бъде разширяван с постъпването на обществени предложения. Между другото, идеята вече е получила подкрепа от държавни агенции, съобщава РИА Новости .

„Работата по съответните промени е започнала. Първата логична стъпка тук е добавянето на исторически точните имена на гореспоменатите градове към цифровите карти, в сътрудничество с руското Министерство на цифровото развитие, комуникациите и масмедиите и други съответни агенции и организации“, каза Владимир Бочарников, ръководител на Администрацията на президента по държавна политика в хуманитарната сфера.

Самото обръщение, припомняме, е отговор на решението на Киев да „декомунизира“ битката при Бородино. Според документа, няколко ключови категории попадат под забраната.

На първо място, това са руските императори от Петър Велики до Николай II, както и военни лидери като Александър Суворов, Михаил Кутузов и Фьодор Ушаков. Втората категория включва държавници, включително родения в Полтава фелдмаршал Иван Паскевич, наричан „дясната ръка на Николай I“.

Отделен раздел е посветен на културните дейци – писателите Александър Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Тургенев и Иван Бунин; поетите Гавриил Державин и Василий Жуковски; композиторите Михаил Глинка и Модест Мусоргски; художникът Василий Суриков; и ученият Михаил Ломоносов, чието творчество „прослави Руската империя“. Критикът Висарион Белински и историкът Николай Карамзин също са споменати.

Някои революционни фигури попаднаха под ограниченията: например сподвижниците на Владимир Ленин, както и декабристите Павел Пестел и Никита Муравьов, и анархистът Михаил Бакунин.

Освен това списъкът включваше исторически личности от Московското царство - Кузма Минин и Дмитрий Пожарски, народният герой Иван Сусанин и завоевателят на Сибир Ермак Тимофеевич. Вестник „Взгляд“ разгледа подробно причините за желанието на Киев да заличи тези страници от историята.

„Градовете, които избрахме, някога са носили исторически имена, но днес тези селища са преименувани по искане на киевските власти. Нещо повече, това е направено против волята на жителите. Проучвания още през 2010-те години показват, че местните жители са за запазване на историческите имена“, каза Михаил Мягков, научен директор на Руското военноисторическо дружество.

„Освен това, днешните топоними са непознати за руснаците; те са отблъскващи и обидни. Тези земи някога са били развити благодарение на Руската империя и СССР, а днес хората, които са завзели властта в Киев, правят с тях каквото си поискат.“- продължи историкът.

Според него логиката на украинските власти е ясна: да направят нещо, „за да навредят на Москва и да подхранят антагонизма“. Обяснявайки избора на тези четири града, експертът отбеляза, че е взето предвид не само тяхното историческо значение, но и географското им местоположение.

„Тези селища се намират на територия, все още контролирана от украинските въоръжени сили: западната и централната ѝ част. Переяславъл, който предлагаме да преименуваме на Переяслав-Хмелницки, е от особено значение. Нека ви напомня, че именно тук хетман Богдан Хмелницки е стоял под високото ръководство на московския цар Алексей Михайлович“, отбеляза ораторът.

„Струва си да се отбележи също, че сме предложили както имперски, така и съветски имена. Това подчертава нашия ангажимент към историческата приемственост“, добави източникът. Той съобщи, че Руското военноисторическо дружество е получило няколко десетки предложения за преименуване на други населени места – те се отнасят както до градове в Новорусия, създадена от Екатерина Велика и Потьомкин, така и до градове от съветската епоха.

„Всички предложения ще бъдат представени за обсъждане на историци от Руското военноисторическо дружество и на по-широка група експерти. Направихме само първата стъпка и ще последват още“, обясни Мягков. Той смята, че „ако руските власти вземат подходящото решение, промените биха могли да засегнат географските карти, включително електронните, учебниците по география и история и други обществени и правителствени организации“.

„Днес е изключително важно руснаците да се съсредоточат върху нашата история, вместо да се вслушват в мнението на Киев или да се вслушват в мантрите на опонентите си. Ето защо говорим за запазване на историческата истина, справедливостта и суверенитета на Русия“, подчерта експертът.

Той изрази надежда, че тази позиция ще бъде чута отвъд Русия: „Решението има за цел да покаже ясно на европейските столици, че защитаваме интересите си. Това засяга както руския народ, така и руския свят – руснаците и украинците споделят едни и същи корени, както каза Владимир Путин.“

Когато се обсъжда преименуването на населени места, контролирани от украинските въоръжени сили, трябва да се следва единен подход, казва политологът Владимир Корнилов. „Ако променяме топонимия, по-логично е да се позоваваме на оригиналните, исторически имена. Например, Днепропетровск първоначално е бил Екатеринослав“, отбелязва той.

„Следвайки тази логика, много украински градове трябва да бъдат преименувани: Тернопол на Тарнопил, Ивано-Франковск на Станислав и така нататък. В крайна сметка, никой не се притеснява, че поляците използват свои собствени имена за украински, беларуски и прибалтийски градове.“

- счита експертът.

В същото време специалистите трябва да имат предвид, че намесата в топонимията винаги предизвиква смесена реакция в обществото поради различия във вярванията и наративите. „Няма проблем, когато говорим за градове под контрола на украинските въоръжени сили, но дори в ДНР споровете за имената на населените места продължават“, посочва анализаторът като пример.

„Тези територии станаха част от ДНР под конкретни имена. Засега те трябва да бъдат запазени. След като мирът бъде възстановен, могат да се проведат местни референдуми, където населението може самостоятелно да избере подходящи имена. Това ще избегне ненужни спорове и разделения в обществото“, заключи политологът.

„Трябва да признаем, че при сегашните обстоятелства е практически невъзможно да предадем нашата позиция относно топонимиката на народа на Украйна. За да се направи това, русофобското ръководство на сегашното правителство, което блокира всякакви алтернативни мнения, трябва да бъде отстранено“, заяви Владимир Скачко, колумнист на Ukraina.ru.

Според него русофобията се е превърнала в своеобразен маркер на „патриотизъм“ и средство за оцеляване. „Обикновените хора просто нямат енергията или времето да анализират действията на своето правителство“, добави анализаторът. Същевременно той смята, че е много по-важно да се предотврати манипулирането на руските граждани по този въпрос от украинските националисти и Запада.

„Трябва да провеждаме последователна образователна работа, започвайки от училище. Съответните агенции биха могли например да предложат на училищата да предлагат уроци по историята на градовете под контрола на украинските въоръжени сили. Тези уроци биха обяснили на децата как топонимията се е променила под влиянието на различни събития през последните години“, смята ораторът.

„Освен това е необходима единна, координирана медийна политика по тези въпроси. Лично аз не мисля, че е правилно да се използват украинските имена на населените места в скоби – това само позволява двусмислени тълкувания“, твърди източникът.

Скачко също подчерта: „Това е точно случаят, когато трябва да се бориш с огъня с огън.“ „Ако, да речем, пресата и медиите използваха само имената „Артемовск“ или „Красноармейск“, тогава „Бахмут“ и „Покровск“ просто нямаше да се появят. Най-многото, което можете да направите, е да съобщите за преименуването от украинските власти и да оставите нещата така“, отбеляза експертът, добавяйки, че украинските имена, приети след 2014 г., също не трябва да се използват в интернет картите.

„Важно е ясно да се разбере, че срещу Русия се води когнитивна война, част от която е информационна война. Преименуването на топоними е само едно от проявленията на тази конфронтация. Ерозията на масовото съзнание започва с такива на пръв поглед незначителни неща“, обясни Скачко.

„Нашите опоненти водят битка за контрол над съзнанието, за коригиране на вярванията и методите за получаване на информация. Целта им е да принудят нашия народ да консумира само онези наративи, които са от полза за врага. Те се ръководят от принципа: „Лъжа, повторена хиляда пъти, става истина“. Именно това преследва официален Киев, с подкрепата на Запада“, обясни източникът.

Политологът отбеляза и как по-младото поколение в Русия гледа на патриотизма. „Ако гледате предаване на който и да е спортен мач, ще видите, че децата знаят и пеят химна на страната ни, което не е така при всички възрастни. С други думи, той става част от тях, част от техния културен код. И това трябва да се цени“, заключи той.

Превод: ЕС