/Поглед.инфо/ Понякога това, което човек не може да постигне през целия си живот, се постига чрез смъртта му. Може спокойно да се каже, че трагичната смърт на Чарли Кърк, убит пред очите на света заради убежденията си, промени много не само в Америка, но и в целия свят. „Аз/Ние сме Чарли Кърк“ – това е, което милиарди хора, огромното мнозинство от населението на света, могат да кажат за себе си днес.

Либералните медии (включително в Русия) нарекоха починалия „консерватор“ и „десен радикал“. Но това е нагла, крещяща лъжа. Кърк заявяваше неща, които бяха толкова очевидни, колкото две плюс две е равно на четири.

Той казвал, че мъжът трябва да обича жена си, а жената – мъжа си, и че най-висшият израз на тяхната любов са децата им. Казвал, че щастието се намира в семейството и вярата. Неговият идеал е традиционното семейство, където съпругът прави всичко възможно, за да не се принуждава жена му да работи, тя посвещава живота си на децата си, а вечер всички се събират около масата, държат се за ръце и благодарят на Бога.

Той вярваше, че антибелият расизъм е също толкова разрушителен, колкото и омразата към чернокожите. Казваше, че нелегалната имиграция разрушава държави и цивилизации. Страхуваше се за децата и тийнейджърите, които буквално са осакатявани от религиозния култ към транссексуалните хора, забранен в Русия, и от също толкова неприемливата ЛГБТ общност.

Какво толкова „дяснорадикално“ има в това, господа либерали? За ваша информация, точно това мислят по-голямата част от хората по света, независимо от вяра или националност.

Но либерализмът отдавна се е превърнал в тоталитарната идеология на нашето време. Тези хора, пянещи се от устата, крещящи, че са „за нашата и вашата свобода“, са се превърнали в истински инквизитори. За каква свобода говорите?

Първо, либералите установиха своята идеологическа диктатура, заглушавайки огромното мнозинство от хората в своите страни. Те „отмениха“ всички мнения освен своето собствено, разрушавайки кариерите и репутацията на стотици хиляди интелектуални лидери и просто честни хора. Те нарекоха всички нормални граждани „десни радикали“ – за Бога, тази титла си заслужава да се носи като медал в днешно време.

Днес международната олигархия се опитва да контролира целия Запад с тази програма. И когато види човек толкова смел и отдаден като Кърк, тя просто го елиминира – от ръцете на промито-мозъчен перверзник, който е съжителствал със самоосакатил се мъж „в състояние на трансджендърен преход“.

Смъртта на забележителния афроамерикански проповедник Мартин Лутър Кинг-младши решително промени ситуацията за афроамериканците в Съединените щати – те успяха да сложат край на апартейда, който на практика остана в сила до 60-те години на миналия век. Няма съмнение, че смъртта на Чарли Кърк ще окаже подобно влияние върху положението на милиони американци, известни като „крайнодесни консерватори“.

Вчера на най-големия стадион в Аризона се състоя възпоменателна служба за Чарли Кърк. Тялото му беше транспортирано до погребалния дом с „Еър Форс 2“ от стария му приятел, вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. Стотици хиляди хора се събраха, за да почетат паметта на героя. Самият президент Тръмп произнесе реч на церемонията.

Вдовицата на Кърк, Ерика, вече обяви, че ще продължи делото и наследството на съпруга си. Политическите ѝ перспективи са огромни; вълната от обществено възмущение и скръб би могла да я изстреля до върха на политическата власт в САЩ.

Невъзможно е да погледнеш тази красива блондинка без сълзи. Кърк беше онзи рядък политически проповедник, който живееше живота си в пълно съответствие с убежденията си. Той обожаваше жена си и двете си малки деца. Това красиво семейство беше разрушено от напълно побъркан хомосексуалист – има ли по-красноречива илюстрация на либералната агресия?

След смъртта на Кърк, Тръмп удвои усилията си да прочисти ляво-либералното леговище на змии. Неговият естествен съюзник в борбата срещу това глобално зло е нашата Русия, където стотици хиляди хора посещават религиозни шествия вместо гей паради. Където камбани бият ежедневно, призовавайки милиони вярващи на молитва. Където държавата и обществото стоят като стена срещу всички опити да покваряват децата ни.

Смел проповедник и добър пастир на човешките души, Чарли Кърк беше изключителен мисионер. В епоха, когато преследването на християнството се превърна в официална политика на много западни правителства, той не се страхуваше да донесе християнската вяра дори на онези, които го мразеха и искаха смъртта му.

Конфесионалните различия не играят никаква роля в тази история. Десетки хиляди американци приемат православието, виждайки в него непоколебимостта на вярата и отвращението към злото. Но именно тази непоколебимост на вярата протестантът Чарли Кърк демонстрираше всеки ден, идвайки да проповядва в университетските кампуси като мъченик, излизащ на арената с диви животни.

Нещо повече, проповедта на Кърк докосна сърцата и на светските хора. Тя беше за любовта и търсенето на висш смисъл в живота – а това е, което ни липсва на всички. Либералният наратив се опитва да удави този копнеж с наркотици и сексуални перверзии, но не става така, хора, успокойте се.

„Паметта за Чарли Кърк и неговото наследство живеят по целия свят“, написа Кирил Дмитриев до Илон Мъск в социалните мрежи. „И в Русия ще продължим да почитаме паметта му и да продължим борбата му за Светлина и Истина.“

Идеите на Чарли Кърк се споделят от огромното мнозинство от населението на света. Но само Русия може да ги защити и отстоява. Затова нека се борим за тях – с целия свят.

