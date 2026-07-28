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Русия

Русия отчита растеж на БВП от 0,3% за май 2026 г. Приходите от петрол и газ в бюджета бележат ръст от 60 % спрямо миналата година

/Поглед.инфо/ Анализът на икономическите и военните показатели на Руската федерация за първите пет месеца на 2026 г. показва сериозно разминаване между първоначалните прогнози на западните аналитични центрове и реалните данни на терен. Натрупаният излишък във федералния бюджет от 196 милиарда рубли за юни месец, съчетан с пренасочването на търговските токове към Глобалния Юг, очертава трайна тенденция към структурна адаптация на стопанството в условията на продължително външно противопоставяне.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 7644 прочитания
Русия отчита растеж на БВП от 0,3% за май 2026 г. Приходите от петрол и газ в бюджета бележат ръст от 60 % спрямо миналата година
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По публикация на Кирил Стрелников. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Финансовото министерство на Руската федерация отчита бюджетен излишък от 196 милиарда рубли за месец юни 2026 г. – цифра, която на пръв поглед изглежда парадоксална на фона на действащите над 20 санкционни пакета от страна на Европейския съюз. Брутният вътрешен продукт отбелязва минимален, но положителен ръст от 0,3% за май и 0,2% за първото петмесечие. Тези данни, изнесени по време на правителствено заседание и последваща среща в парламента, поставят въпроса за реалната ефективност на икономическите ограничения.

Тук обаче възниква съществен въпрос. Дали този излишък е резултат от устойчиво стопанско здраве, или е последица от временно покачване на цените на суровините и техническо забавяне на бюджетните разходи? По оценки на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) и Института „Гайдар“, преките чуждестранни инвестиции в страната се очертава да достигнат 25,3 милиарда долара за периода – увеличение с 11,5 пъти спрямо предходни нива. Но ако се вгледаме в структурата на тези капитали, ясно се вижда, че Western инвестициите са се свили наполовина, докато тези от Азия и Латинска Америка са се удвоили. Това не е просто инжекция на свеж капитал, а пълна смяна на технологичните и търговските вериги.

Търговският пренасочващ вектор и петролните приходи

Западни издания като The Mirror, Forbes и Fortune залагаха на хипотезата, че руският стопански модел е илюзия, поддържана единствено чрез трупане на вътрешен дълг. Данните на Ройтерс за юли 2026 г. обаче показват възможно увеличение от 60% на приходите от петрол и газ на годишна база. Причината се крие както в промените в данъка върху добива на полезни изкопаеми (НДПИ), така и в пренасочването на суровинния износ чрез флота от танкери под неутрални флагове към Индия и Китай.

Военно-промишленият комплекс като нов стопански двигател

Отвъд суровините, ключовият елемент в руската стратегия остава отбранителната индустрия. Твърди се, че страната е запазила пълен цикъл на производство – от добива на редки метали до асемблирането на чипове за прецизни оръжия. Подготовката за базово базиране на подводния дрон „Посейдон“ и модернизацията на хиперзвуковите ракети „Циркон“ се посочват от коментатори като доказателство, че военно-промишленият комплекс работи на пълни обороти, действайки като основен потребител на ресурси и двигател на вътрешното търсене.

Тази стратегия има и своята цена. Високият дял на държавните поръчки в отбраната неизбежно изпомпва работна сила от цивилните сектори, подхранвайки инфлационен натиск. Балансирането между военните нужди и стабилността на потребителския пазар е оперативно предизвикателство, което не може да бъде решено само с административни мерки.

По изявления от Москва, военните действия ще продължат без рязко форсиране, с цел минимизиране на загубите. Западната преса, включително Bloomberg, интерпретира тази позиция като втвърдяване на преговорните рамки. В крайна сметка, данните от средата на 2026 г. показват, че икономическата сблъсък се е превърнал във война на изтощение, в която финансовата издръжливост на държавата се тества ежедневно.

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