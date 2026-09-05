/Поглед.инфо/ Докато конфликтът в Източна Европа навлиза в продължителна фаза на изтощение, фундаменталният въпрос пред стратегията на Москва вече не е просто контролът върху определени квадрати на картата, а цената на интеграцията и управлението на завладените територии. В детайлен анализ бившият министър на държавната сигурност на ДНР и доктор по политически науки полковник Андрей Пинчук разглежда концепцията за „непряк подход“. Анализът дисектира социокултурните разломи, риска от „отхвърляне на присадките“ при административното присъединяване на силно прозападни региони, както и трите основни сценария за икономическо, информационно и институционално задушаване на Киев, без да се разчита единствено на челен военен натиск.

По публикация на полк. Андрей Пинчук. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дилемата за неприемливите щети и пределите на военния натиск

Въпросът за това какво точно представляват „неприемливите щети“ за противника остава фундаментален за всяка военна кампания, но в настоящия конфликт той придобива специфично измерение. Според концептуалната рамка, очертана от полковник Андрей Пинчук, основната интрига се върти около въпроса доколко руското военно-политическо ръководство е действително готово да нанесе поражения с такъв мащаб, които окончателно да сринат функционалността на украинската държава. Всяко радикално ескалиране на нанесените щети автоматично генерира вторични рискове за самата Руска федерация – икономически, дипломатически и вътрешнополитически.

Киев, според автора, действа при напълно различна логика. За украинското управление нанасянето на максимални възможни щети по руската инфраструктура се разглежда като единствен инструмент за физическо и политическо оцеляване. В същото време Москва се опитва да балансира интензивността на специалната военна операция с необходимостта да запази вътрешната си социално-икономическа стабилност.

Тук възниква ключовият въпрос: до каква степен Русия е готова да интегрира населението на Украйна или значителни части от него? Именно този избор определя крайната дълбочина на териториалното продвижение и общата военна стратегия.

Социокултурният разлом: Етатизъм срещу мрежово общество

Опитът за механично присъединяване на големи маси население от централните и западните украински региони се сблъсква с ценностна бездна. От една страна, в днешна Русия се утвърждава моделът на държавноцентричния консерватизъм (етатизъм), където приоритетът на държавния суверенитет и институционалният ред стоят над индивидуалните предпочитания. От друга страна, в Украйна през последните три десетилетия – и особено след събитията от 2004 и 2014 г. – се формира специфичен социокултурен модел, основан на мрежовата организация и хроничния скептицизъм към всяка вертикална власт.

Историческите предпоставки за интеграция несъмнено съществуват в Югоизточна Украйна. Индустриалните комплекси на Донбас, Слобожанщина (Харковска област) и Причерноморието (Одеса, Николаев, Херсон) бяха създадени като част от единния стопански организъм на Руската империя и СССР. Населението на тези области традиционно бе свързано с общ език, култура и източноправославна традиция.

След 2014 г. обаче целенасочената политика на Киев за системна декултурация, потискане на руския език и принудителна пренастройка на църковния живот чрез създаването на ПЦУ и последователното ограничаване на Украинската православна църков (включително с приемането на закона 8371 в Върховната рада) сериозно размиха тези връзки.

Прагматичните мотиви за интеграция от гледна точка на Москва са очевидни: демографско подсилване с милиони хора със близък културен код, контрол върху ресурсни райони и елиминиране на сухопътни заплахи. Но реализацията на тези цели се сблъсква с напълно променената обществена психология в по-голямата част от Украйна.