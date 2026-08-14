/Поглед.инфо/ Посещението на руския президент Владимир Путин на остров Итуруп от Южнокурилската верига и последвалата инспекция на годишните учения на Тихоокеанския флот на борда на ракетния крайцер „Варяг“ бележат окончателно затваряне на дипломатическата рамка за сключване на мирен договор между Москва и Токио. В отговор на интегрирането на Япония в санкционните механизми на Г-7 и подкрепата ѝ за мерките срещу т.нар. „сенчест флот“, руската страна демонстрира преминаване към политика на строг суверенитет и правно-административен натиск върху корабоплаването в своята изключителна икономическа зона. Анализът показва, че евентуалните асиметрични инспекционни мерки в Курилските проливи могат да генерират значителни застрахователни и логистични разходи за японската външна търговия, която е почти изцяло зависима от морския транспорт.

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Преформатиране на геополитическото статукво в Североизточна Азия

Първото в историята лично посещение на руски държавен глава на Южните Курилски острови — в конкретния случай на остров Итуруп — представлява демонстративен акт, който де факто ликвидира геополитическата конструкция, поддържана между Москва и Токио в продължение на повече от седем десетилетия. Според разпространената информация от дипломатически и медийни източници, визитата бе съчетана с проверка на бойната готовност на сили от Тихоокеанския флот, включително с епизоди на управление на ученията от борда на гвардейския ракетен крайцер „Варяг“ (проект 1164 „Атлант“).

Официалната реакция на японското Министерство на външните работи бе формулирана чрез традиционните протоколни протести. Въпреки това, отвъд дипломатическата реторика, стъпката на Кремъл се определя от експертите като директно потвърждение, че руската страна вече не разглежда японското направление като пространство за териториални отстъпки или правни компромиси. Твърди се, че официалните изявления на Москва за неотменимостта на резултатите от Втората световна война, залегнали в Устава на ООН и международните споразумения от Ялта и Потсдам, окончателно приключват преговорния формат, базиран на съвместната декларация от 1956 година.

В Токио това събитие се интерпретира като пълна промяна в руската източна стратегия. Докато през предишните десетилетия, включително по време на управлението на премиера Шиндзо Абе, се правиха опити за съвместна стопанска дейност на четирите острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), настоящият курс на правителството на Фумио Кишида и неговите приемници за присъединяване към западния санкционен блок е лишил преговорния процес от всякаква прагматична основа.

Историческата рамка: От декларацията от 1956 г. до пълния дипломатически блокираж

За да се разбере дълбочината на настоящия разрив, е необходимо да се върнем към член 9 от Съвместната декларация между СССР и Япония от 19 октомври 1956 г. Там беше предвидено предаването на остров Шикотан и гръцката отменителна група Хабомаи след сключването на мирен договор. Процесът бе замразен още през 1960 г. след подписването на Договора за взаимно сътрудничество и сигурност между САЩ и Япония, който позволи постоянното разполагане на американски военни бази на японска територия.

През последните две десетилетия руската дипломация многократно заявяваше, че ключово условие за какъвто и да е прогрес е пълното признаване от страна на Токио на съветския суверенитет върху островите като правно потвърден резултат от войната, както и предоставянето на гаранции за неразполагане на американска военна инфраструктура в близост до Охотско море. Твърди се, че след 2022 г., когато Япония въведе над две хиляди персонални и секторни санкции срещу руски физически и юридически лица, Москва официално преустанови консултациите.

Зад този дипломатически завой обаче стои конкретна военна и икономическа геометрия. Южните Курилски острови не са просто ивица земя; те формират естествената бариера, която затваря Охотско море и го превръща във вътрешно бастионно море за руските стратегически ядрени подводници (проект 955 „Борей“ и проект 667БДРМ „Делфин“). Проливите Екатерини и Фриз са единствените незамръзващи дълбоководни проходи, които осигуряват целогодишен достъп на руския флот от Охотско море към откритите води на Тихия океан. Изгубването на контрола върху тези проливи би означавало блокиране на руския подводнически флот при криза.