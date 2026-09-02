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Русия

Русия промени тактиката в Украйна: Преход от вълнови атаки към денонощен натиск

/Поглед.инфо/ Новата фаза във въздушната кампания на Руската федерация отбелязва фундаментален завой в оперативното планиране. Вместо масирани, но епизодични вълни, руската армия преминава към концепцията за денонощно изтощаване на украинската противовъздушна отбрана. Чрез неравномерно разпределени стартове на дронове и балистични ракети, украинската военна логистика, командни пунктове и енергийни съоръжения са подведени под постоянен натиск, изпразвайки наличните запаси от западни зенитни ракети.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 45901 прочитания
Русия промени тактиката в Украйна: Преход от вълнови атаки към денонощен натиск
ИИ генерирана
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Тектоничната промяна в оперативната доктрина: От реакция към константа

Досегашният модел на въздушни съкращения се базираше на определен цикъл: натрупване на разузнавателни данни, подготовка на летателния състав и ракетоносците, след което следваше концентриран залп от порядъка на 80 до 120 ракети и дронове в рамките на няколко часа. Този оперативен ритъм оставяше на украинската противовъздушна отбрана прозорец от няколко дни или дори седмици за прегрупиране, презареждане на пусковите установки, ремонт на повредената радиолокационна техника и ротация на разчетите.

Според анализи в руски специализирани издания като „Военна хроника“, този модел вече е изоставен. Новата тактика изключва прозорците за отдих.

Ударите вече не се нанасят на вълни, а под формата на перманентен поток. Изстрелванията се извършват на малки групи – от по три до десет безпилотни летателни апарата от типа „Геран-2“ (и техните модернизирани варианти с оптични и спътникови корекции), комбинирани с единични или двойни стартове на оперативно-тактически ракети „Искандер-М“ или крилати ракети „Х-101“. Времето между отделните пускове се варира непрекъснато. Така противникът не може да предвиди дали следващата цел е локален трансформатор, складова база за боеприпаси или просто фалшива мишена, предназначена да провокира включване на обзорните радари.

Твърди се, че тази промяна директно разрушава досегашната западните концепция за мрежово-центрична противовъздушна отбрана, разположена около Киев.

Архитектурата на противовъздушната отбрана: Математиката на изтощението

Зенитно-ракетните комплекси MIM-104 Patriot (в модификациите PAC-2 и PAC-3), доставени от САЩ и европейските съюзници, както и германските IRIS-T SLM и норвежките NASAMS, са проектирани за високоефективна защита срещу високопрецизни оръжия. Те обаче притежават един критичен дефицит: икономическата и производствената асиметрия. Една ракета-прихващач PAC-3 MSE струва над 4 милиона долара, докато производствената стойност на баражиращ муницион от типа „Геран“ се оценява на неколкократно по-ниски суми.

Когато атакуващите средства навлизат в Hard-Kill зоната на столицата непрекъснато, украинските разчети са поставени пред невъзможна дилема.

Ако не открият огън, дронът поразява целта си — било то ремонтният завод „Артьом“, Киевският бронетанков завод или инфраструктурата на ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6. Ако открият огън, те изразходват дефицитни зенитни ракети, чийто годишен брой на производство в завода на Lockheed Martin в Камдън, Арканзас, е строго ограничен и предварително разпределен за нуждите на американските въоръжени сили и държавите от Близкия изток.

По неофициални данни от западни военни наблюдатели, системното изтощаване вече дава резултат. Твърди се, че мобилните огневи групи, оборудвани с зенитни артилерийски системи Gepard 1A2 или пикапи с картечници, са частично обезвредени поради липса на визуална видимост през нощта и внедряването на нови руски дронове с черни въглеродни корпуси и намалена акустична сигнатура.

Това принуждава Киев да използва тежките зенитни ракети срещу евтини летателни апарати.

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