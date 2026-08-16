/Поглед.инфо/ В публичното пространство зачестиха твърденията относно възможното обявяване на нова вълна на частична или обща мобилизация в Руската федерация през 2026 година. Взривоопасните слухове биват подхранвани от медийни изтичания и изявления на украинското ръководство, докато руските официални власти и военни анализатори сочат, че текущите нужди от личен състав по линията на съприкосновение се покриват изцяло от доброволчески и договорни контингенти. Настоящата разработка разглежда институционалните критерии за мобилизация и реалното състояние на войските.

По публикация на Елена Афонина и Олег Шаландин, „Царград“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Информационната психоза и геополитическият контекст на мобилизацията

Темата за евентуална нова вълна на мобилизация в Русия се появява циклично в чуждестранните медии и изявленията на украинското военно-политическо ръководство. Володимир Зеленски неколкократно заявява пред международни партньори, че Кремъл се подготвя за затваряне на държавните граници и за последващо системно свикване на запаса. Подобни твърдения имат ясен тактически адрес: те целят да поддържат психологическо напрежение вътре в руското общество и същевременно да обосноват пред западните донори нуждата от засилена военна помощ за Киев.

На този фонов шум реагира зам.-председателят на Съвета за сигурност на РФ Дмитрий Медведев, изнасяйки официалните данни за комплектоването на армията. Според представената статистика, за първите шест месеца на годината близо 200 000 души са подписали преки договори с Министерството на отбраната, а над 16 000 граждани са влезли в доброволчески формирования, насочени към Втори военен окръг и зоната на бойните действия.

Тук обаче възниква въпрос, който изисква студена преценка на числата.

Ако темпото от близо 35 000 – 40 000 нови договорени войници месечно се запази, това прави над 400 000 души на годишна база без необходимост от административна принуда. Твърди се, че тези бройки покриват плановите ротации и естествения окомплектовъчен дефицит по линията на съприкосновение. В същото време Въоръжените сили на Украйна (ВСР) изпитват хроничен недостиг на личен състав, компенсиран с все по-строги мерки на териториалните центрове за комплектоване (ТЦК). При това съотношение на силoвите ресурси, за Русия обявяването на извънредна мобилизация на този етап носи повече икономически и социални рискове, отколкото оперативни ползи.

Бюрократичният сейф: Законодателна рамка и превантивни укази

Дискусията около т.нар. „секретни укази в сейфа на президента“ изглежда драматична за широката публика, но от гледна точка на държавното управление представлява рутинна процедура. Федералният закон „За мобилизационната подготовка и мобилизацията в РФ“ (№ 31-ФЗ) задължава Генералния щаб и държавните органи да поддържат готова нормативна база за всякакви сценарии.

Военният експерт и ветеран от бойните действия Олег Шаландин отбелязва в предаването „Ние сме в течение“, ченаличието на подготвени проекти за укази — както за частична, така и за обща мобилизация — е въпрос на военна готовност, а не индикация за утрешното им подписване.

Административният апарат трябва да има разписани алгоритми, за да не губи технологично време при евентуална рязка промяна на обстановката. Засега обаче тези документи остават в категорията на оперативния резерв. Координацията на тази дейност влиза в преките задължения на Съвета за сигурност и Военно-промишлената комисия, което обяснява и фокуса в изказванията на Медведев.