Русия след вота: какво стои зад голямата преднина на „Единна Русия“ и новата конфигурация на Думата

/Поглед.инфо/ Русия избра парламент, който ще работи през решаваща част от периода до 2030 година. Зад изборните проценти стои много по-съществен процес – укрепване на политически модел, преминал през четири години война, санкции и икономическо преструктуриране. Какво показва вотът за руското общество, защо парламентарната опозиция губи дистанцията с управляващата партия и как огромното мнозинство променя отговорността за управлението на страната?

Резултатът, който трябва да бъде прочетен отвъд процентите

Към ранните часове на 21 септември преброяването вече очертава достатъчно ясна картина на изборите за деветия състав на Държавната дума. При обработени 75,31% от протоколите „Единна Русия“ получава 57,48% от гласовете по федералната партийна листа. КПРФ е на второ място с 14,03%, ЛДПР има 8,75%, „Нови хора“ – 8,01%, а „Справедлива Русия“ остава непосредствено над петпроцентната бариера с 5,01%. Данните са предварителни, но при три четвърти обработени протоколи разликите вече позволяват да се види структурата на вота.

Най-същественият резултат не е самото първо място на „Единна Русия“. То беше очаквано. Размерът на преднината променя политическата тежест на изборите. През 2021 г. партията получи 49,82% по партийни листи. КПРФ тогава достигна 18,93%, ЛДПР – 7,55%, „Справедлива Русия“ – 7,46%, а дебютиралите „Нови хора“ – 5,32%. Сегашните предварителни данни показват различно разпределение: „Единна Русия“ е с близо осем процентни пункта над резултата си отпреди пет години, докато КПРФ губи приблизително пет пункта.

Това разместване има по-голямо значение от обикновената смяна на проценти между две кампании. Русия от 2026 г. е в друга вътрешна и международна среда спрямо Русия от септември 2021 г. Военният конфликт с Украйна продължава повече от четири години. Санкционният режим е част от ежедневното функциониране на икономиката. Военните разходи, преструктурирането на промишлеността, отношенията със Запада, връзките с Китай и останалата част от Азия вече не са отделни външнополитически теми. Те определят голяма част от вътрешния политически дневен ред.

При такава среда изборите измерват и отношението към курса, по който държавата се движи след 2022 г. Предварителният резултат не показва прехвърляне на значителна част от избирателите към парламентарна опозиция. Разликата между първата и втората партия е над 43 процентни пункта. За руската партийна система това означава силно асиметрично разпределение на политическата подкрепа.

По-голямата промяна е в едномандатните райони

Само партийният процент обаче дава непълна картина. Половината от 450-те депутати се избират по федерални партийни листи, другите 225 – в едномандатни райони. Точно там се очертава резултат, който може да има още по-голямо значение за състава на новата Дума.

При текущите данни кандидатите на „Единна Русия“ водят в 204 от 225 едномандатни района. КПРФ води в шест, независими кандидати и представители на „Справедлива Русия“ – в по четири, ЛДПР – в два, а „Родина“ – в един. В отделните райони преброяването е на различен етап, затова тези числа също не могат още да бъдат приемани като окончателно разпределение на мандатите.

Тук се намира механизмът, който превръща голямата преднина по партийна листа в потенциално още по-голямо парламентарно преимущество. Партията може да получи около 57% в пропорционалния вот, но ако спечели огромното мнозинство от едномандатните райони, делът ѝ от 450-те места ще бъде значително по-висок от националния процент на партийната листа.

Същата конструкция действаше и в предишната Дума. Разликата сега е в мащаба, който се очертава в едномандатната половина на системата.

Това обяснява защо въпросът за конституционното мнозинство от 300 депутати отново стои в центъра на следизборните сметки. Не са необходими 66,7% от гласовете по партийна листа, за да бъдат достигнати две трети от местата. Смесената система позволява силното представяне в едномандатните райони да произведе много по-голям парламентарен дял.

Политическото значение е пряко. Мнозинство над 300 места дава възможности, които обикновеното парламентарно мнозинство няма – включително при конституционни процедури, за които се изисква квалифицирано мнозинство. Затова окончателният брой мандати ще бъде по-важен от десетите след запетаята в партийния резултат.

КПРФ остава втора, но дистанцията се увеличава

Втората голяма промяна е резултатът на комунистите. КПРФ не губи позицията си на основна парламентарна опозиционна сила, но предварителните 14,03% са чувствително под 18,93% от 2021 г.

Това поставя партията в трудно положение. Тя запазва собствен твърд електорат, организационна структура и присъствие в регионите, но не успява да превърне социалното недоволство, натрупвано от инфлация, доходи, пенсионни проблеми и регионални неравенства, в разширяване на националната си подкрепа.

Резултатът е особено важен, защото през 2021 г. КПРФ изглеждаше като единствената парламентарна партия, която може поне частично да намалява дистанцията до „Единна Русия“. Пет години по-късно тази дистанция не се свива, а рязко се увеличава.

Това вече е проблем не само за КПРФ. Поставя се въпросът каква ще бъде функцията на парламентарната опозиция в Дума, в която една политическа сила може отново да разполага с повече от две трети от депутатите.

Активността също носи политическа информация

Предварителната активност към края на изборния ден е 56,66%. През 2021 г. тя беше 51,72%, през 2016 г. – 47,88%. Сегашният показател е по-висок и от този през 1993 г., когато са гласували 54,7% от избирателите.

Сравнението изисква внимание. През 1993 и 2016 г. изборите се провеждаха в един ден. От 2021 г. изборите за Дума са тридневни, а дистанционното електронно гласуване вече обхваща милиони избиратели. Различната организация на изборния процес влияе върху възможността за участие и прави механичното сравнение между кампаниите недостатъчно.

Но числото не може да бъде пренебрегнато. Вотът от 2026 г. не се провежда при масово оттегляне на избирателите от изборния процес. Повече от половината регистрирани избиратели са участвали в условията на продължаващ военен конфликт, санкции, атаки с дронове в редица региони и силно променена международна среда.

Това придава друга тежест на резултата. Високият процент за управляващата партия не идва при рекордно ниска активност, която би позволила лесното обяснение, че мобилизираното партийно ядро е решило изборите при пасивно мнозинство.

Окончателните числа могат да внесат корекции. Те трудно могат да променят основната картина, която се вижда тази сутрин.

„Единна Русия“ не просто остава първа политическа сила. Предварителният вот показва увеличение на дела ѝ по партийна листа спрямо 2021 г., много голяма преднина пред КПРФ и доминираща позиция в едномандатните райони. Зад тези три числа стои по-същественият въпрос за следващата част на анализа: какво се е променило вътре в руското общество и в самата партийна система, за да се получи тази конфигурация след четири години война, санкции и икономическо преструктуриране.

Партийната карта се пренарежда под повърхността

Резултатът на „Единна Русия“ може да създаде впечатление за политическа система, в която почти нищо не се променя. Същата партия е първа, КПРФ остава втора, ЛДПР продължава присъствието си в Думата, „Справедлива Русия“ се бори около петпроцентната граница. Под тази външна устойчивост се виждат движения, които ще имат значение през следващите години.

Най-ясното е отслабването на КПРФ. Предварителните около 14% трябва да се сравняват не само с резултата от 2021 г., а с политическите очаквания, които партията създаде тогава. При 18,93% преди пет години комунистите изглеждаха способни да консолидират значителна част от социалния протест. Те разполагаха с традиционен електорат сред по-възрастните поколения, със силни регионални организации и с възможност да привличат част от избирателите, които не се определят като комунисти, но търсят инструмент за наказателен вот срещу властта. През 2026 г. този механизъм работи по-слабо.

Проблемът не може да бъде обяснен само с една кампания или с качеството на кандидатите. Руското общество се промени след февруари 2022 г. Социалната проблематика не изчезна. Инфлацията, цените, доходите, жилищата, демографията и състоянието на отделни региони продължават да засягат милиони хора. Политическата рамка, в която тези проблеми се възприемат, вече е различна. Войната, отношенията със Запада, санкциите и сигурността изместиха центъра на публичния разговор.

КПРФ се оказва между две политически роли. Тя трябва да бъде опозиция на правителствената социално-икономическа политика и едновременно с това подкрепя редица основни решения на държавното ръководство във външната политика и сигурността. Това стеснява пространството, в което може ясно да се отличи от управляващата партия. При такава конфигурация протестният вот вече не се насочва автоматично към комунистите.

„Нови хора“ вече не са експеримент

По-различна е траекторията на „Нови хора“. През 2021 г. партията влезе в Думата с 5,32%. При сегашното преброяване резултатът ѝ е около 8%. Увеличението не изглежда драматично на фона на резултата на „Единна Русия“, но показва, че появата ѝ в предишния парламент не е била еднократен изборен ефект.

Още по-интересни са предварителните резултати от федералното дистанционно електронно гласуване. При обявените първи данни от ДЕГ „Единна Русия“ получава 49,06%, „Нови хора“ – 15,42%, КПРФ – 12,26%, ЛДПР – 9,37%, а „Справедлива Русия“ – 6,53%. Данните тогава не включваха Калининградска област, където гласуването още не беше приключило.

Разликата е твърде голяма, за да бъде пренебрегната. При общия вот „Нови хора“ са около 8%, а сред участниците във федералното електронно гласуване резултатът им е приблизително два пъти по-висок.

Това не позволява автоматично заключение, че електронният вот представлява младите руснаци или населението на големите градове. За подобен извод са необходими демографски данни за участниците. Политическият профил обаче е различен. Част от избирателите, които използват цифровия начин на гласуване, очевидно се разпределят между партиите по различен начин от общия електорат.

„Нови хора“ заемат пространство, което останалите парламентарни партии трудно запълват. Те не носят историческия товар на КПРФ, не използват политическия език на ЛДПР и не са партията на властта. В същото време действат вътре в институционалната система и не се позиционират като сила за нейното разрушаване.

Тази позиция може да се окаже по-важна от броя депутати, които ще получат през 2026 г. Ако тенденцията сред част от по-мобилните и цифрово активни избиратели се запази, „Нови хора“ могат постепенно да се превърнат в конкурент за второто място в отделни социални групи и големи градове.

ЛДПР след Жириновски

Изборите дават и първия пълен парламентарен тест за ЛДПР след смъртта на Владимир Жириновски през 2022 г. В продължение на три десетилетия партията беше почти неразделима от личността на своя основател. Това поставяше под въпрос способността ѝ да оцелее като самостоятелна политическа организация след него.

Предварителните около 8,7–8,8% показват, че такъв срив не се е случил. През 2021 г. ЛДПР получи 7,55%. Пет години по-късно партията не само остава над бариерата, но засега подобрява резултата си.

Това означава, че поне част от електората, който години наред беше свързван лично с Жириновски, вече е институционализиран като партиен електорат. ЛДПР успява да съществува без фигурата, която практически беше нейна политическа идентичност.

Новото ръководство начело с Леонид Слуцки наследи партия с разпознаваема марка, регионални структури и установено място в системата. Изборите показват, че това наследство засега е запазено.

Най-трудната позиция е на „Справедлива Русия“

Около петте процента се намира друга история. „Справедлива Русия“ получи 7,46% през 2021 г. Сега предварителният ѝ резултат е около самия праг за влизане в парламента по партийна листа.

Партията дълго се опитваше да съчетава социална реторика, лявоцентристки позиции и подкрепа за основни решения на държавното ръководство. Точно тук конкуренцията е най-тежка. Социалният вот има КПРФ. Част от по-младия и градски електорат има „Нови хора“. Патриотичната и национално ориентирана ниша се пресича с ЛДПР и с политическия курс на самата „Единна Русия“.

Когато няколко партии говорят на близки групи избиратели, организацията с най-неясна собствена територия започва да губи.

Получава се парламент, в който опозицията остава многопартийна, но нито една от опозиционните партии не се приближава до управляващата сила. КПРФ запазва второто място, но отстъпва. ЛДПР показва жизнеспособност след Жириновски. „Нови хора“ разширяват присъствието си. „Справедлива Русия“ се доближава опасно до границата, под която парламентарният ѝ статут би зависел основно от едномандатните райони.

Това разпределение създава специфична политическа среда. Конкуренцията става по-видима между четирите партии след „Единна Русия“, отколкото между някоя от тях и самата управляваща партия.

Разликата между първия и останалите вече е толкова голяма, че борбата за второто, третото и четвъртото място започва да придобива собствено значение. Тя ще определя кой ще представлява социалния протест, кой ще говори на национално ориентирания електорат, кой ще търси младите градски избиратели и кой постепенно ще губи политическата си ниша.

Точно в тази вътрешна конкуренция може да се намира най-динамичната част от руската партийна политика през мандата на деветата Държавна дума.

Русия гласува различно: региони, електронен вот и едномандатни райони

Националният резултат събира в едно число политически поведения, които силно се различават между отделните части на Русия. Страна с единадесет часови зони, огромни различия в доходите, гъстотата на населението, икономическата структура и ролята на регионалната власт трудно може да бъде разбрана само през общия процент на петте парламентарни партии.

Предварителната активност от 56,66% е първият ориентир. Тя е по-висока от 51,72% през 2021 г. и от 47,88% през 2016 г. Сравнението има ограничения заради тридневното гласуване и разширяването на дистанционния електронен вот, но посоката е ясна: през 2026 г. изборите не преминават при спад на формалното участие.

Това има значение за интерпретацията на резултата. При ниска активност силното представяне на партия с голяма организационна мрежа лесно може да бъде обяснено с по-добра мобилизация на твърдите ѝ избиратели. При участие на повече от половината регистрирани гласоподаватели подобно обяснение вече не е достатъчно.

Руската избирателна система през 2026 г. обаче е много различна от тази отпреди десет години.

ДЕГ вече е част от изборната система

За участие във федералното дистанционно електронно гласуване/ДЕГ/ бяха подадени над четири милиона заявления. ДЕГ се използваше в 32 региона, докато Москва работеше със собствена електронна система. Това вече не е експеримент в ограничен брой територии, а самостоятелен канал за участие на милиони избиратели.

Около 3,4 милиона души бяха гласували чрез федералната система още преди края на изборния ден. Това означава, че електронният вот вече представлява достатъчно голяма група, за да влияе върху общия резултат и да бъде разглеждан отделно при анализа на поведението на избирателите.

Разпределението на този вот се различава от националното. При първите предварителни резултати „Единна Русия“ имаше 49,06%, „Нови хора“ – 15,42%, КПРФ – 12,26%. Разликата при „Нови хора“ е особено голяма спрямо приблизително осемте процента в общия вот.

Тези числа не трябва да бъдат натоварвани с повече смисъл, отколкото позволяват данните. От тях не следва, че всички използващи ДЕГ принадлежат към определено поколение или социална група. Те показват нещо по-конкретно: начинът на гласуване вече се пресича с различно партийно поведение.

След няколко изборни цикъла Русия може да се окаже с две частично различни електорални среди – традиционната секция и цифровото гласуване. Ако разликите между тях се запазят, партиите ще трябва да водят практически две кампании едновременно.

Географията остава политически фактор

Едно от старите разделения в руските избори продължава да има значение – разликата между големите градове, индустриалните центрове, националните републики и огромните периферни територии.

Федералният резултат прикрива тези различия. В някои региони „Единна Русия“ традиционно получава значително по-висока подкрепа от средната за страната. В други пространства – особено в част от големите градски центрове – разпределението между партиите е по-конкурентно.

Москва е особен случай. Там едномандатните райони имат голяма политическа тежест заради размера на населението и традиционно по-сложната структура на градския електорат. Предварителните данни показват кандидати на „Единна Русия“ начело във всичките 16 московски едномандатни района. Ако това бъде потвърдено от окончателното преброяване, резултатът ще бъде съществен не само аритметично. Столицата дълго беше едно от местата, в които опозиционните кандидати имаха по-големи възможности за конкуренция.

Регионалните различия трябва да бъдат разглеждани и през икономическата промяна след 2022 г. Военното производство, държавните поръчки и пренасочването на инвестиции засегнаха отделните области по различен начин. Част от индустриалните центрове получиха нови производствени поръчки и по-висока заетост. Други региони продължават да се сблъскват с демографски спад, инфраструктурни дефицити и силна зависимост от федералните трансфери.

Един и същ национален процент може да бъде произведен от съвсем различни местни мотиви.

225 избора вътре в едни избори

Едномандатната половина на Думата показва още по-добре това разнообразие. Във всеки от 225-те района се провежда отделно състезание. Партийната марка има значение, но значение имат и конкретният кандидат, регионалната администрация, местните конфликти, известността на претендентите и способността на партийните структури да мобилизират избиратели.

Затова голямото преимущество на „Единна Русия“ в тези райони заслужава повече внимание от самия федерален процент.

Ако окончателното преброяване потвърди сегашната картина, управляващата партия ще е успяла не само да увеличи подкрепата си по листи, но и да превърне териториалната си организация в огромно преимущество при мажоритарната половина на системата.

Това е едно от обясненията за устойчивостта на руския парламентарен модел. Опозиционна партия може да получи 10 или 15 процента национално и да запази значително присъствие чрез пропорционалната част. За спечелването на десетки едномандатни райони обаче е необходима съвсем друга инфраструктура – кандидати с местна разпознаваемост, регионални организации, финансов ресурс, наблюдатели и способност за постоянна работа между изборите.

„Единна Русия“ разполага с тази инфраструктура практически в цялата федерация. КПРФ също има национална организация, но предварителните резултати показват, че тя трудно превръща това присъствие в победи в едномандатните райони. При ЛДПР, „Нови хора“ и „Справедлива Русия“ разликата е още по-голяма.

Така смесената система не просто превежда обществените настроения в парламентарни места. Тя увеличава значението на организационната сила.

Точно тук резултатът от 2026 г. започва да говори за нещо по-дълбоко от популярността на отделните партии. Руската политическа система влиза в следващия парламентарен цикъл с една организация, която доминира едновременно във федералния вот, регионалната инфраструктура и едномандатните райони, и с четири парламентарни конкурента, които запазват собствени електорални ниши, но засега не разполагат със сравнима териториална машина.

Това съотношение ще определя не само броя на местата в новата Дума. То ще определя колко реално пространство ще има парламентът за политическа конкуренция през следващите пет години.

Каква Държавна дума получава Русия

Деветата Държавна дума се формира в момент, когато парламентът има различна функция от тази, която изпълняваше в началото на предишния си мандат. През септември 2021 г. отношенията между Русия и Запада вече бяха силно влошени, но икономическите връзки с Европа продължаваха, руските енергийни компании работеха на европейските пазари, а конфликтът в Украйна все още не беше преминал във фазата, започнала през февруари 2022 г.

Пет години по-късно новата Дума влиза в политическа среда, променена от войната, санкциите, увеличените разходи за отбрана, преструктурирането на външната търговия и ускореното пренасочване на Русия към Азия, Близкия изток и държавите от Глобалния юг. Това променя и съдържанието на парламентарната работа.

Бюджетът ще бъде една от най-трудните области. Високите разходи за отбрана и сигурност трябва да съществуват едновременно със социалните плащания, здравеопазването, образованието, инфраструктурата и регионалните трансфери. Натискът върху бюджета няма да изчезне само защото изборите са приключили. Същото важи за инфлацията, недостига на работна сила и демографските проблеми.

Голямото парламентарно мнозинство улеснява приемането на законодателството. То не премахва противоречията, които законодателството трябва да решава.

Силното мнозинство променя мястото на опозицията

Ако окончателните резултати потвърдят очертаващото се разпределение на мандатите, четирите останали парламентарни партии ще разполагат с ограничена възможност да спират решения на мнозинството чрез гласуване.

Тяхната роля ще се премества към друга област – публичното формулиране на социални и икономически конфликти, работата в парламентарните комисии, регионалната политика и опита да принуждават мнозинството да реагира на проблеми, които иначе могат да останат извън централния дневен ред.

КПРФ ще трябва да реши как да възстанови загубената подкрепа, без да се отказва от позициите си по основните въпроси на външната политика. ЛДПР трябва да доказва, че може да се развива след Жириновски, а не просто да съхранява наследената от него структура. „Нови хора“ получават възможност да разширят влиянието си сред избиратели, които не се разпознават в традиционните партии. За „Справедлива Русия“ следващият мандат може да се превърне в борба за запазване на самостоятелна политическа идентичност.

Тези процеси няма непременно да се виждат при гласуването на основните държавни решения. Те ще се виждат при борбата за избиратели.

Новата Дума ще работи и с въпроса за 2030 година

Мандатът на избрания парламент продължава пет години. Това означава, че деветата Дума ще действа през почти целия оставащ период от настоящия президентски мандат на Владимир Путин, започнал през май 2024 г. и приключващ през 2030 г. Този календар придава на изборите допълнително институционално значение.

През следващите години парламентът ще приема бюджетите, данъчните промени и законодателството, чрез които ще се реализира политиката на държавата до края на десетилетието. Там ще минават решенията за отбранителната индустрия, технологичната политика, социалната система, регионалното развитие и икономическата адаптация към продължителното ограничаване на отношенията със западните държави. Нито един от тези въпроси няма бързо решение.

Руската икономика вече премина през първия етап на адаптация към санкциите. Следващият е по-труден. Замяната на внос, технологичната независимост и пренасочването на търговията могат да компенсират част от изгубените връзки, но изискват инвестиции, кадри, инфраструктура и време. Китай, Индия и останалите азиатски пазари разширяват пространството за руския износ, без автоматично да решават технологичните и демографските ограничения вътре в страната. Новата Дума ще трябва да законодателства точно в тази среда.

Силното мнозинство дава на изпълнителната власт висока степен на парламентарна предвидимост. Законопроектите, които Кремъл и правителството определят като приоритетни, няма да зависят от сложни коалиционни преговори. Това е институционално преимущество при провеждането на дългосрочна политика.

Съществува и обратната страна. Колкото по-малка е парламентарната несигурност, толкова по-голяма става отговорността на самото мнозинство за резултатите от тази политика. При липса на коалиционен партньор трудно могат да бъдат прехвърляни политическите разходи за непопулярни решения върху друг участник във властта.

Изборите от 20 септември дават на руското ръководство силна парламентарна основа. Те не решават нито един от големите въпроси, пред които страната ще бъде изправена до края на десетилетието.

Точно обратното – новото мнозинство ще трябва да носи политическата тежест на решенията по тези въпроси почти без възможност да обяснява неуспехите с парламентарна блокада или нестабилна коалиция.

След преброяването на бюлетините започва по-трудната проверка – как огромното парламентарно преимущество ще бъде превърнато в управление на държава, която едновременно води война, променя икономическия си модел и търси ново място в международната система.

Вотът приключи, изпитанието за мнозинството започва

Изборите от 20 септември не показаха политически обрат в Русия. Показаха консолидация на система, в която „Единна Русия“ разширява преднината си, КПРФ остава далеч зад нея, а останалите парламентарни партии се конкурират за значително по-малки части от електората. Ако окончателното разпределение на мандатите потвърди мащаба на преднината в едномандатните райони, деветата Държавна дума ще започне работа със силно концентрирано парламентарно мнозинство.

Този резултат е постигнат след повече от четири години военен конфликт, санкции и дълбоко пренареждане на икономическите отношения на Русия. Самият факт, че управляващата партия увеличава предварителния си резултат спрямо 2021 г., заслужава внимателен прочит. Той не отменя социалните и икономическите проблеми и не показва как избирателите ще реагират, ако условията се променят. Показва състоянието на политическите сили към септември 2026 г.

Пред новата Дума стоят въпроси, които изборната аритметика не може да реши: цената на продължителния конфликт, бюджетното напрежение, инфлацията, демографският спад, недостигът на работна сила, технологичната зависимост и способността на икономиката да премине от адаптация към устойчив модел на развитие.

Голямото мнозинство предоставя политически ресурс за решения. То увеличава и отговорността за последиците от тях.

До 2030 г. Русия ще трябва да покаже дали политическата стабилност, която се вижда в резултатите от тези избори, може да бъде превърната в икономическа и социална устойчивост. Това вече няма да се измерва с проценти и депутатски мандати.



