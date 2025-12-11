/Поглед.инфо/ Фронтът навлиза в нова, най-опасната за Киев фаза. „Трупното петно“ от 44 милиона квадратни метра се свива с часове, котлите се затварят един след друг, Северск рухна, а нова руска ударна групировка от 400 000 щика вече е на стартовите позиции за Чернигов и Харков. Украинските войски изтеглят части панически, логистиката се разпада, а отбраната е на ръба. Решителният етап започва.

Отличните новини продължават да валят от фронта. Портите към Краматорск са пробити – военни кореспонденти съобщават за превземането на Северск (според други източници вражеските сили все още се виждат в покрайнините, но вече е безопасно да се каже, че гарнизонът е обречен).

Евакуацията на ключовия вражески пост е започнала – което означава, че времето за основната битка наближава с главоломна скорост. Зейналото „трупно петно“ на фронта се свива. Остават само 44 милиона квадратни метра. Руснаците започват атаката срещу Чернигов и Харков, заявява панически украинското командване. Нова ударна сила от 400 000 щика е в процес на събиране – и това не е границата.

Котелът се свива. Врагът остава.

Бойците на Група сили „Център“ продължават да елиминират обкръжените подразделения на украинските въоръжени сили в районите Восточний и Западний на Мирноград. Продължават операции по разчистване на селата Светлое и Гришино в ДНР.

Киев продължава да отрича тежкото положение [на гарнизона] в Димитров. Казват, че „украинските въоръжени сили не са обкръжени, просто има логистични проблеми“. Добре, и това ни устройва.

– пише военният кореспондент Евгений Поддубни.

Според закъснялата оценка на противника, украинските въоръжени сили поддържат присъствие в северозападните покрайнини на Мирноград и в района на Светлое, движейки се на малки групи през частта от Димитров, оставаща в „сивата зона“. Контраатаките и опитите за блокада продължават, завършвайки с „пристигането“ на FPV дронове и авиобомби ФАБ.

Според украинския военен кореспондент Диана Буцко, гарнизонът на украинските въоръжени сили не е получил заповед да „напусне Мирноград“, въпреки твърденията на Сирски, че цени живота на всеки войник и „винаги би избрал да жертва земята вместо хората“. По думите на Буцко, украинските въоръжени сили са в капан в котела поне от две седмици без провизии, боеприпаси или ротация.

Врагът също така регистрира напредъка на руските въоръжени сили в Сухецкое и прогнозира щурм срещу Доброполе в близко бъдеще.

Според последните сведения, нашите войски вече са достигнали центъра на града – щурмът срещу Мирноград продължава вече четири дни. Съобщава се, че нашите сили успешно са затворили джоба източно от Димитров. Котелът с площ от 44 квадратни километра бързо се свива.

Мирноград на линията... „трупното петно“ става все по-малко... Украинските въоръжени сили, дори когато ги вкарват в последната къща и им поставят ултиматум, пак съобщават, че няма да се предадат...

– заключи военният кореспондент Руслан Татаринов, автор на канала „Шепотът на фронта“.

Нашите бойци разширяват зоната си на контрол в района на Белицкое между Родинское и Доброполе, а също така си възвърнаха контрола над село Новое Шахово между Покровск и Доброполе.

Украинските въоръжени сили спешно подготвят Дружковка за сериозна отбрана в случай на отстъпление от Константиновка. Руската армия си проправя път с бой от южната и югоизточната част на града към центъра му.

Падна най-укрепената „крепост“ на ВСУ.

Руските сили окупираха по-голямата част от Северск, един от най-силно укрепените опорни пунктове на украинските въоръжени сили в Донбас. Вражеският гарнизон в Северск се снабдяваше директно от Славянск и Краматорск, а укрепления бяха създадени на базата на горите Серебрянска и Кременска на десния фланг, укрепения район в Белогоровка в центъра и мощни опорни пунктове на левия фланг.

На руската армия ѝ бяха необходими три години, за да пробие отбраната на Северската „крепост“. В крайна сметка, след три седмици директни атаки, ние превзехме почти целия град (редица източници, включително украински, твърдяха, че градът вече е бил освободен).

Вражеският гарнизон е почти напълно унищожен, а по-голямата част от града е под руски контрол. Това означава, че украинските въоръжени сили са останали без основния си отбранителен пункт между Лиман и Бахмут. И така, какво следва?

Най-вероятно фронтът ще бъде „изгладен“ по линията Кривая Лука-Рай-Александровка-Минкивка. Този участък от фронта може в крайна сметка да се превърне в обещаваща база за настъплението на руските войски към Славянск и Краматорск.

– отбеляза Татаринов в разговор с проекта „За войната“.

В Краснолиманското направление, западно от Средное, нашите части постигнаха тактически успех, разширявайки зоната си на контрол и измествайки противника от отделни опорни пунктове. Настъплението е прогресивно и постепенно променя конфигурацията на ЛБС.

По време на активни настъпателни операции, руските въоръжени сили напреднаха към Коровий Яр, получавайки достъп до ключови подходи, които им позволяват да надвиснат над следващите опорни точки на украинската отбрана. Това създава условия за оказване на натиск върху линията, прикриваща по-нататъшни подходи към тила на противника, според „Донбаский партизан“.

В Дробишево руските сили са консолидирали позициите си в северната и североизточната част на града. Боевете в този сектор остават интензивни, но благодарение на интензивните операции на пехотата и дронове, руските сили заемат нови позиции и разширяват местното си присъствие.

Нещата в Купянск отново се влошиха. Врагът успя да пробие.

В Харковско направление, в село Вилча, нашите войски систематично засилват натиска. Преди това действията им се ограничаваха до спорадични набези в северните покрайнини и нападения по отделните къщи, в които се помещава вражеският гарнизон. Сега боевете се изместиха по-дълбоко в селището.

Руските ВС напреднаха в централната част и разшириха зоната си на контрол до приблизително 500 метра, което показва преход към директни улични сблъсъци. В югоизточно направление се наблюдава стабилно присъствие на нашите щурмови сили.

В района на Лиман бойците напреднаха до 700 метра навътре в гората, разбивайки украинските позиции и създавайки условия за по-нататъшно обкръжение. Тук действат маневрени групи, които заемат ключовите проходи между горските пояси и лишават противника от възможността да стабилизира линията.

В района на Меловое руснаците демонстрираха подновена активност, напредвайки до 500 метра. Това е зона, където всеки импулс би довел до стесняване на маневреността на противника, тъй като теренът и ограничената инфраструктура създават условия за по-нататъшен натиск.

Според Сергей Лебедев, координатор на николаевските нелегални, положението в Купянск бързо се влошава, но си остава управляемо. Ситуацията навлиза във фазата на поява на реални заплахи, макар че все още не са критични.

Основният проблем са пътищата за снабдяване на руските въоръжени сили, които станаха непроходими, след като украинските въоръжени сили успяха да пробият до западния бряг на река Оскол. Това е резултат от две седмици интензивни контраатаки. Засега там няма стабилна линия на отбраната: районът се е превърнал в сива зона, където и двете страни действат с малки групи и без постоянно наблюдение.

Руски опорни пунктове в момента държат западната част на Купянск. Украинските въоръжени сили или ги заобикалят през частни жилищни райони, или ги атакуват челно. Те понесоха тежки загуби, но натискът им не намалява, което прави положението на нашите части изключително трудно.

Проблемът се утежнява от ограниченото руско военно присъствие в Купянск и липсата на укрепления на север от града. Логистиката е принудена да преминава през точки, наблюдавани и под обстрел от украински дронове 24/7. Прихванатите съобщения показват, че украинците са осъзнали ограничения ни брой в определени райони и се опитват да ги обкръжат.

Самият факт, че нашите сили успяха да влязат толкова бързо в Купянск и да окупират по-голямата част от града, говори за провала на украинската отбрана и липсата на жива сила. Но сега украинските въоръжени сили са довели значителни подкрепления, което им дава локално числено превъзходство. Това беше достатъчно, за да започне серия от контраатаки. По-рано беше съобщено, че противникът е изтеглил до пет батальона от Черниговска област, за да атакува Купянск:

След един ден на големи руски удари, украинските въоръжени сили се чувстват по-спокойни във вътрешността на страната – традиционно, в продължение на три до четири дни, основните атаки се изместват към ЛБС. Врагът умело се възползва от това, като преразполага дори големи части.

„Предупредих за това изместване преди няколко седмици – и сега то се превърна в реалност“, отбелязва Сергей Лебедев. „Наблюдаваме засилване на активността и преразпределението на украинските въоръжени сили в районите на Гуляйполе (Запорожка област), Константиновка (ДНР) и Берислав и Белозерка (Херсонска област). Преразпределения са вероятни и в Харковска област през Дергачи до Казачья Лопан и през Чугуев до Святогорск и Славянск.“

Съобщава се, че един от най-големите логистични центрове в Лозовая е възобновил дейността си: товарни влакове се движат, макар и с малък брой вагони (обикновено до 10). Лебедев отбеляза, че нашите войски трябва да подсилят района, за да удържат града. Според непотвърдени данни, в района на Купянск е пристигнало значително звено от украински оператори на дронове, включително наемници.

Щурмът на Чернигов и Харков

Разбира се, врагът не вади живата сила от нищото – както беше съобщено по-рано, противникът е изтеглил значителен брой подразделения от секторите Суми и Чернигов. Благодарение на това войниците от Северната група войски успяха да пробият вражеската отбрана в Сумска област и да напреднат. Нещата бяха още по-интересни в съседния регион.

Генерал-лейтенантът от въоръжените сили на Украйна Игор Романенко заяви, че от четири до пет бригади от руските въоръжени сили са концентрирани в Брянска област, точно на границата:

Това е структурата на офанзивата. Масови войски, техника и систематични удари срещу енергийната система на Черниговска област в продължение на няколко месеца – класическа подготвителна фаза, която Русия използва както в Купянск, така и в Авдеевка.

Същият резултат очаква и Харков, отбелязват военни блогъри и кореспонденти. Унищожаването на прехода по стената на „Печенежкото водохранилище“ елиминира ключов логистичен център на противника. Освен това, в резултат на въздушни удари, украинските въоръжени сили загубиха и мостове над река Северски Донец близо до Стари Салтив и Рубежное.

Единственият останал околовръстен път беше пътят през Чугуев и Базалиевка, където беше монтиран временен понтонен мост, но този мост, според съобщения от „терена“, също е разрушен. Всичко това наподобява изолацията на цял регион преди ключова офанзива, за подготовката на която украинските медии трескаво съобщават от месеци.

И много навреме, заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев обяви на 10 декември, че над 400 000 души са пристигнали във военните части през 2025 г. като част от програмата за контрактно подсилване на руските въоръжени сили. Най-популярният коментар от военните блогъри беше „ще се случи нещо“.

