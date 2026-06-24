Русия търси 200 000 оператори за нов фронт: войната навлиза в етап на масова гражданска ПВО

/Поглед.инфо/ Все по-честите атаки с дронове срещу руска инфраструктура поставят въпрос, който доскоро изглеждаше второстепенен – може ли класическата армия сама да защити огромната територия на страната. На този фон в Русия се обсъждат идеи за създаване на гражданска система за противовъздушна отбрана, базирана на студенти, инженери, програмисти и оператори на безпилотни системи. Зад този дебат стои по-голям проблем – сблъсъкът между индустриалната логика на XX век и технологичната война на XXI век.

Войната постепенно започва да разрушава една от най-устойчивите илюзии на модерната държава – че сигурността е изключителна функция на армията. Докато фронтовата линия в Украйна продължава да се измества с километри ту в едната, ту в другата посока, зад фронта се развива съвсем различна война. Тя не се измерва с превзети населени места, а с горящи нефтобази, прекъснати логистични вериги, удари по енергийни обекти и непрекъснато нарастващ брой безпилотни апарати, достигащи стотици и дори хиляди километри навътре в територията на противника.

Материалът на "Царьград" използва силно публицистичен тон, но зад него стои въпрос, който все по-често се поставя от руски военни анализатори, инженери и производители на безпилотни системи. Дали традиционната система за противовъздушна отбрана е достатъчна срещу евтини, масови и технологично гъвкави дронове?

Преди десетилетие подобен разговор изглеждаше почти фантастичен. Тогава въздушната отбрана се асоциираше със скъпи радари, зенитно-ракетни комплекси и авиация. Срещу тях стояха самолети, вертолети и крилати ракети. Днес картината изглежда различно. Дрон за няколко хиляди долара може да принуди противника да използва ракета за стотици хиляди. Това не е просто военен проблем. Това е икономически проблем.

Наблюдатели отдавна отбелязват, че конфликтът в Украйна се превръща в най-голямата лаборатория за безпилотни технологии след Втората световна война. Производствени цикли, които преди са отнемали години, вече се измерват в седмици. Нови модели се появяват почти ежемесечно. Софтуерът се обновява постоянно. Изкуственият интелект постепенно започва да изпълнява задачи, които доскоро изискваха оператор.

На този фон руските експерти все по-често обръщат внимание на простия факт, че страната притежава най-дългата сухопътна граница в света и огромна инфраструктурна мрежа. Рафинерии, електроцентрали, складове, железопътни възли, пристанища, газопроводи, нефтопроводи и производствени комплекси са разположени върху територия, която трудно може да бъде покрита изцяло дори от най-модерните системи за ПВО.

Тук се появява предложението на Алексей Чадаев. То не е насочено към увеличаване на армията, а към създаване на своеобразен технологичен резерв. Според него съществува огромен неизползван човешки ресурс сред студентите, програмистите, инженерите и дори професионалните геймъри. Хора, които прекарват години пред екрани, работят с електроника, анализират сложни системи и притежават качества, които съвременната война започва да цени повече от физическата сила.

Предложението изглежда необичайно само на пръв поглед. Исторически всяка голяма война постепенно разширява кръга на участниците. Индустриалната война превърна работника в част от армейската машина. Информационната война превърна медиите в елемент от бойното поле. Дроновата война започва да превръща технологичните специалисти в стратегически ресурс.

Числото 200 хиляди души, което Чадаев посочва, изглежда внушително. В същото време то трябва да бъде разглеждано в контекста на мащаба на Русия. Това не е армия за настъпление. Това е потенциална мрежа за наблюдение, откриване, проследяване и неутрализиране на нисколетящи цели.

Има обаче детайл, който прави идеята интересна. Авторите не говорят за мобилизация в класическия смисъл. Говорят за създаване на структура, в която хората остават в собствените си градове, продължават обучението или работата си и едновременно изпълняват функции по защита на местната инфраструктура.

Това напомня по-малко на армия и повече на система за териториална отбрана, адаптирана към технологичната епоха.

Тук обаче възниква друг въпрос. Ако проблемът е толкова очевиден, защо подобна система не съществува вече?

Отговорът вероятно се намира не във военната, а в административната сфера. Руският дебат все по-често се концентрира върху темата за управлението на войната. Не върху бойните действия сами по себе си, а върху механизма за вземане на решения.

Конфликтът отдавна надхвърли рамките на чисто военна операция. Той засяга финансите, индустрията, транспорта, образованието, телекомуникациите и високите технологии. Всяка от тези сфери има собствена бюрокрация, собствени интереси и собствен ритъм на работа. Проблемът е, че дронът не чака междуведомствено съгласуване.

Ето защо в текста се появява сравнението с Държавния комитет по отбраната от времето на Втората световна война. Не толкова като историческа носталгия, колкото като опит да се намери модел за концентриране на управленски ресурси.

Разбира се, аналогиите с 1941 г. имат своите ограничения. Русия от 2026 г. е несравнимо по-сложна държава. Икономиката е различна, обществото е различно, технологиите са различни. Но зад сравнението стои едно наблюдение – съвременната война изисква координация между държавата, бизнеса, науката и технологичния сектор в мащаби, които мирновременната бюрокрация трудно постига.

Тук има нещо, което не бива да бъде подценявано. Колкото повече дроновете поевтиняват, толкова по-малко значение има единичният удар и толкова по-голямо значение придобива масовостта. Няколко десетки дрона могат да бъдат прихванати. Няколко стотици създават напрежение. Няколко хиляди започват да променят икономическите изчисления на отбраната.

Именно затова все повече армии по света търсят решения извън класическите военни структури. В САЩ университетите участват в разработки на автономни системи. В Израел гражданският технологичен сектор е дълбоко интегриран в отбраната. В Китай университети и частни компании работят по проекти с двойно предназначение.

Русия очевидно също се движи в тази посока. Дали предложенията на Чадаев ще бъдат реализирани в сегашния им вид, предстои да видим. По-важното е друго. Самият факт, че подобни идеи вече се обсъждат публично, показва колко бързо се променя характерът на войната.

Още преди няколко години основният въпрос беше колко танка произвежда една държава. Днес все по-често въпросът е колко инженери, програмисти и оператори може да подготви. Танковете остават важни. Ракетите също. Но възможността да откриеш малък дрон над собствената си рафинерия в три часа сутринта започва да се превръща в не по-малко важен елемент от националната сигурност.

В този смисъл спорът около гражданската ПВО всъщност не е спор за дроновете. Това е спор за адаптацията на държавата към нова технологична реалност. Една реалност, в която фронтът може да бъде на хиляда километра, но войната да пристигне директно над покрива на местния завод.