Русия тества ново мощно оръжие: Руският ВМФ тества атомната подводница „Хабаровск“ като носеща платформа за ядрени дронове „Посейдон“

/Поглед.инфо/ Според публикации в специализирани медии и анализи на военни наблюдатели, ВМФ на Русия провежда ходови и системи изпитания на атомната подводница със специално предназначение „Хабаровск“ (Проект 09851). Съдът е проектиран като специализиран носител на автономните подповърхностни апарати с ядрена енергетична инсталация „Посейдон“. Предвиденото разполагане на подводницата в базите на Тихоокеанския флот в Камчатка има за цел оформянето на асиметричен подводен ешелон за възпиране. Конструктивните характеристики, включително водоизместимост от около 10 000 тона и водометни движители тип pump-jet, са насочени към значително намаляване на акустичния сигнал при транзит в дълбоководни океански зони.

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Технически параметри на Проект 09851 и акустична сигнатура

За разлика от атомната подводница със специално предназначение „Белгород“ (Проект 09852), която представлява дълбоко модифициран корпус от класа „Антей“ (Проект 949А), подводницата „Хабаровск“ (Проект 09851) е заложена в корабостроителницата „Севмаш“ в Северодвинск по изцяло нов проект, разработен от Централното конструкторско бюро за морска техника „Рубин“. По публично достъпни данни и оценки на западни разузнавателни централи, надводната водоизместимост на съда е в рамките на 10 000 тона, а дължината варира между 113 и 135 метра.

Основата на хидроакустичната маскировка на „Хабаровск“ се състои в използването на водометен движител (pump-jet) уместо класическите гребни винтове. Тази технология, изпитана първоначално при експериментални платформи и интегрирана в стратегическите крайцери от клас „Борей“ (Проект 955), подтиска кавитационните процеси при високи скорости под вода.

Според военни аналитици, работната дълбочина на подводницата достига 500 метра. Това я поставя извън обсега на повечето стандартни противоподводни торпеда на НАТО като Mark 54 MAKO, чиято оптимална ефективност намалява рязко при дълбочини над 400 метра поради хидростатичното налягане и ограниченията на акустичните им глави за самонавеждане. Основната задача на „Хабаровск“ не е воденето на противоподводен дуел, а скритият транзит на автономни апарати до пускови позиции в открито море.

Твърди се, че корпусът е изграден с използването на маломагнитни стомани и външно гумено-керамично анехогенно покритие, което абсорбира активните импулси на хидроакустичните станции на потенциалния противник.

Хронология на програмата „Посейдон“: От проект „Статус-6“ до оперативна готовност

Първите данни за съществуването на подповърхностна система с ядрена енергетична инсталация се появиха през ноември 2015 г. под наименованието „Статус-6“. През декември 2016 г. източници от американското разузнаване съобщиха за първите практически тестове на безпилотния апарат в акваторията на Арктика. Официалното потвърждение на програмата бе направено по време на обръщението на руския президент към Федералното събрание през март 2018 г., когато апаратът получи официалното си наименование „Посейдон“.

По неофициални технически спецификации, „Посейдон“ представлява дълбоководен автономен апарат с дължина около 20 метра и диаметър близо 2 метра. Малогабаритният му ядрен реактор с течнометален или газов топлоносител позволява достигане на скорост от над 60–70 възли (приблизително 110–130 км/ч) на дълбочина до 1000 метра.

Дълбочината на движение от един километър прави апарата практически уязвим само за специализирани дълбоководни мини или високоексплозивни дълбочинни бомби, чието насочване в реално време е изключително затруднено от температурните слоеве на океана (батитермоклин).

Основният боеприпас на „Посейдон“ се определя от експерти като термоядрена бойна част с мощност, оценявана от няколко мегатона. Целта на подобно оръжие не е поразяването на точкови сухопътни цели във вътрешността на континента, а унищожаването на крайбрежна инфраструктура, военноморски бази като Норфолк или Кингс Бей, както и създаването на обширни зони на радиологично замърсяване, парализиращи корабоплаването за продължителен период.