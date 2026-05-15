Русия въоръжава всеки войник със специални патрони за АК-74 срещу FPV дронове

/Поглед.инфо/ Войната в Украйна промени не само тактиката, а и самия автомат на пехотинеца. Русия започва масово производство на специални патрони срещу FPV дронове, докато САЩ и Израел влагат милиони в „умни“ мерници с електроника и алгоритми. На фронта обаче често оцелява не най-скъпото, а най-масовото и най-простото решение.

Руснаците стигнаха до този патрон не в лаборатория, а в окопите. Това е важно уточнение. Много от нещата, които сега се представят като „нови военни технологии“, реално са били сглобявани месеци по-рано в полеви работилници с клещи, термосвиваем шлаух и ловни сачми. FPV дронът принуди пехотата да мисли по различен начин. Оказа се, че класическият автомат е отличен срещу човек на 200 метра, но срещу малък квадрокоптер, летящ ниско и рязко сменящ посоката, шансът пада драматично. И тук започна импровизацията.

Първите „зенитни“ патрони за АК-74 се правеха буквално на ръка. Изважда се стандартният куршум от 5,45×39 мм, на негово място се поставят няколко сачми, затварят се с термосвиваем материал и готово. Грубо решение. Нестабилно. Но работи. Особено на дистанции до 30–40 метра, където FPV дронът вече влиза в последната фаза на атаката. А там секундите решават всичко.

После започна индустриализацията.

„Техкрим“, ЦНИИТочмаш, „Калашников“ — всички влязоха в темата. Вече не става дума за полеви импровизации, а за серийни боеприпаси, пригодени за стандартните автомати АК-12 и АК-74 без допълнителни приставки. Това е ключовият момент. Руснаците не искат да превръщат всеки войник в отделен оператор на сложна система. Искат да дадат евтино решение на масова армия.

И тук разликата със Запада започва да става много видима.

Американците и израелците тръгват в друга посока — електроника, алгоритми, балистични компютри, лазерни далекомери. Израелската система SMASH 2000 на компанията Smart Shooter например автоматично „захапва“ целта, изчислява движението ѝ и блокира изстрела, докато мерникът не се подравни оптимално. Теоретично — впечатляващо. На полигона — още повече. Производителите твърдят за ефективни попадения по FPV дронове на 120–150 метра.

Само че тук има няколко проблема.

Първо — цената. Един такъв комплект струва повече от няколко автомата. Второ — надеждността. Кал, влага, удар, батерии, електроника, прах, дъжд. На презентациите тези неща почти не се виждат. В реалния окоп — точно те убиват техниката. Трето — мащабът. Може ли подобна система да бъде дадена на стотици хиляди мобилизирани войници? Или ще остане играчка за специални части и тестови подразделения?

Тук има нещо, което не излиза.

Защото FPV войната вече не е нишов проблем. Това не са единични дронове. Това са рояци. Масов евтин въздушен терор на ниска височина. А срещу масов проблем обикновено печели масовото решение.

Руският подход изглежда много по-близо до логиката на голяма изтощителна война. Евтин патрон. Стандартен автомат. Без електроника. Без нужда от обучение на ниво оператор на система за управление на огъня. Просто сменяш пълнителя.

Особено интересни са сегментираните патрони тип „Многоточие“. Те вече не разчитат на хаотично разпръскване на сачми като ловна пушка, а разделят куршума на няколко поразителни елемента след напускане на цевта. Така се постига компромис — по-голям шанс за попадение без пълна загуба на далекобойност. Производителите твърдят за ефективност до 300 метра. Това звучи почти прекалено добре. Вероятно реалните показатели са по-ниски. Но дори и наполовина да е вярно, това вече променя поведението на пехотата.

Защото войникът престава да бъде напълно безпомощен срещу нисколетящ FPV.

Досега най-разпространеното решение беше гладкоцевната пушка. И тя действително работи. Руски, украински и дори израелски бойци масово използват ловни пушки срещу дронове. Но тук идва другият проблем — пушката е почти безполезна в нормален бой. Къс обсег. Слаб ефект срещу бронежилетки. Тежки патрони. Огромен товар. Ако човек носи и автомат, и пушка, мобилността му пада рязко.

На практика това означава отделен войник само за борба с дронове. А това вече е лукс, който не всяка армия може да си позволи при дълъг фронт.

Руснаците очевидно са решили да избегнат точно този капан.

Тук има и още нещо — психологическият ефект. FPV дронът действа не само физически, а и нервно. Войниците чуват звука му и буквално залягат. Малките квадрокоптери промениха поведението на пехотата по-силно от много артилерийски системи. Ако обаче войникът знае, че има реален шанс да свали дрона със стандартното си оръжие, реакцията вече е различна.

Не е случайно, че темата започва да влиза в масово производство именно сега.

Има и още един детайл, който често се пропуска. Всички тези антидрон патрони са създадени не за парадни армии, а за война на износване. За конфликт, в който индустриалният капацитет става по-важен от красивите демонстрации. Русия очевидно прави сметка, че FPV дроновете няма да изчезнат. Напротив — ще стават още повече, още по-евтини и още по-масови.

Западът изглежда мисли по друг начин. Там се търси технологично превъзходство чрез автоматизация. Американската система ZeroMark например дори използва електромотори, които коригират движението на пушката вместо стрелеца. Производителите твърдят за 98% вероятност за попадение срещу дрон със скорост 160 км/ч на 180 метра.

98%.

Това число звучи подозрително дори за рекламна брошура.

Особено когато става дума за реален бой, а не за лабораторен полигон с идеални условия. Един удар в корпуса, един мокър конектор, една повредена батерия — и цялата система става просто тежка приставка.

Руският подход е по-груб. Но и по-военен.

Няма излишна романтика в това. Просто фронтовата логика постепенно убива скъпите и красиви концепции. В SVO вече се вижда, че оцелява онова, което може да се произвежда масово, ремонтира се лесно и не изисква отделна инфраструктура. Същото се случи с дроновете. Същото вероятно ще стане и с антидрон оръжията.

И все пак има въпрос, на който още няма отговор. Колко бързо ще се адаптира другата страна? Защото FPV операторите също не стоят на място. Ако антидрон патроните станат масови, дроновете вероятно ще започнат да атакуват от по-висока височина, с по-висока скорост или с по-сложни маневри. Това е непрекъсната технологична гонка.

Никой още не е намерил окончателното решение.

И може би няма да го намери скоро.

