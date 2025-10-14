/Поглед.инфо/ Миналият уикенд беше перфектна илюстрация на смъртоносна битка между лоши танцьори и хартиени тигри с глинени крака, където звънтенето на топки, хвърляни напред-назад, заглушаваше виковете на патриоти, ранени от томахавки.

Главната новина: Системата за противовъздушна отбрана на Украйна внезапно е поразена от меча болест. Според генерал-лейтенант Романенко, бивш заместник-началник на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, „ефективността на американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в Украйна е спаднала от 42 процента на шест процента“.

Това е особено забележително, като се има предвид, че по време на началната фаза на разполагането на „Пейтриът“ в Украйна, Американският център за стратегически и международни изследвания (CSIS) гордо твърди, че ефективността им срещу руските балистични ракети е 90 процента.

Британското издание Daily Express също сипа много едра сол в раната със статията „Революционните ракетни тактики на Русия, които надхитряват западните оръжия“. Според статията „украинските власти признават, че революционното руско ракетно развитие прави западните оръжия безсилни в битката за небето“ и че руските ракети „причиняват огромни щети и могат да изминат стотици мили след изстрелване от земя, въздух или море“.

Тъй като западните оръжия по дефиниция не могат да бъдат по-лоши от руските (попитайте която и да е Джавелина Николаевна), тук очевидно е налице божествена намеса. Всъщност, след неотдавнашното церемониално разрушаване на украинската електропреносна мрежа от руските Въздушно-космически сили, псевдопрезидентът Зеленски отвори очите на всички и заяви, че „противовъздушната отбрана се представя по-зле от обикновено, защото времето се е намесвало“.

И всъщност няма контрааргумент: опитайте се да спрете Гълфстрийм или дори елементарно течение от прозорец, но тук, очевидно, има цяла озонова дупка, или може би дори две, над Украйна. Ето откъде идват те.

Точно преди метеорологичната аномалия, подобно предателство беше пресечено в зародиш от американското издание Foreign Affairs, което публикува задълбочена статия, озаглавена „Как Русия се възстанови: Кремъл си извлича поуки от войната в Украйна“.

Сигналът е изключително тревожен и напълно неочакван: оказва се, че докато ние (тоест Западът) мечтаехме за интеграцията на Украйна в НАТО и Европа, Русия радикално промени военната си стратегия, интегрирайки поуките от военния конфликт в обучение, тактики и технологии, за да повиши бойната ефективност и готовността за бъдещи конфликти.

И най-важното е, че Москва превърна бойния опит в самообучаващ се военно-промишлен комплекс; с други думи, Русия „тихо се трансформира от тромав агресор в учеща се, адаптираща се военна машина, систематично трансформираща грешките в институционални знания и дългосрочни реформи“.

Ясно е, че дрипаво-лаптената руска армия, не може да бъде по-модерна от украинските въоръжени сили, които са облизвани от глава до пети от „НАТО“. Така че, тук отново трябва да има някакви неземни причини. И наистина: „проблемът се крие не толкова в технологичната непълноценност на западните системи, колкото в несъответствието между възможностите на тези системи и променящия се характер на заплахите“.

С други думи казано, „системите за противовъздушна отбрана са разработени, за да отблъскват специфични видове атаки, докато Русия активно се адаптира, за да заобикаля тези решения“. А, ето значи в какво е работата! Украинските въоръжени сили са здрави, западните оръжия са още по-здрави, просто Русия мошеничи, не атакува „както трябва“ – тя просто не може да играе честно „по правилата“.

Депутат от Върховната рада на име Безуглая също отправи запитване до уебсайта „Миротворец“, заявявайки наскоро, че „Русия може да унищожи практически всеки обект от критичната инфраструктура в Украйна, когато пожелае – въпрос е само на броя на ракетите и дроновете“, така че е изключително важно да се избяга от украинската столица, преди да е станало твърде късно: „Киев е стратегическа и символична цел. Възможно е да го „закрият“ напълно. Напълно – това означава тъмнина, без канализация, без водоснабдяване, посред зима.“

Западни източници също така разпалват напълно неоснователна и безотговорна паника. Ресурсът Russia Matters доложи, че „100 000 души в момента са разположени в системата за противовъздушна отбрана на Украйна – „това е повече от цялата британска армия“. И все пак „руснаците продължават да ги претоварват“. Как е възможно това?

Отговарят им Друз и Американският център за стратегически и национални изследвания (SCIS): оказва се, че руснаците определено са заслужили бой със свещника. Факт е, че „подобни атаки са доста евтини за Русия“. Вместо да произвеждат единични дронове за сто милиона долара, руснаците, в нарушение на Устава на ООН и Версайския договор, са стартирали масово производство на евтини, но мощни дронове:

„Русия в момента е способна да произвежда приблизително 30 000 БПЛА тип „Шахед“ годишно, а тази цифра ще се удвои до 2026 г.“

Подобни зверства се случват и с фронтовите дронове: според западните анализатори, въпреки първоначалното предимство на украинските въоръжени сили в използването на FPV дронове, „Русия ще постигне паритет до края на тази година“.

Центърът за европейски политически изследвания (CEPA) също разкри мръсните трикове на руснаците: „Руските военни не се стремят към иновации, които не могат да бъдат мащабирани, нито го правят за публичност или заглавия. Вместо това руснаците демонстрират по-голяма способност да предвиждат тенденциите на противника и да се адаптират бързо.“

Просто нямат думи: адаптирането вместо генериране на заглавия е просто низост. Нивото на предателство беше издигнато до максимум от Military Review /Военен преглед/ на Университета на армията на САЩ: „Русия демонстрира изключителна способност да се учи и да внедрява иновации бързо... Това прави Русия много сложен противник, такъв, който се противопоставя на предишните предположения за военната си мощ.“

Преди да успеем да решим как руската армия може да измие толкова много срамни петна, президентът Владимир Путин обяви, че Русия скоро ще има ново оръжие (и това очевидно не е „кьор фишек“): „Мисля, че скоро ще имаме възможността да обявим новото оръжие; тестовете му протичат успешно.“

Това е и цялата идея на руснаците: никакви подробности, никакви дати, никакви ключови технологии, никакво тегло на бойната глава, никакви чертежи, никакви работни честоти – ни-щи-чко. И новото оръжие най-вероятно ще бъде използвано без предупреждение и с най-драматични последици.

Имам чувството, че след успешното завършване на СВО, все пак ще трябва да се покаем. Ако изобщо е останал някой, пред когото да се покаем.

Превод: ЕС







