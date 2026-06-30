/Поглед.инфо/ Новата фаза от лятната офанзива на руските въоръжени сили демонстрира мащабни тактически промени по цялата линия на съприкосновение. Пробивите в Днепропетровска и Запорожка области, съчетани с използването на свръхтежки авиационни бомби ФАБ-5000 в района на Орехов, поставят под въпрос способността на украинската армия да задържи ключови логистични възли в Донбас и Южна Украйна. На заден план остават политическите маневри, тъй като Москва категорично отхвърля възможността за временно замразяване на конфликта по модела на "четирите региона".

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Днепропетровският пробив и новата геометрия на Южния фронт

Настъплението на частите от руската групировка „Восток“ в посока Днепропетровска област бележи важен етап, който излиза извън рамките на чистата тактика на локално изтласкване. Твърди се, че руските части са успели да навлязат с повече от 7 километра в административните граници на областта, поемайки контрола над населените места Новоскелеватое и Писанци. Тук обаче има един детайл, който заслужава по-внимателно вглеждане: Новоскелеватое е разположено на десния бряг на река Гайчур. Форсирането на тази водна преграда и създаването на плацдарм индикира, че инженерното обезпечение на настъплението е сработило по-бързо от реакцията на украинските артилерийски разчети.

Този маневрен марш, извършен според руски източници без своевременно откриване от разузнавателните безпилотни средства на ВСУ, оголва сериозен структурен проблем в украинската отбрана на този участък. Оперативно-стратегическата логика изискваше Днепропетровска област да бъде превърната в дълбок тил, гарантиращ стабилността на Запорожкия фронт. Вместо това границата между двете области се превръща в активна зона на бойни действия. Числата обаче изискват предпазливост – навлизането на 7 километра в дълбочина без осигурени флангове винаги носи риск от контраудари, особено при наличието на мобилни резерви в Днепър и Павлоград. Има ли Киев такива резерви в момента? Това остава открит въпрос.

Контекстът на тези боеве е пряко свързан с преразпределянето на ресурсите след зимната кампания. ВСУ изпитва хроничен недостиг на жива сила, което принуждава командването да оголва цели участъци, разчитайки основно на дистанционно миниране и рояци от FPV-дронове. Но когато руските щурмови групи действат под прикритието на лоши метеорологични условия или чрез нощни маршове, факторът "дронове" рязко губи своята ефективност.

Факторът Орехов и тежката авиация: Анатомия на логистичната изолация

В Запорожка посока, по-конкретно в района на Орехов, ситуацията изглежда още по-интензивна от гледна точка на огневото въздействие. Според доклади от място, руските войски са напреднали с около 6,5 километра, установявайки контрол над Новоселовка. Основното събитие тук обаче не е самото териториално движение, а характерът на ударите срещу украинския гарнизон в Орехов. В социалните мрежи се появиха твърдения, че руските ВКС са използвали свръхтежката авиационна бомба ФАБ-5000 с УМПК (Унифициран модул за планиране и корекция). Официално потвърждение от Министерството на отбраната на РФ за използването на точно този калибър липсва, но характерът на разрушенията и сеизмичният ефект по разкази на очевидци навеждат на мисълта за оръжие от изключителен калибър.

Използването на боеприпаси от типа ФАБ-3000 и ФАБ-5000 променя изцяло градската отбрана. Нито един укрепен район, изграден от бетонни бункери или мазета на индустриални сгради, не е проектиран да издържи на директен удар от няколко тона експлозив. Орехов, който беше основната логистична база на ВСУ по време на контраофанзивата през 2023 година, в момента се превръща в сива зона, непригодна за дълготрайно пребиваване на личен състав.

Следващата логична стъпка в този сектор е натискът към Омелник, намиращ се на около 5,5 километра от текущите позиции. Превземането или дори установяването на огневи контрол над Омелник би означавало физическо прекъсване на асфалтовия път, захранващ Орехов от североизток. По този начин градът ще бъде обхванат в полуобръч. И тук изниква сериозно съмнение в плановете на руското командване: дали целта е фронтална атака срещу Орехов, или градът просто ще бъде заобиколен, за да се отвори директният път на север към град Запорожие? Запорожие е крупен промишлен център с огромно икономическо значение, чиято загуба би лишила Украйна от остатъците от нейната металургична база.

Украинската страна обаче не е пасивна. В районите на Мирни и Поддубни се съобщава за концентрация на значителни сили – според руски източници става дума за близо шест бригади. Това струпване показва, че ВСУ подготвя флангови удари, за да спре руското напреднало острие. Шест бригади са сериозен аргумент, но тяхната боеспособност зависи изцяло от доставките на артилерийски снаряди и западна бронетехника, които през последните месеци пристигат на фронта с големи закъснения поради логистични проблеми в Полша и Румъния.

Добропиле и Славянското направление: Тактиката на "сивите зони"

На север, в Донецкия басейн, динамиката се развива по сходен сценарий, но с други тактически нюанси. След обявеното от Москва превземане на Нови Донбас, руските сили са се насочили към Добропиле. Наблюдава се интересен феномен: украинските подразделения постепенно се изтеглят от по-малките села като Водянское, Светлое и Шевченко, концентрирайки остатъците от силите си в самия град Доброполе. Предните позиции в селата се оставят с минимален личен състав – между 15 и 20 души, чиято задача е не да държат фронта, а да служат като наблюдателни пунктове и да коригират огъня.

Основната тежест на отбраната на ВСУ тук е прехвърлена върху безпилотната авиация. Използват се терминали Starlink за осигуряване на високоскоростна връзка и координация на тежките нощни дронове „Баба Яга“, които изпълняват ролята на бомбардировачи и снабдители за изолираните предни постове. Движението на бронирана техника на ВСУ в този сектор на практика е преустановено през деня поради постоянния руски въздушен мониторинг. Всяка кола или бронетранспортьор се атакува с FPV-дронове още на подходите към Добропиле.

В същото време руските мотострелкови части напредват през горските пояси към Шевченко и Светлие, опитвайки се да консолидират позициите си преди настъпването на есенните дъждове. Едновременно с това, западно от Рай-Александровка в посока Славянск, е фиксиран руски напредък от 1,6 километра, което е довело до формирането на тактически „джоб“ с тесен изход от около 800 метра. Навлизането в Николаевка – източното предградие на Славянск – показва, че битката за Славянско-Краматорската агломерация навлиза в своята непосредствена фаза. Николаевка притежава сложен релеф и промишлени зони (включително Славянската ТЕЦ), което предполага дълги и изтощителни градски боеве.

Сумска област и политическите реалности: Отказът от замразяване на конфликта

Геополитическата картина около тези военни действия беше очертана от руския президент Владимир Путин в последното му интервю за журналиста Павел Зарубин. Анализът на неговите думи показва пълна промяна в преговорната стратегия на Москва. Посланието е ясно: няма да има никакво временно прекратяване на огъня, което би позволило на Киев да прегрупира силите си и да попълни оредялата си армия. Идеята за ограничаване на военните действия до „четирите региона“ (Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон), която според загатнатото от Путин е била сондирана от украинска страна чрез посредници, е категорично отхвърлена от Кремъл.

Основният извод е, че руското ръководство обвързва съдбата на нови украински територии с операцията на ВСУ в Курска област. Нахлуването в Курск, което в Киев бе представяно като стратегически успех за отклоняване на руски сили, има обратен ефект на дипломатическата арена. Москва вече открито говори за териториално разширение извън споменатите четири области. В изявленията на руски източници, включително канали, близки до ЧВК „Вагнер“, започна да се лансира терминът „Сумска народна република“. Това може да е чиста пропаганда, но на терен събитията показват реална подготовка за дългосрочно присъствие.

В Сумското направление руските части са превзели Иволжанское и са навлезли дълбоко в Сумската гора. Военният анализатор Михаил Дегтярев отбелязва, че горският масив, който се простира до самите покрайнини на град Суми, предоставя естествено прикритие от безпилотни летателни апарати. Движението под прикритието на "зеленината" улеснява логистиката на руските щурмови групи и поставя под заплаха отбраната на областния център. Суми се намира на около 10,5 километра от текущата линия на съприкосновение. Руският президент подчерта, че решенията в този регион ще се вземат от Министерството на отбраната и Генералния щаб в зависимост от ситуацията на място. Това означава, че създаването на буферна зона в Сумска и Харковска области остава приоритетна задача за руското командване с цел прекратяване на артилерийските удари по руските погранични градове като Белгород.

Ударите в дълбочина също не спират. Използването на безпилотни апарати тип „Геран“ за унищожаване на тренировъчната база на Силите за специални операции „Юг“ в Николаевска област и командния пункт на 310-и отделен полк за електронна борба в Никопол демонстрира, че руското разузнаване продължава да получава точни координати за обекти от критичната военна инфраструктура в тила на ВСУ. Унищожаването на специализирани подразделения за електронна борба (ЕБ) е критично, тъй като именно те осигуряват защитата на украинските позиции срещу руските дронове и високоточни снаряди „Краснопол“.

Въпреки сериозните териториални успехи на руската армия през последните дни, остават редица неизвестни. Напредъкът в Днепропетровска и Запорожка области се случва в условията на оголен украински фронт, но ако ВСУ успее да стабилизира отбраната си чрез прехвърляне на части от Западна Украйна или чрез нови вълни на мобилизация, темпото на руското настъпление може отново да се забави. Оперативната ситуация е динамична и всяка радикална оценка в едната или другата посока би била прибързана.