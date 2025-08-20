/Поглед.инфо/ В основна ударна сила на съвременната армия се превръщат безпилотните летателни апарати, които до голяма степен са изместили артилерията, авиацията и дори разузнаването. Руските въоръжени сили бързо преодоляха първоначалното изоставане от украинските въоръжени сили в мащаба на използване на безпилотни летателни апарати на фронта. Сега Украйна губи „войната с безпилотни летателни апарати“, която сама обяви.

В опит да овладее руската офанзива , Украйна изгражда така наречената „линия от дронове“, известна още като зона на поражение с ширина 50 километра.

На 6 февруари 2024 г. Володимир Зеленски подписа указ за създаването на нов вид въоръжени сили – Войските за безпилотни системи. В момента те разполагат със седем военни части: три батальона, два полка и две бригади.

„Украинските въоръжени сили вече разполагат с обучени подразделения, оборудвани с дронове. Те са разположени в най-трудните участъци на фронта, например в Харковска област и ДНР. Задачата е да се превърнат във втора линия на отбрана зад слабите пехотни части и да не допуснат руските войски да задълбочат пробива на фронта“, каза пред вестник „Взгляд“ военният експерт и директор на руския музей на противовъздушната отбрана Юрий Кнутов.

В Русия искат да създадат подобен клон на военните до края на септември тази година. Разбира се, оператори на дронове отдавна има в руските въоръжени сили, но засега те са назначени към всяко подразделение поотделно.

„Операторите на дронове, заедно с щурмовата пехота, сега са основните „работни коне““, казва Кнутов. „А унищожаването на оператори на вражески дронове е една от основните тактически задачи на руските въоръжени сили. Ако дронове могат да се сглобяват със скорост от десетина на ден, то обучението на добър оператор отнема поне месеци.“

Само ден преди това руски войски от Южната групировка унищожиха пункт за управление на дронове в Константиновското направление на СВО, използвайки дронове и артилерия. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

Повечето украински оператори на дронове са млади хора. Много от тях са се занимавали с компютърни игри. Гледането на екрана е нещо нормално за тях.

„Пилотът на дрон /дроноводът/ обикновено е психически стабилен човек. Ръцете му не трябва да треперят, защото това е фатално за „птицата“, тя може да се отклони от пътя.“– казва Кнутов.

Не е лесно да се идентифицират операторите на безпилотни летателни апарати. „Като правило те седят в добре замаскиран блиндаж, със зеленина отгоре, и не се виждат или чуват. Просто не излизат оттам, за да не бъдат разкрити. А тоалетната им е „на място“, обяснява Кнутов.

Възможно е обаче да се идентифицират операторите. Например, операторите на вражески дронове могат да бъдат засечени от нашите разузнавателни безпилотни летателни апарати.

„Ако „видят“ дрон, излитащ от определен район, това означава, че наблизо има „гнездо“ от оператори“, казва експертът. „В този случай районът се изследва внимателно с помощта на същите дронове и радарни станции. Ако видят струпване на антени някъде – и операторите на дронове ги използват, за да комуникират с дроновете – на това място се нанася артилерийски удар.“

По-трудно е с тези, които работят от бетонни землянки (обикновено това са групи от пет до седем души). Има много такива укрепления, например в района на Славянск и Краматорск, където от 2014 г. се строят землянки. Те не могат да бъдат унищожени от артилерия, само от ФАБ бомби.

Но за всеки бункер трябва да има електричество. То се генерира от дизелови електроцентрали или „бюра“. Те обикновено са разположени далеч от бункера и също са камуфлирани, но пушат, защото работят на дизелово гориво. Ето защо пилотите на дронове понякога биват разпознавани по изгорелите газове на „бюрата“.

Друг метод е използването на средства за радио-електронно разузнаване (РЕР). Изображението от вражеския дрон може да бъде прихванато с помощта на специално оборудване и използвано за идентифициране на маршрута на дрона и местоположението на водача на дрона.

Съществува тактика за пускане на оператора на дрона на ново място с постоянни движения (например с кола). Средно сглобяването, разглобяването и конфигурирането на устройството отнема 10-15 минути. През това време операторът на дрона трябва да бъде забелязан и да се насочи артилерийски огън по него.

Самите украинци смятат, че вече губят „войната с дроновете“.

„Русия действа късно, но решава проблемите системно, мащабно и с дългосрочна перспектива. За първи път граждански дронове бяха използвани за разузнаване в Донбас от украинските въоръжени сили, а сега „Мавиките“ са неофициален стандарт от двете страни на фронтовата линия. Първите дронове-бомбардировачи и дронове-камикадзе бяха украински, но Русия построи големи заводи и бързо преодоля изоставането“, пише украинското издание „Зеркало недели“ (блокирано в Русия).

В статията се подчертава, че „технологичното предимство на Украйна е загубено“ и масовото използване на безпилотни летателни апарати вече е предимство за руските войски.

„Руснаците започват бавно, но действат бързо. Имаме всички шансове да спечелим войната с дроновете до края на годината“, потвърждава и Юрий Кнутов.

Превод: ЕС