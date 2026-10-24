Руската стратегическа авиация е в бойна готовност за комбиниран удар срещу украинската енергетика

/Поглед.инфо/ Подготовката на руската стратегическа авиация и ракетоносци в Черно море за масиран комбиниран удар съвпадна с категорични, но двусмислени политически сигнали от Кремъл. Докато украинските мониторингови ресурси съобщават за готовността на бомбардировачите Ту-95МС и Ту-160М да изстрелят десетки крилати ракети Х-101, Владимир Путин публично напомни, че Москва не се е отказала от идеята за преговори. В настоящата разработка анализираме техническите параметри на очакваната атака срещу енергетиката, историческия контекст на провалените споразумения и силовия механизъм за принуждаване към мир.

По публикации на руски и украински военни мониторингови канали и интервю на Владимир Путин за телевизия „Россия“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Военният натиск като дипломатически лост: Сигналът зад очаквания ракетен залп

Военната логика рядко съществува в пълна изолация от дипломатическия календар. Натрупването на стратегически въздушни носители в базите Енгелс-2 и Оленя, комбинирано с развръщането на ракетоносни кораби в акваторията на Черно море, не е просто оперативна рутина. По данни от украински мониторингови източници се подготвя удар, чийто мащаб предполага едновременно изстрелване на десетки крилати ракети.

Обаче синхронът между тези съобщения и медийните изяви на руския президент Владимир Путин в интервюто му пред Павел Зарубин издава нещо повече от стандартно планиране. „За всичко може да се постигне съгласие“ — тази реплика, произнесена на фона на заредени револверни пускови инсталации за Х-101, класически илюстрира принципа на принудителната дипломация.

Военното присъствие се превръща в аргумент на масата за преговори още преди самата маса да е поставена. Натискът не се упражнява само с избухването на бойните глави, а с чакането. Икономиката спира, логистиката се блокира, населението изпада в психоза на очакването — това е сухата калкулация на стратегическото възпиране.

Стратегията на Москва тук не е нова. Тя повтори подобен модел през есента на 2022 година и отново през зимата на 2023 г. Разликата днес е в изчерпания ресурс на украинската система за противовъздушна отбрана и в променената геополитическа конюнктура на Запад.

Ракетната математика: Носители, боен комплект и критични цели

Според публикации в украински аналитични канали, за атаката са приведени в бойна готовност шест стратегически бомбардировача Ту-95МС и два свръхзвукови Ту-160М. Всеки Ту-95МС може да носи до осем ракети Х-101 на външно окачване и вътрешен барабан, докато Ту-160М разполага с вътрешни отсеци за 12 такива единици.

Така само въздушният компонент осигурява потенциален залп от 35 до 40 крилати ракети от тип Х-101 или Х-555. Към това се добавят три морски съда — вероятно фрегати от проекта 11356М или малки ракетни кораби от проекта 21631 „Буян-М“, способни да изстрелят общо около 20 ракети „Калибър-НК“.

Общият сумарен залп от 55–60 крилати ракети с морско и въздушно базиране обаче е само първата вълна. Мониторинговите ресурси пропускат в първоначалните си сметки наземните оперативно-тактически комплекси „Искандер-М“ и балистичните ракети с въздушно базиране „Кинжал“.

Ако се приложи досегашната тактика на руския Генерален щаб, атаката ще започне с неколкочасово проникване на десетки евтини безпилотни апарати от типа „Геран-2“. Тяхната задача не е просто да поразят вторични цели, а да разкрият позиционните райони на радиолокационните станции и да накарат комплексите Patriot, NASAMS и IRIS-T да изразходват дефицитния си боекомплект.

Едва след това се извършва изстрелването на високоточните ракети по вече претоварената мрежа за закрила на небето.