Руските дронове с мрежови модеми и космическо насочване променят тактиката в Западна Украйна

/Поглед.инфо/ Структурната трансформация в руското Министерство на отбраната след арестите на висши командни кадри от телекомуникационния и научноизследователския сектор ускори внедряването на нови технологични решения на фронта. Смяната на комуникационните протоколи, отказът от чужди сателитни терминали и преминаването към собствената нискоорбитална констелация „Рассвет“ на Бюро-1440 променят концепцията за дистанционно управление на дронове. В същото време интегрирането на системи за активна защита „Арена-М“ върху бронетехниката и използването на алгоритми с машинно зрение показват преход от експериментални разработки към серийно бойно приложение в условията на интензивна радиоелектронна борба.

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Анатомия на институционалния срив: Грабежът в ГУС и провалът на НИОКР

Началото на бойните действия през февруари 2022 г. извади на повърхността системни дефекти в командно-щабната инфраструктура на руските въоръжени сили. Години наред официалните доклади за технологично превъзходство и пълно превъоръжаване се разминаваха с реалното състояние на войските на терен. Липсата на защитена цифрова тактическа връзка, дефицитът на разузнавателни безпилотни летателни апарати от звено „ввод-рота“ и отсъствието на серийни автоматизирани системи за управление на боя (АСУВ) принудиха първолинейните подразделения да използват цивилни китайски радиостанции от нисък клас и незашифровани канали.

Коренът на този срив се съдържаше в корупционните архитектури, изграждани с десетилетия в ключови главни управления на Министерството на отбраната. Задържането и последвалите тежки присъди за бившия шеф на Главното управление по комуникациите (ГУС) генерал-полковник Халил Арсланов (осъден на 17 години лишаване от свобода) и неговия наследник генерал-лейтенант Вадим Шамарин (осъден на 7 години) показва мащаба на присвояванията. Стотици милиарди рубли, отпуснати по програмите за цифровизация на армията и за покупка на комплексите за радиовръзка от ново поколение „Азарт“, са били пренасочвани чрез кухи фирми и заменени с евтини компоненти от трети страни. Комплексът „Азарт“, рекламиран като напълно защитена тактическа система с псевдопроизволно пренастройване на работната честота (ППРЧ), в реални бойни условия се оказа с ограничена съвместимост и уязвим за вражеското радиотехническо разузнаване.

Още по-тежка беше ситуацията в ресора на бившия заместник-министър на отбраната генерал-полковник Павел Попов, чиято присъда от 19 години бе намалена при обжалването на 10 години затвор. Под негово пряко ръководство се намираха Главното управление за научноизследователска дейност и технологично съпровод на съвременни технологии (ГУНИД), Главното управление за развитие на информационните и телекомуникационните технологии и Главният изследователски и изпитателен център по роботика. Тези институции разполагаха с колосални бюджети за опитно-конструкторски работи (ОКР) в областта на изкуствения интелект, наземните роботизирани комплекси, тежките безпилотни хексакоптери и микроавиацията. В продължение на години изложбените зали на форумите „Армия“ се пълнеха с единични екземпляри и макети, докато серийното производство за нуждите на фронта просто отсъстваше.

С идването на Андрей Белоусов начело на отбранителното ведомство бе извършена тотална ревизия на научноизследователските бюджети. Белоусов, в качеството си на цивилен макроикономист и технократ, заложи на демонтаж на тромавата система за военна приемане ( т.нар. „военна приемка“) за иновативни продукти. Бюрократичният цикъл за утвърждаване на ново оборудване, който преди отнемаше между 3 и 5 години, бе съкратен до няколко седмици чрез създаването на народни конструкторски бюра ( КБ) и пряко финансиране на частни инженерни екипи.

Радиочестотна и оптична революция: Пречупването на РЕБ и новата тактика на безпилотните ята

Масираното използване на средства за радиоелектронна борба (РЕБ) – както от страна на руските комплекси „Жител“, „Поле-21“ и „Шиповник-АЕР“, така и от страна на украинските и западните системи за радиоподтискане – напълно промени тактиката на използване на безпилотната авиация. Класическите FPV дронове, работещи на стандартните цивилни честоти (915 MHz, 2.4 GHz, 5.8 GHz) и използващи сателитна навигация, започнаха да губят ефективност поради създаването на плътни куполи от смущения около ключовите опорни пунктове.

Отговорът на инженерните екипи бе преминаване към фундаментално нови принципи на връзка и насочване. Баражиращите боеприпаси от серията „Молния“ и „Молния-2“ получиха нов специализиран фърмуер с алгоритъм, известен като режим „Маска“. Тази разработка напълно елиминира нуждата от западните сателитни терминали Starlink, чийто трафик беше подложен на засилен мониторинг и блокиране.

Параметър / Технология Традиционен FPV дрон Дрон „Молния-2“ (с режим „Маска“) Оптичен дрон (Княз Вандал) Канал за управление Радиоканал (915 MHz / 2.4 GHz) Mesh-модем (1300–1500 MHz) Физическо оптично влакно Мощност на предавателя 1 – 2 W 5 W (скетерно излъчване) Липсва радиоизлъчване (0 W) Устойчивост на РЕБ Ниска (лесно заглушаване) Висока (автономен автопилот) Абсолютна (100% имунитет) Детекция на оператора Лесна (чрез пеленгатор) Скрита (деактивирана телеметрия) Невъзможна по радиочестота Обхват на действие 5 – 10 км 30 – 50 км 10 – 20 км (според макарата)

Режимът „Маска“ деактивира непрекъснатото предаване на телеметрични данни и видеосигнал по време на целия марш на дрона. Дронът лети в режим на пълно радиомълчание под управлението на вграден инерциален автопилот. Видеоканалът и предавателят се включват от оператора едва в последните 10 до 20 секунди преди терминалното пикиране върху целта. Това време е критично недостатъчно за радиотехническото разузнаване на противника да триангулира позицията на оператора, да изчисли точката на изстрелване или да насочи зенитен дрон-прехващач.

Успоредно с това в бойни условия започна масовото навлизане на FPV дронове с управление по фиброоптичен кабел (като комплекса „Княз Вандал Новгородски“). Физическото оптично влакно, което се развива от специална макара, монтирана на самия дрон, осигурява двупосочен пренос на данни с висока скорост (над 1 Gbps) без никакво радиоизлъчване във въздуха.

Употребата на оптични дронове напълно обезмисля куполните РЕБ системи. Операторът получава картина с висока резолюция без аналогови шумове или цифрово забавяне, което позволява прецизно поразяване на танкове в най-уязвимите технологични отвори (люкове, двигателни отделения, фуги под куполата).

При далекобойните апарати от серията „Геран“ бе извършена преструктурираща модернизация. Моделите „Геран-4“ и „Геран-5“ са оборудвани с турбореактивни двигатели, които увеличават скоростта на полет до над 500-600 км/ч, скъсявайки прозореца за реакция на мобилните огневи групи. Най-същественият технологичен скок обаче е интегрирането на бордови невронни процесори за машинно зрение (DSM-системи – Digital Scene Matching). Оптичната система на дрона сканира подлежащата повърхност в реално време, сравнява цифровата матрица на терена с предварително заредени спътникови снимки и коригира траекторията без използване на GPS или GLONASS.

Новият дрон-ракетен комплекс „Дан-Т“, както и далечните хексакоптери от класа „Упир“, „Сибир“ и „Кузма“, поемат функциите на евтин заместител на скъпите тактически крилати ракети. Снабдени с управляеми модули UMPK (Унифициран модул за планиране и корекция), авиобомбите от серията FAB-500, FAB-1500 и FAB-3000 вече се оборудват с допълнителни ракетни ускорители и подобрена аеродинамика. Това увеличи техния обхват на планиране от стандартните 40-60 км до близо 200 км, превръщайки ги в системно оръжие за разрушаване на железопътни възела и логистични мостове през реките Днепър и Днестър.

Танкът срещу FPV рояка: Физика и радиогеометрия на активната защита „Арена-М“

Доскоро доминираше тезата, че в условията на тотално прозрачно бойно поле бронираната техника е загубила своята тактическа стойност. Загубите на бронетехника от FPV дронове и артилерия принудиха двете страни да използват танковете предимно като индиректна артилерия от закрити огневи позиции.

Появлението на модернизирания комплекс за активна защита (КАЗ) Т-09-А6-1 „Арена-М“ върху танковете Т-90М „Прорыв“ и Т-72Б3М представлява опит за решаване на този физически парадокс. Комплексът е базиран на многофункционална радиолокационна станция (РЛС) с висока устойчивост на смущения, работеща в милиметровия честотен диапазон (Ka-band).

[ Откриване на целта от РЛС (Ka-band) ] │ ▼ [ Изчисляване на траектория и скорост от компютъра ] │ ▼ [ Изстрелване на защитен боеприпас от шахтата ] │ ▼ [ Детонация на защитния елемент и унищожаване на FPV дрона ]

Радарът на „Арена-М“ засича приближаващите противотанкови цели – от стандартни кумулативни гранати PG-7V и противотанкови ракети (NLAW, Javelin, Stugna-P) до бавноподвижни FPV дронове и хексакоптери тип „Баба Яга“. Компютърът на комплекса изчислява траекторията за по-малко от 0.05 секунди и автоматично изстрелва защитен елемент от шахтите, разположени по периметъра на куполата. Насочената бърза оเวрига от осколки унищожава кумулативната глава на атакуващото средство на разстояние от 1 до 5 метра от бронята.

Случаите от Донецкото направление показват реалните възможности и ограничения на системата. При атака срещу бронегрупа, оборудвана с „Арена-М“, украинските оператори на FPV дронове са били принудени да изразходват между 12 и 15 апарата за поразяването на един танк, насищайки системата с последователни вълни от атаки. Основният проблем на първите модификации на „Арена-М“ бе ограничението в ъгъла на вертикален преглед на радара, което оставяше т.нар. „сляп конус“ точно над покрива на танка под ъгли над 60 градуса.

Новата модернизация на КАЗ, предвидена за серийно внедряване, включва увеличена плътност на защитните прехващачи (до 36 броя) и разширяване на диаграмата на насоченост на радара до над 70–75 градуса спрямо хоризонта. Това дава възможност за прехващане на пикиращи FPV дронове и пускани от голяма височина кумулативни мини.

Орбиталният контур „Бюро-1440“ и реорганизацията на руската космическа група

Едно от най-големите предизвикателства пред руското командване след спирането на достъпа до неофициално придобитите терминали Starlink бе осигуряването на широколентов канал за връзка за управление на дронове на дълбочина от стотици километри. Решението бе намерено в ускореното изпитание на нискоорбиталната спътникова констелация „Рассвет“, разработвана от частната технологична компания „Бюро-1440“ (част от ICS Holding).

Ударите с прецизни баражиращи боеприпаси по железопътната гара в Ковел и граничния логистичен пункт Ягодин (разположени на броени километри от полската граница) потвърждават наличието на непрекъснат високоскоростен спътников видеоканал. Атаката срещу маневрени локомотиви и движещи се камиони в реално време изисква предаване на HD видеопоток от апарата към оператора и връщане на командни сигнали с забавяне (latency) под 50 милисекунди.

Проектът „Рассвет-3“ използва спътници на ниска околоземна орбита (LEO) на височина около 500-600 км, работещи в Ka и Ku честотните диапазони с междуспътникови лазерни канали за пренос на данни (Inter-Satellite Laser Links). Макар спътниковото съзвездие все още да не е достигнало пълната си численост за 24/7 покритие на цялото кълбо, наличните апарати вече осигуряват стабилни радиопрозорци от по няколко часа на денонощие над ключови оперативни зони.

Паралелно с гражданско-индустриалния проект „Рассвет“, руското Министерство на отбраната използва капацитета на специализираната военна орбитална група:

Специализирани военни спътникови системи на РФ

Космос-2580: Спътник за оптично-електронно разузнаване от ново поколение, снабден с телескопична система с висока резолюция за детайлно заснемане на укрепени райони и летищна инфраструктура.

Спътник за оптично-електронно разузнаване от ново поколение, снабден с телескопична система с висока резолюция за детайлно заснемане на укрепени райони и летищна инфраструктура. Космос-2550: Спътник за радиолокационно разузнаване, оборудван с активна фазирана антенно решетка (АФАР), позволяващ заснемане на земната повърхност през облаци, мъгла и камуфлажни мрежи.

Спътник за радиолокационно разузнаване, оборудван с активна фазирана антенно решетка (АФАР), позволяващ заснемане на земната повърхност през облаци, мъгла и камуфлажни мрежи. Космос-2549, 2554, 2570, 2565: Серия апарати за радиотехническо разузнаване (SIGINT), фиксиращи работата на западнопроизведените РЛС (Patriot, IRIS-T, NASAMS) и радиостанции за триангулация на техните координати.

Серия апарати за радиотехническо разузнаване (SIGINT), фиксиращи работата на западнопроизведените РЛС (Patriot, IRIS-T, NASAMS) и радиостанции за триангулация на техните координати. Космос-2566 и 2573: Малки военни инспекторски спътници с висока маневреност, предназначени за визуален контрол и мониторинг на чужди космически апарати в ниски орбити.

Малки военни инспекторски спътници с висока маневреност, предназначени за визуален контрол и мониторинг на чужди космически апарати в ниски орбити. Луч (Олимп-К2): Радиоелектронен разузнавателен спътник на геостационарна орбита (GEO), разположен позиционно за прихващане на спътникови комуникационни канали над Европа и Близкия изток.

Радиоелектронен разузнавателен спътник на геостационарна орбита (GEO), разположен позиционно за прихващане на спътникови комуникационни канали над Европа и Близкия изток. Обзор-Р и Кондор-ФКА1/2: Гражданско-военни радари със синтезирана апертура (SAR), осигуряващи резолюция до 1 метър при всякакви метеорологични условия за геодезия и целеуказване.

Тази спътникова архитектура позволява затваряне на разузнавателно-ударния контур (OODA loop – Observe, Orient, Decide, Act) в рамките на броени минути. Данните от радиолокационните спътници „Кондор-ФКА“ се подават автоматично към щабовете, където алгоритмите с изкуствен интелект генерират полетните задачи за крилатите ракети „Калибър“, „Искандер-М“ или новите модификации на „Геран-6“.

Геополитическите и геоикономическите последици за източния фланг на НАТО

Успешното тестване на технологичния контур „Рассвет-Молния-Геран“ в непосредствена близост до границите на Полша и Румъния поставя нови военни предизвикателства пред логистичните маршрути на НАТО. Граничните пунктове Ягодин-Дорохуск и Краковец са ключови артерии за прехвърляне на западна военна и горивна техника. Възможността за високопрецизни удари по движещи се жп състави без използване на скъпи оперативно-тактически ракети създава постоянен рисков фактор за ритмичността на доставките.

От друга страна, преструктурирането на руския ВПК под ръководството на Андрей Белоусов сигнализира за преход към продължителна геоикономическа конфронтация. Чрез премахване на корупционните посредници и директно интегриране на високотехнологични цивилни компании, Русия изгражда паралелна технологична база, която не зависи от западните електронни компоненти.

Развитието на собствени нискоорбитални спътникови мрежи и автономни дронове с машинно зрение показва, че военните действия са навлезли във фаза, в която индустриалният капацитет за бързо адаптиране на софтуер и радиочестоти доминира над конвенционалното количество натрупани оръжейни запаси.

Прехода към фиброоптични дронове, криптирани mesh-мрежи и спътников контрол показва пренастройване на целия оперативен механизъм. Старите концепции за танкови пробиви без активна защита и неограничено използване на незащитени радиоканали остават в миналото.



