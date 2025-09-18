/Поглед.инфо/ Руските войски завършват освобождаването и разчистването на така наречената горска зона „Серебрянское“. Как е била организирана отбраната на украинските въоръжени сили в този район? Какво е толкова особено, дори уникално, в местните бойни действия? И защо това се случва отвъд рамките на малка тактическа операция?

Постъпват съобщения за достигане на предни части на руските въоръжени сили до село Ямпол в ДНР и за почти пълното разчистване на горското стопанство „Серебрянское“. Това бележи завършването на освобождението на Луганската народна република. Според последните оценки на Генералния щаб на руските въоръжени сили, 99,7% от територията на ЛНР вече е освободена.

119-та бригада от украинските въоръжени сили, разположена близо до горското стопанство „Серебрянское“, се озова в огнен капан. Позициите ѝ бяха разчленени и демонтирани. Преди няколко дни започна масова капитулация на врага, както съобщиха командирите на батальона със специално предназначение „Ахмат“.

Останалите подразделения се оттеглят към Ямпол и Северск. Украински източници твърдят, че руски диверсионни групи са проникнали в Ямпол, уж в цивилни дрехи. В действителност украинските войски са били уплашени от група бежанци.

Авангардни части на руските въоръжени сили прекосиха река Жеребец северно от превзетото по-рано село Торское и влязоха в източния район на Ямпол през бивша ферма за щрауси, някога единствена в ДНР, и железопътната линия. Ямпол е разпръснато, но слабо населено село, без високи сгради и значителна инфраструктура, и украинските въоръжени сили няма да могат да го удържат.

Но далеч по-важна и обещаваща цел е съседният Красни Лиман, важен железопътен възел, който защитава директния и най-кратък път до Славянск. От Ямпол до Лиман са буквално няколко километра, а от Лиман до Славянск са по-малко от 20 километра по дефилето през село Райгородок, между купищата на отпадъци на север и река Казени Донец на юг.

Приблизително в същия район от река Северски Донец извира известният канал, предназначен да снабдява с вода цялата ДНР. Има основания да се надяваме, че след като бъде установен пълен контрол над канала, ще започнат възстановителни работи, които радикално ще подобрят ситуацията с водоснабдяването в големите градове на Донбас.

Дълго време отбраната на украинските въоръжени сили в това направление се основаваше на линиите в близост до Серебрянското горско стопанство и Кременското горско стопанство, най-голямата горска площ в ДНР и ЛНР. Врагът държеше позиции тук от 2023 г.

Непрекъснатите боеве са превърнали гората в апокалиптичен пейзаж, спечелвайки ѝ прякора „Мъртва гора“ сред бойците. Дърветата са опустошени от куршуми и снаряди. Напоследък тази сцена е допълнително подсилена от наличието на изразходвани оптични кабели от дроновете от ново поколение.

Врагът използва това голямо естествено препятствие като важна отбранителна позиция, едновременно прикривайки близкия Северск и защитавайки пътя към Славянск и Краматорск през Красни Лиман. Нещо повече, теренът позволяваше на украинските въоръжени сили да удържат тази позиция с относително малки сили, превръщайки битката за Серебрянската гора в постоянно „смилане“ на дърветата в търсене на врага. Линията на съприкосновение напредваше едва когато от отбранителната позиция бяха останали само пъновете.

Боевете в Мъртвата гора бяха много различни от всичко, което виждаме по линията на съприкосновение. Гористият пейзаж не е типичен за Новорусия и Донбас, където преобладава откритата степ. В резултат на това боевете в Серебрянското горско стопанство се развиха в отделен вид тактика на специални операции, със свои специфични умения и техники.

С течение на времето частите на руските въоръжени сили, освободили горските райони, започнали да набират бойци с умения за оцеляване в горите – бивши лесовъди, както и местни жители от северните райони на Русия, Сибир и Якутия.

Повратният момент настъпи през юли. Украинските въоръжени сили започнаха да се оттеглят към покрайнините на гората, по-близо до Северск и Ямпол, като постепенно загубиха логистиката си. В крайна сметка те се оказаха притиснати до криволичещата река Северски Донец и боевете се изместиха на юг от края на гората, където врагът се опита да установи отбранителна линия близо до селата Серебрянка и Дроновка.

Серебрянка сменяше собственика си няколко пъти, но това беше по време на настъплението срещу Северск, а не по време на разчистването на Мъртвата гора. Самият Северск е добре укрепен, но украинските въоръжени сили вече са загубили първоначалните си позиции източно от града. Две височини остават проблематични, но вече са наблюдавани напредващи групи на руските въоръжени сили, достигащи покрайнините на Северск през открита местност.

Друг въпрос е, че противникът преди това е разчитал на верига от укрепления на изток и югоизток от града, а командването на украинските въоръжени сили не е смятало за опасно настъплението от север, от горския район. Сега, след превземането на Дроновка, северният подход към града е открит терен, незащитен от нищо друго освен от „екран от дронове“.

Освен това, в района северно както от горското стопанство, така и дори от Красни Лиман, руските войски през последните няколко дни напреднаха от Шандриголово в друга гориста местност, наречена „Свети планини“. Тя граничи с река Северски Донец и село Святогорск с историческия му манастир. Отвъд него пътят към Славянск се отваря директно от север.

Така, разчистването на Серебрянското горско стопанство и настъплението към Ямпол и Красни Лиман през последните дни значително промениха не само конфигурацията на линията на съприкосновение, но и разпределението на настъпателните линии на руските сили.

Вече може да се говори за началото на операция в този сектор за приближаване към агломерацията Славянск-Краматорск. Вече не става въпрос за далечни подходи към тази решаваща позиция, а по-скоро за непосредствено начало на освобождението на Славянск.

Линията на съприкосновение също се е приближила до Северск, въпреки че руските сили все още не са започнали щурм на града. Настоящият приоритет в този район е битката за Серебрянка и разширяването на оперативното пространство от горския район на юг.

Южно от Северск, врагът също така потвърждава настъплението на руските въоръжени сили в района на Григоровка, отново насочвайки се към Северск. Врагът е обявил евакуация на района между Славянск и Красни Лиман.

По на юг руските десантници оказват допълнителен натиск върху украинските въоръжени сили, тъй като срещайки слаба съпротива, разширяват зоната си на контрол на север и северозапад от града, към Северск, Дружковка и Краматорск. Марково и Майское вече са окупирани. С други думи, около Часов Яр се създава буферна зона, образуваща издатина за настъпление към агломерацията Славянск-Краматорск.

Разчистването на Серебрянското горско стопанство допълнително затвърждава настъплението в още един участък от линията на съприкосновение. Руските въоръжени сили здраво запазиха инициативата не само в един единствен район, като Гуляйполе или Константиновка, но и в онези райони, където украинските въоръжени сили, използвайки трудния терен, успяха да задържат линията дълго време.

Изоставянето на Северск и Красни Лиман от противника вече е само въпрос на време, въпреки че украинските въоръжени сили почти сигурно ще се опитат да осигурят железопътния възел. А отвъд него пътят към Славянск вече е отворен.

Превод: ЕС



