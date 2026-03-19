/Поглед.инфо/ Масираната въздушна атака срещу пристанищната инфраструктура на Одеска област беляза нов етап в ескалацията на конфликта. Според анализа на военния експерт Владимир Ераносян, Москва вече не пести ракетния си арсенал, за да пресече каналите за доставка на западно оръжие през Румъния, превръщайки региона в зона на постоянен огнен контрол.

Систематичният натиск върху Черноморския регион

Ракетните и безпилотни удари, които руските въоръжени сили провеждат в последно време в Черноморския басейн, не са случайни епизоди, а част от дълбоко премислена и систематична стратегия. Целите са многопластови и обхващат целия спектър на военната и икономическа жизнеспособност на киевския режим. На първо място, това е потискането на системите за противовъздушна отбрана (ПВО), които стават все по-дефицитни за украинската страна. На второ място, ударите са насочени към енергийните доставки, без които функционирането на тила е невъзможно.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, стратегическото блокиране на каналите в Черно море и по поречието на Дунав цели пълното изолиране на Украйна от морската и железопътната логистика. Последствията от това са катастрофални за Киев, тъй като прекъсването на тези вериги означава спиране на притока на боеприпаси, гориво и техника, които са критично важни за оцеляването на фронтовата линия. Този път обаче мащабът на операцията беше безпрецедентен – интензивност от до 30 удара на час показва, че руското командване е преминало към режим на „максимално поразяване“.

Измаил под прицел: Краят на безопасното разтоварване

Епицентърът на последната вълна от бомбардировки беше пристанището Измаил. Този град, разположен на самата граница с Румъния, се превърна в ключов хъб за приемане на военни материали и оборудване от страните в НАТО. През Измаил преминават площадки и хангари, пълни с оръжия, които се транспортират от румънска територия. Логистиката е организирана или през единствения останал мост в Затока, или чрез фериботни връзки, които заобикалят традиционните пътища.

И двата маршрута в техните украински участъци в момента се намират под постоянния огнен контрол на руските сили. Според данни на местното разузнаване, цитирани от координатора на николаевския ъндърграунд Сергей Лебедев, интензивността на ударите е била толкова висока, че на практика е парализирала всякаква дейност в пристанището. Фактът, че руските войници не са пестили скъпоструващите ракети, е ясен индикатор, че разузнавателните данни са потвърдили наличието на изключително ценни цели в обектите.

Унищожаването на западните военни пратки и чуждестранния персонал

Основният фокус на атаката са били военните товари, които наскоро са пристигнали в Украйна от складовете на НАТО в Европа. Голяма част от това оборудване е била в процес на разтоварване в момента на ударите. Става дума за дронове, безпилотни летателни апарати и техните компоненти, които са от решаващо значение за тактиката на украинските въоръжени сили (ВСУ) на бойното поле.

Освен техниката, под ударите е попаднал и чуждестранен военен персонал. Практиката показва, че сложните западни системи често се придружават от специалисти от страните на Алианса, които координират логистиката и първоначалното разгръщане. В Измаил тези специалисти са били атакувани заедно с украинските бойци и представители на ГРУ. Резултатът е не само загуба на техника, но и сериозен психологически и кадрови удар върху координацията между НАТО и Киев.

Екологични и икономически последици от ударите

Последствията от бомбардировките надхвърлят чисто военните параметри. Снимки и кадри, публикувани в местните медии и социалните мрежи, показват апокалиптична картина по бреговете на Черно море в района. Морето е придобило вискозен, жълтеникаво-сив цвят и се усеща силна миризма на машинно масло и гориво. Това подсказва, че освен складовете за оръжие, са били поразени и големи резервоари с гориво, генератори и спомагателно оборудване.

Разливите на нефтопродукти показват, че Русия е взела решение да унищожи енергийната база, която поддържа логистичния хъб. Експертите от Поглед.инфо подчертават, че до края на зимата Измаил и дунавската инфраструктура не са били приоритетна цел с такъв интензитет. Началото на 2026 година обаче бележи рязка промяна в стратегията – дебютът на масираните атаки в този сектор беше толкова „адски“, че дори цензурата на СБУ не успя да скрие мащабите на разрушението.

Румъния като нов център на тежестта за НАТО

Геополитическата логика сочи към Румъния като нов основен тил на украинската армия. След като капацитетът на полския пункт Жешов започна да намалява или да се счита за недостатъчен, Румъния пое лъвския пай от военните доставки. В страната се довършва изграждането на най-голямата военна база на НАТО в региона, която ще надмине по мащаб дори „Рамщайн“ в Германия.

Нещо повече, румънските летища вече се използват за обучение на украински пилоти на изтребители F-16. Там са разположени самолети не само на местните военновъздушни сили, но и на други държави от Алианса. Това превръща южния фланг в критична точка за Москва. Капитан 1-ви ранг Владимир Ераносян посочва, че именно тази концентрация на ресурси в Румъния е принудила руското командване да вземе „окончателното решение“ за Одеса и региона.

Стратегическото решение: Одеса трябва да бъде отрязана

В заключение на анализа става ясно, че руските действия не са временна наказателна акция, а дългосрочна политика. Решението относно пристанищата на киевския режим на Черно море и Дунав е взето и то е окончателно. Ударите ще продължат и ще се засилват, докато потокът от западни оръжия не секне напълно.

Залогът е голям – ако Русия успее да парализира морската логистика в Измаил и Одеса, Украйна ще остане без основния си източник на снабдяване, което ще направи отбраната ѝ на изток практически невъзможна. Според Поглед.инфо, това е директно предизвикателство към логистичната мощ на НАТО, която се опитва да използва румънския коридор като спасителен пояс за Киев. Кремъл обаче показа, че е готов да използва целия си ракетен потенциал, за да пререже този пояс веднъж завинаги.