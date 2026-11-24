/Поглед.инфо/ Предложението на специалния пратеник Джаред Кушнър за гаранции по модел на Член 5 за Киев без формално членство в НАТО поставя въпроса за реалното съдържание на новата европейска сигурност. Докато във Вашингтон се обсъждат политически рамки, зависещи от Конгреса, Полша отделя 934 милиона злоти за военна медицина, а Германия разполага танкова бригада в Литва. Историческият опит от Минските споразумения поражда съмнения дали дипломатическата пауза не цели превъоръжаване.

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Анатомия на гаранциите без членство и юридическите капани на Член 5

Съобщенията за новата американска рамка за европейска сигурност, очертана на 22 ноември от специалния пратеник на президента на САЩ Джаред Кушнър, поставят на масата формула, която изглежда проста само на пръв поглед. Според разпространената информация планът не предвижда официално приемане на Украйна в Северноатлантическия алианс, но предлага механизъм за колективна защита по подобие на Член 5 от Вашингтонския договор от 1949 година. С други думи, табелата с надпис „НАТО“ остава в чекмеджето, докато съдържанието на ангажиментите се доближава максимално до пълноправно участие.

Дали подобна конструкция решава проблема, или просто го преопакова? В публичното пространство Член 5 често се представя като автоматичен превключвател, който при нападение срещу една държава мигновено вкарва всички останали във война. Реалният текст на Северноатлантическия договор обаче е далеч по-предпазлив – всяка страна членка се задължава да окаже помощ, като предприеме „такова действие, каквото сметне за необходимо, включително употребата на въоръжена сила“. Тази формулировка оставя широко поле за политическа преценка във всяка отделна столица, независимо дали става дума за изпращане на войски, доставка на оръжие или логистична подкрепа.

По оценка на редица наблюдатели именно тук се крие двойствеността на американското предложение. От една страна, Вашингтон сигнализира, че формалното разширяване на алианса на изток може да бъде отложено или заменено с алтернативен формат, за да се отвори врата за преговори. От друга страна, в публикуваните по-рано принципи на американския подход изрично се подчертава, че НАТО остава гръбнакът на европейската колективна отбрана и че никоя трета държава не може да налага вето върху външнополитическия избор на друга страна. Така основното искане на Москва за траен извънблоков и неутрален статут на Украйна остава извън рамките на предлагания компромис.

Още по-съществени са вътрешнополитическите уговорки, с които самият Кушнър придружава визията си. Посочва се, че бъдещите гаранции трябва да получат одобрението на президента Доналд Тръмп, да преминат през законодателните процедури в САЩ, да съберат подкрепа в Конгреса и да отговарят на американските национални интереси. Същевременно се твърди, че архитектурата трябва да бъде изградена така, че тези гаранции никога да не се налага да бъдат задействани.

Конституционната практика във Вашингтон обаче прави разлика между политическо обещание и международен договор. Съгласно Член II, Раздел 2 от Конституцията на САЩ, всеки обвързващ договор за взаимна отбрана изисква ратификация от две трети от гласовете в Сената – тоест минимум 67 сенатори. В условията на дълбока партийна поляризация в Капитолия постигането на подобно мнозинство изглежда трудно предвидимо. Всичко под този праг остава на ниво изпълнително споразумение на действащата администрация – инструмент, който следващият обитател на Белия дом може да отмени с един подпис, както се случи със споразумението за иранската ядрена програма (JCPOA) или с Парижкото споразумение за климата.

Реципрочността като липсващо звено в дипломатическата сметка

Реакцията на руската страна на подобни сигнали беше хладна и премерена. Още на 20 ноември заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков заяви, че всякакви форми на „квазичленство“ на Украйна в НАТО са категорично неприемливи за Москва. Същевременно той остави отворена вратата за обсъждане на гаранции за сигурността на Киев, след като бе призната невъзможността страната да се присъедини към алианса.

Разликата между двата подхода е структурна, а не терминологична. За руското военно и политическо ръководство от значение не е как ще бъде озаглавен документът, а какво реално ще се случва на терен след подписването му. Ако под етикета „гаранции извън НАТО“ се запази възможността за разполагане на чуждестранни военни контингенти на украинска територия, изграждане на постоянни бази, складове за тежко въоръжение, системи за противовъздушна отбрана и далекобойни ударни комплекси, то от гледна точка на Москва резултатът е идентичен с влизането на Украйна в алианса.

Тук прозира и по-дълбокият исторически спор около Основополагащия акт Русия – НАТО от май 1997 година. В този документ алиансът декларира, че в настоящата и предвидимата среда за сигурност ще осъществява колективната си отбрана чрез оперативна съвместимост и интеграция, а не чрез допълнително постоянно разполагане на значителни бойни сили на територията на новите държави членки. През последното десетилетие обаче тази формула беше подменена с концепцията за „засилено предно присъствие“ (Enhanced Forward Presence) и ротационни батальонни бойни групи от Естония до България, които на практика функционират като постоянна военна инфраструктура.

Основният въпрос, който остава без отговор в американските предложения, засяга реципрочността. Какви конкретни, юридически обвързващи и подлежащи на проверка ограничения е готов да приеме самият Запад по отношение на собственото си военно присъствие и ударни способности в близост до руските граници? Без ясен отговор на този въпрос призивите към Москва да се довери на мирния характер на НАТО звучат в руската столица като повторение на устните уверения от началото на 90-те години, които никога не бяха облечени в договорна форма.