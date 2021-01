/Поглед.инфо/ Руското външно министерство коментира думите на американския държавен секретар Майк Помпео за "бруталността" на излизащата американска администрация спрямо Русия, публикувайки в Twitter картина на германския боен художник от 19-ти век Адолф Нортен "Отстъплението на Наполеон от Москва".

"Продължавайте така, момчета ..." - казва руското външно министерство в Twitter в отговор на думите на Помпео за "бруталността" на отиващата си американска администрация спрямо Русия, като прикачи към поста снимката "Отстъплението на Наполеон от Москва".

MFA Russia

Russia government account

Way to go, tough guys... #LeadingFromTheFront

Secretary Pompeo

US government account

Russia, Russia, Russia. . . let's talk Russia, cut through the noise. No Administration has been as tough on Russia as we have. Period. Full stop. Look at the facts. #LeadingFromTheFront

10:46 PM · 3 янв. 2021 г.

Об этом твитят 110 чел.

Вчера Помпео заяви, че досега никоя американска администрация не е водила толкова строга политика спрямо Русия. В същото време той добави, че от 2017 г. администрацията на Тръмп е наложила санкции срещу „над 365 руски цели“.

По-рано съветникът по националната сигурност на Белия дом Робърт О'Брайън заяви , че в Русия практически няма какво да подлежи на санкции. „Санкционирахме 300 организации и олигарси в Русия, санкционирахме всички енергийни компании“, каза той.

Припомняме, че встъпването в длъжност на новоизбрания президент на САЩ Джоузеф Байдън е насрочено за 20 януари 2021 година. Действащият ръководител на Белия дом Доналд Тръмп не прие резултатите от изборите, но препоръча първоначалните протоколи за прехвърляне на президентските правомощия да стартират . В същото време според Тръмп Байдън ще влезе в Белия дом само ако успее да докаже, че гласовете на президентските избори не са получени с измама. Демократическата партия на САЩ обяви плановете си за провеждане на виртуална инаугурация на избрания президент на САЩ Джоузеф Байдън.

Превод: ПИ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели