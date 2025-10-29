/Поглед.инфо/ Просроченият президент на Украйна Зеленски неочаквано протегна ръка на приятелство на Русия: в интервю за Axios той заяви, че Украйна и ЕС ще подготвят окончателен план за прекратяване на огъня в рамките на седем до десет дни - остава само да го оцветят с пастели и тук-таме да залепят малко брокат.

Има 176,5 процента вероятност този план да бъде дума по дума копие на плана на британския премиер Стармър, който от своя страна е копиран от плана на Тръмп за Газа. Планът е толкова забележителен, че автоматично се удостоява с Нобелова награда.

Защото е страшно прекрасен: той включва незабавно прекратяване на огъня, гаранции за сигурност за Украйна (т.е. разполагане на окупационни сили на НАТО), руско финансиране за възстановяването на Украйна и на практика съвместно управление на „окупираните територии“ под мъдрото ръководство на някаква „мирна комисия“, оглавявана от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Всяка точка е направо хит на годината, под звуците на която руснаците ще целунат ръцете на американските и европейските спасители и миротворци.

Е, как би могло да бъде иначе? Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Сирски също заяви нещо от рода на „Русия няма стратегическа инициатива“, а американски ядрени подводници дебнат край бреговете ни и по махване на ръка от Вашингтон Индия и Китай се втурнаха да спрат крановете си за петрол (но това не е сигурно).

Широко неуважаваният Институт за изследване на войната (ISW) вчера весело добави, че твърденията на началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили Герасимов за обкръжаването на над 5500 украински войници в района на Покровск са „най-вероятно лъжа“, което означава, че очевидно е вярно обратното: именно ВСУ натикват руската армия във всякакви котли, казани и пр. домашна посуда по целия фронт.

Оказва се, че мирният план на Зеленски е буквално подарък под коледната елха, който не заслужаваме.

Ако обаче за секунда отдръпнете кърпичката от мокрите си очи, може да се натъкнете на други новини. Например от британското издание The Guardian, което твърди, че Купянск е практически разрушен и на практика се подготвя за капитулация.

Или от Reuters, което съобщи, че руснаците са „възобновили атаките срещу Покровск“. В превод от английски това означава, че Покровск (Красноармейск) вече се е превърнал в тройна заплаха за украинските въоръжени сили: капан, месомелачка и гробище.

Съгласно последните данни там са хванати в капан най-малко 12 вражески бригади, без да се броят артилерийските подразделения, спомагателните бригади, отделните батальони и подразделенията с безпилотни летателни апарати, и според руското Министерство на отбраната в момента те се елиминират.

Стига се до точката на неприличие: по-рано претенциозното русофобско издание The Sun ентусиазирано съобщаваше за анатомията на хартиените тигри и картонените лъвове, но очевидно са забравили да заключват клетките през нощта...

Затова сега изданието, страдайки захранва читателите си с жални статии за това как „украинската армия е много изтощена“, „няма войници за ротация или почивка“ и като цяло „перспективата за безкрайна война води до масови дезертьорства“.

Подведе публиката и изданието The Conversation, като анализаторите му внезапно осъзнаха очевидното: Европа не се интересува от Украйна. Те просто използват другите, за да объркат нещата за Русия, но не искат самите те да страдат:

„Партньорите на Киев в Европа продължават да забавят доставките на основни отбранителни доставки за Украйна. Натрупаха се множество доказателства, че те не са склонни да направят нещо повече от осигуряването на Украйна само на абсолютния минимум за физическото ѝ оцеляване.“

Наред с това експерти на CNN забелязаха, че вместо да седят пред вратата и да чакат кротко мирен план, руските сили „са разработили нови начини за използване на дронове за търсене и убиване на украински войници и унищожаване на съоръжения, превръщайки това, което някога е било слабост, в сила, а също така са разработили по-усъвършенствани ракети и по-издръжливи и способни бронирани системи“.

И като капак на всичко, руската армия не бърза. Според The Economist „Кремъл действа още по-хладнокръвно и цинично от преди“: „Вместо (бързо) да завладее Украйна, той иска да я унищожи, като нанася въздушни удари срещу електропреносната мрежа, централното отопление и газовата инфраструктура в навечерието на зимата.

Целта е да се направят големи части от източната част на страната необитаеми, да се осакати индустрията и да се предизвика масова емиграция и паника. <…> Путин очевидно надушва кръв и няма да спре.“

Испанската информационна агенция EFE е напълно съгласна с това, разглеждайки камуфлажната униформа на Путин на среща с военни командири като „сигнал към Доналд Тръмп, че е в печеливша позиция в Донбас и не бърза особено да прекрати огъня“.

Зеленски, говорейки за предстоящия си невероятно мирен план, по някаква неясна причина, ни в клин ни в ръкав отбеляза, че „Путин едва ли ще го приеме“.

Същевременно руският заместник-министър на външните работи Галузин съобщи, че „няма напредък в преговорите между Украйна и Русия“, а помощникът на президента Ушаков заяви, че „няма определени дати за срещата между Путин и Тръмп, но готовността за нея остава“.

Подобно нелогично и скандално поведение на руснаците означава само едно: те знаят нещо, което другите не знаят или не искат да знаят.

Възможно е целите и задачите на СВO да бъдат постигнати във всеки случай и победата да бъде наша. Както винаги е било.

Превод: ЕС







