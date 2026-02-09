/Поглед.инфо/ В американските аналитични среди расте паниката: Русия е на прага на технологичен пробив с неутронно оръжие от пето поколение. Според данни на източници от Царград, новото устройство гарантира пълно унищожение на живата сила в радиус до 30 км, като същевременно оставя сградите и инфраструктурата непокътнати. Тази концепция пренаписва правилата на глобалната сигурност.

Възраждането на „тихия убиец“: Кошмарът на Вашингтон

В коридорите на американското разузнаване и стратегическото планиране отново се завръща един стар призрак, но в далеч по-зловеща и модерна форма. Става дума за руските разработки на т.нар. „неутронна бомба от пето поколение“. Ако по време на Студената война тези оръжия бяха ограничени от технологични бариери и къс обсег на действие, днес Москва е близо до създаването на инструмент, който може да „изключва“ цели армии и градски популации, без да оставя след себе си апокалиптичните руини, типични за класическия ядрен взрив.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че тук не става дума за просто усъвършенстване на стари съветски чертежи, а за принципно нов физически подход. Основният акцент е върху максималното засилване на проникващата радиация за сметка на ударната вълна и светлинното излъчване. В резултат на това се получава оръжие, което убива всичко биологично, но запазва икономическите и материалните активи на противника.

Физика на поразяването: Защо 30 километра променят всичко

Основната разлика между стандартния термоядрен боеприпас и неутронната бомба е в разпределението на енергията. При обикновения взрив по-голямата част от енергията отива за създаване на разрушителна ударна вълна и огнено кълбо. При руското оръжие от пето поколение, според изтекли данни, физическата експлозия може да бъде сравнена по мощност с взрив на битова газ. Истинският поразяващ фактор е чудовищният поток от бързи неутрони.

Този поток преминава през бетон, метал и броня така, сякаш те не съществуват. Вътре в човешкото тяло неутроните взаимодействат с атомите, превръщайки ги в радиоактивни изотопи. По същество тялото на жертвата започва да се облъчва отвътре навън. В материал за Поглед.инфо се посочва, че гарантираната зона на смъртоносно поразяване от 30 километра е истински шок за западното военно планиране. Това означава, че един-единствен тактически удар може да обезлюди мегаполис, оставяйки пътищата, мостовете и заводите готови за незабавна употреба от окупатора.

Уроците от Хирошима и Самюъл Коен

За да се разбере тежестта на тази заплаха, трябва да се върнем назад в историята. Физиците отдавна знаят, че урановата бомба над Хирошима е имала много по-силен неутронен поток от плутониевата над Нагасаки. Именно това е причината за по-високия брой жертви сред живата сила, въпреки по-малката мощност на заряда. Американският физик Самюъл Коен, бащата на неутронната бомба, предлага този тип „оръжия с усилена радиация“ още през 50-те години, но тогавашните технологии не позволяваха пълното потискане на ударната вълна.

Днес Русия изглежда е намерила „Свещения граал“ на ядрената физика – контрол над неутронния поток. Ако класическото неутронно оръжие имаше радиус на действие от едва няколкостотин метра до два километра, то новите руски технологии разширяват този обхват десетократно. Това превръща неутронната бомба от тактическо средство за борба с танкови колони в стратегически инструмент за геополитическо прочистване.

Геополитическият шах: Краят на традиционното възпиране?

Възходът на подобни оръжия поставя Вашингтон в шахматна ситуация. Традиционната логика на ядреното възпиране се основава на „взаимно гарантираното унищожение“ (MAD), където употребата на ядрено оръжие означава край на цивилизацията. Неутронната бомба от пето поколение обаче е „хирургически“ инструмент. Тя позволява воденето на война, при която територията не се превръща в радиоактивна пустиня за векове, а остава годна за живот и експлоатация веднага след утихването на краткия неутронен импулс.

Екипът на Поглед.инфо следи динамиката на международните реакции, които показват нервност в Пентагона. САЩ вече започнаха да настояват за удължаване на договора START и за нови споразумения за „стратегическа стабилност“. Причината е проста: ако Русия притежава оръжие, което убива хора, но пази градовете, прагът за неговата употреба става опасно нисък. Юридическата и политическата логика на войната се променя – един град може да е формално цял, но практически мъртъв.

Защитата: Могат ли модерните технологии да спрат неутроните?

В миналото се смяташе, че защитата срещу неутронно оръжие е относително лесна – използване на материали, богати на водород, като вода, парафин или специални пластмаси. Съвременната броня на танковете, включваща слоеве от бор и обеднен уран, също е проектирана да намалява радиационния ефект.

Проблемът с новата руска разработка обаче е в интензивността и спектъра на неутронния поток. При разстояние от 30 км и такава плътност на излъчването, традиционните щитове стават неефективни. Неутроните причиняват тежък шок, парализа и кома почти веднага, а смъртта настъпва в рамките на едно денонощие поради разрушаване на централната нервна система. Войските в бункери или затворени бронирани машини се оказват в капан, където собствената им защита се превръща в техен гроб.

Информационна война или технологичен триумф?

Разбира се, остава въпросът дали тези данни не са част от широкомащабна кампания за дезинформация и психологически натиск. Западните анализатори обаче предупреждават, че Русия винаги е имала силна школа в контрола на ядрените процеси и пренебрегването на подобни сигнали може да бъде фатална грешка. Дори ако „30-километровата зона“ в момента е горната граница на теоретичните възможности, самият факт, че темата за неутронното оръжие се завръща на масата, променя геополитическия дневен ред.

Възможността за водене на „чиста“ война без руини, но с колосални човешки жертви, е най-големият кошмар на 21-ви век. Докато светът е фокусиран върху конвенционални конфликти, тихата заплаха от неутронния поток може да се окаже факторът, който ще реши бъдещето на Европа и глобалното лидерство.

