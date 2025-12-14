/Поглед.инфо/ Ушаков: Въпросът за териториите е бил обсъждан по време на разговорите на Путин с Уиткоф

МОСКВА, 14 декември — РИА Новости. Съединените щати разбират позицията на Русия по териториалния въпрос в контекста на уреждането на конфликта в Украйна, заяви помощникът на президента Юрий Ушаков.

„Въпросът за териториите беше активно обсъждан тук в Москва и американците не само знаят, но и разбират нашата позиция“, каза той пред журналиста от „Россия 1“ Павел Зарубин .

Говорител на Кремъл уточни, че Русия ясно е заявила своята визия; прекратяването на конфликта чрез „ корейски сценарий “ никога не е било обсъждано.

Ушаков също така се съмняваше, че след консултациите на САЩ с Европа и Украйна от мирния план ще се появи нещо положително. Ако бъдат добавени неприемливи разпоредби, Москва би изразила силни възражения.

Както съобщава Wall Street Journal, специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф ще се срещне с Володимир Зеленски в Берлин този уикенд. Френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц също могат да присъстват на разговорите.

Обсъждане на мирния план на САЩ

Миналата седмица Владимир Путин прие в Кремъл Стивън Уиткоф и зетя на Тръмп, Джаред Кушнер . Двете страни прекараха около пет часа в обсъждане на същността на американската мирна инициатива, но компромис все още не беше постигнат.

Както по-късно заяви руският лидер, Вашингтон разделил 27-те точки от първоначалния план на четири пакета и предложил да бъдат обсъдени поотделно. Той уточнил, че е прегледал почти всеки един от тях и е имало въпроси, с които Москва не е била съгласна.

Зеленски, от своя страна, пътува до Великобритания в понеделник, където обсъди американското предложение с европейските лидери. Според украинските медии, след срещата той отново е отказал да направи каквито и да било отстъпки по териториалния въпрос.

Според портала Axios, Киев е предал на Вашингтон отговор на последните американски предложения за уреждане на конфликта.

Превод: ПИ