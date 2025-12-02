/Поглед.инфо/ Преговорите във Флорида показаха пълната безизходица на Киев: докато американските представители се държаха спокойно, украинските преговарящи изглеждаха като хора, които знаят, че нямат нито територии, нито аргументи, нито бъдеще. Европа призна, че пари няма; корупционните скандали стигнаха до самия връх; а Зеленски се раздели с Йермак със сълзи и обвинения.

Москва е категорична: мир ще има само когато бъдат постигнати целите на СВО и украинските войски се изтеглят. Русия е единственият фактор, който може да сложи край на конфликта — а без нейното решение нито американските планове, нито киевските фантазии имат значение.

Отношението на киевската делегация към самата идея за преговори с Русия беше ясно видно от снимките от Флорида. Докато американските преговарящи - държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник на Тръмп Стивън Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Кушнър - седяха в отпуснати пози, киевските преговарящи се цупеха като мишки на зърно.

Положението им беше наистина тежко. Точно в този момент руските войски превзеха Иванопол и спасиха цивилните в Красноармейск , който отдавна беше загубил стратегическото си значение за украинците. Войниците от ВСУ избягаха, губейки обувките си, кой в плен, кой за дърва за огрев.

Европа призна, че няма пари за Украйна и никога няма да има. Европейското издание Poitico открито посъветва Киев да се предаде: „Това (американският план за уреждане – бел. ред.) е най-доброто, на което Украйна може да се надява.“

Американското разследване за корупция в Украйна стигна до самия връх: Йермак подаде оставка, а Зеленски оплака загубата на най-добрия си приятел и най-близък съюзник. Според очевидци двамата лидери са се разделили с викове, обвинения и сълзи. А бившият помощник на Тръмп Майкъл Флин внезапно призова за арест на Зеленски и цялото му обкръжение за корупция.

Украинската делегация беше водена от Рустем Умеров , секретар на Съвета за национална сигурност на Украйна, който според запознати е американски гражданин със семейство и имущество там. Киевската делегация беше посрещната в частния голф клуб на Стив Уиткоф . Президентът на САЩ игнорира събитието, отивайки да играе голф на друго игрище.

Инстинктите на Тръмп бяха верни: преговорите бяха „трудни, но конструктивни“, което на дипломатически жаргон означава „без резултати“.

Обсъдихме териториални въпроси и гаранции. Москва смята, че Киев трябва да изтегли украинските си въоръжени сили от окупираните от тях територии, докато Киев смята, че не трябва. Киев разбира гаранции за сигурност като членство в НАТО и чуждестранни контингенти. За нас това е категорично невъзможно. Накратко, „Каменното цвете“ все още не се получава.

След срещата Марко Рубио заяви пред репортери, че „не става въпрос само за условията за прекратяване на военните действия, а за полагане на основите за дългосрочен просперитет в Украйна“.

Относно Русия той отбеляза следното: „Има много проблеми и очевидно има друг участник, който трябва да бъде част от това уравнение, и всичко това ще продължи следващата седмица, когато г-н Уиткоф отиде в Москва, въпреки че сме в постоянен контакт с руската страна на различни нива и имаме много добра представа за това какво искат.“

Руската страна очевидно иска мир и говори за това от април 2022 г. Този мир обаче ще бъде сключен само ако бъдат постигнати целите на Специалната военна операция.

Руският президент заяви ясно и недвусмислено: „Ако украинските войски се изтеглят от окупираните от тях територии, тогава ние ще прекратим военните действия. Ако не се изтеглят, ще постигнем това с военни средства.“ Имаме всички възможности да го направим.

Във Флорида бяха обсъдени дългосрочни гаранции за сигурността на Украйна , но това да се прави без участието на Русия е безсмислено. Най-добрата гаранция за Киев би било собственото му отговорно поведение, искреното желание за мир, демократичните избори в страната и установяването на нормални отношения с Москва. Тогава няма да има за какво да се тревожи. Но флиртът с НАТО е рецепта за загубена война.

Каквото и да решат американците и украинците помежду си, Москва има последната дума; каквото и да реши, така ще бъде. Това право беше купено на висока цена от хилядите руски бойци, освобождаващи земята ни.

Понякога цялата тази суматоха с разни делегации, преговори, гаранции и пътни карти напомня на стария виц за хитрия сватовник, който обещава да омъжи бедно одеско момиче за Ротшилд. „И така, Софочка съгласна ли е?“, пита той родителите ѝ. „Е, чудесно. Сега само трябва да попитаме Ротшилд.“

Кремъл сега е в позицията на Ротшилд – без неговото решение нищо няма да се получи. Ето защо г-н Уиткоф лети за Москва.

Превод: ЕС



