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Русия

Сатановски атакува Кремъл заради липсата на твърд отговор срещу западните военни доставки за Киев

/Поглед.инфо/ Известният руски политически аналитик и ориенталист Евгений Сатановски постави публично едни от най-неудобните въпроси към управлението в Москва: защо страната не отговаря огледално на атаките срещу своята критична инфраструктура и дали причината се крие в техническа неспособност, системна корупция или в пряко предателство на най-високо ниво. Според неговите думи част от руския висш елит продължава да държи финансовите си активи, децата си и личните си интереси на Запад, превръщайки собствената си държава в обикновен ресурс за извличане на печалби. В свой авторски коментар то описва като „истинско чудо“ факта, че Русия все още функционира при наличието на толкова корумпирана, окупационна и конформистка администрация. Поглед.инфо представя подробна разработка и задълбочен анализ на вътрешнополитическите разломи, финансовите зависимости, военните реалности и дълбоките системни противоречия зад тези твърдения.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 33464 прочитания
Сатановски атакува Кремъл заради липсата на твърд отговор срещу западните военни доставки за Киев
ИИ генерирана
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По публикации на Телеграм канала на Евгений Сатановски и анализи на руски политически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Парадоксът на бездействието: Технически срив или политическа воля?

Публичното изявление на ориенталиста и политически коментатор Евгений Сатановски засегна тема, която отдавна циркулира в руските аналитични среди, но рядко бива формулирана с подобна директност. Вниманието на наблюдателите се насочва към факта, че докато украинските сили — с активната логистична и разузнавателна подкрепа на НАТО — систематично атакуват руската енергийна и дигитална инфраструктура, Москва отбягва да нанесе асиметрични реципрочни удари по ключовите логистични и комуникационни възли на противника.

В коментара си Сатановски поставя въпроса напълно огледално: дали липсата на решителни действия е резултат от калкулирана сдържаност, или е доказателство за дълбока техническа неспособност? Според публикацията в неговия персонален канал, съществува реална опасност значителна част от руските специални системи и оборудване за асиметрична война да са неизползваеми. Твърди се, че системното забавяне на поддръжката и евентуалните фиктивни отчети за готовност са довели до ситуация, в която висшето командване просто не е сигурно какъв би бил резултатът при реална употреба.

Разглеждането на този казус изисква да се надникне зад фасадата на отбранителните поръчки през последното десетилетие. Програмите за модернизация, за които от държавния бюджет бяха отделени трилиони рубли в периода 2011–2020 година, днес се подлагат на щателни проверки. Както сочат редица публични разкрития на Главната военна прокуратура и Сметната палата на Руската федерация, реалната готовност на част от високотехнологичните комплекси се е разминавала драматично с хартиените отчети, представяни пред държавното ръководство.

Армията под лупа: Къде изчезнаха милиардите за модернизация?

Въпросът на Сатановски „Или парите са били откраднати до такава степен?“ не е просто реторичен изблик. Той резонира с мащабните разследвания, които започнаха в руското Министерство на отбраната през пролетта на 2024 година. Назначаването на икономиста Андрей Белоусов на чело на военното ведомство бе ясен сигнал от страна на Кремъл, че финансовата дисциплина и одитът на военните разходи стават въпрос на оцеляване на самата държавна система.

Арестите на висши служители от Министерството на отбраната — сред които бившият заместник-министър Тимур Иванов, отговарящ за строителството и инфраструктурата, и генерал-лейтенант Вадим Шамарин, завеждащ Главното управление за връзки (въоръжени сили) — показаха дълбочината на институционалния проблем. Според данни от разследването, суми от бюджета за цифровизация, защитени комуникации и военно строителство са били пренасочвани чрез кухи фирми и офшорни схеми.

Този институционален срив има директно отражение на бойното поле. Липсата на сигурни спътникови комуникации от ново поколение и забавянето на производството на собствени разузнавателни безпилотни апарати с голям обсег наложиха руската армия да използва занаятчийски решения и вносни компоненти от Китай, доставени чрез сложни паралелни схеми.

Когато държавата е принудена да купува тактически радиостанции през доброволчески фондове, въпросът за изчезналите отбранителни бюджети вече не е теория на конспирацията, а ежедневна реалност на фронтовата линия.

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