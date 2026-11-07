/Поглед.инфо/ Прогнозите на ориенталиста и геополитически аналитик Евгений Сатановски за неизбежността от нов мащабен конфликт в постсъветското пространство съвпадат по време с рязкото втвърдяване на оперативната обстановка около Калининградска област. Докато полските полицейски и гранични структури разполагат извънредни сили по границата под претекст за предотвратяване на диверсии, подписването на секретно споразумение между Варшава и Лондон от 27 октомври поставя началото на трайна милитаризация на Балтийския басейн. Анализът на Поглед.инфо разглежда дълбоките инфраструктурни и правни причини за нестабилността, водещи началото си от Беловежките споразумения през 1991 г., както и военните характеристики на новото противопоставяне.

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Дезинтеграцията от 1991 г. като оперативен източник на настоящите сблъсъци

Подписването на Беловежките споразумения на 8 декември 1991 г. в резиденцията „Вискули“ ликвидира правната рамка на СССР, но остави неизяснени хиляди километри административни граници. Както посочва ориенталистът Евгений Сатановски в своя публикация в Telegram, превръщането на вътрешните съветски межди в междудържавни бариери заложи конфликтен потенциал, който не бе решен нито с Минските споразумения, нито с последващите двустранни договори. По негова оценка настоящите сблъсъци в Украйна имитират класически междуособни войни в рамките на бивша империя, където външни геополитически играчи използват институционалния вакуум.

Сухопътните и морските линии на съветската енергийна и транспортна система първоначално запазиха свързаността си. Електрическият пръстен БРЕЛЛ (Беларус, Русия, Естония, Латвия, Литва) функционираше като единна честотна зона десетилетия след 1991 г. Поетапното му разкачване, предвидено за пълно приключване през 2025–2026 г., превръща енергийните мрежи в обект на строг административен и военен контрол. Според коментатори това окончателно прекъсва последните технически връзки между Балтийските държави и руската електропреносна мрежа.

Правната нестабилност се задълбочава от липсата на ратифицирани договори за границата в редица участъци. Договорът за сухопътната и морската граница между Руската федерация и Естония, подписан през 2005 г. и преподписан през 2014 г., така и не влезе в сила поради взаимни преамбулни оттегляния и политически спорове. Тази административна неуреденост създава условия за постоянно правно напрежение около Нарвския регион и прилежащите акватории.

Полско-британският отбранителен пакт и реорганизацията на Балтийския театър

На 27 октомври във Варшава бе утвърден нов документ – така нареченият „Варшавски план за отбрана“, за който се твърди, че формализира прекия ангажимент на Лондон към сигурността на Полша. Текстът, цитиран в публични доклади, предвижда изграждането на модерни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, базирани на британските ракети CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), интегрирани в полската програма Narew.

Британското участие включва и пряка технологична помощ за полската военноморска програма Miecznik. Проектът предвижда строителството на три фрегати на базата на британския проект Arrowhead 140 в корабостроителницата Remontowa Shipbuilding в Гданск. Според военни анализатори тези плавателни съдове, оборудвани с вертикални пускови инсталации Mk 41 и противокорабни ракети RBS-15 Mk3, са предназначени за блокиране на достъпа на руския Балтийски флот от базите в Балтийск и Кронщад до открито море.

В допълнение към морския компонент, споразумението включва съвместно производство и внедряване на разузнавателни и ударни безпилотни летателни апарати. Твърди се, че британски специалисти от 77-ма бригада на британската армия участват в съвместни щабни клетки във Варшава. Това засилва ролята на Обединеното кралство като основен архитектурен фактор във военноморската стратегия на НАТО по източния фланг.