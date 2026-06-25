Севастопол остана без ток: Киев удря Крим, Москва вече няма право на пауза

/Поглед.инфо/ Ударът срещу Севастопол не е просто поредна украинска атака с дронове, а сигнал за нова фаза във войната около Крим. Под прицел вече не са само военни обекти, а енергия, логистика, пътища, мостове и психологията на населението. Киев очевидно тества колко дълго Москва може да търпи удари по символична и стратегическа територия, без да промени мащаба на отговора.

Съобщенията за масирана атака срещу Севастопол на 24 юни се появиха първо в обичайния военновременен шум — Telegram канали, местни публикации, официални предупреждения, кадри с пожари, коментари на жители, после кратки съобщения от властите. В нормално време подобна картина би била извънредна. В сегашното време тя вече почти се подрежда в график. Това, само по себе си, е достатъчно тревожно. Когато град като Севастопол остава без електричество след удар по енергийната инфраструктура, въпросът не е само колко дрона са долетели, колко са свалени и колко са пробили. Въпросът е какво точно се опитва да измери противникът: противовъздушната отбрана, устойчивостта на мрежата, нервите на населението или политическата воля в Москва.

Според руските съобщения и публикации в местни канали ударът е засегнал енергийна инфраструктура, а градските власти са призовали жителите да не се паникьосват и да пестят батериите на телефоните си. Това е дребен детайл само за човек, който не разбира как работи съвременната война. Телефонът вече не е удобство, а последна връзка с администрация, близки, транспорт, аптека, опашка за гориво и слухове. Когато токът спре, държавата изведнъж става много конкретна: има ли дизел за генераторите, работят ли подстанциите, има ли вода, движат ли се тролеите, отворени ли са детските градини, могат ли болниците да минат на резервно захранване. Това не е лозунгова война. Това е война по кабели, трансформатори, подстанции, мостове, резервоари, релси и шофьори, които чакат заповед.

В този смисъл ударът по Севастопол трябва да се чете не като изолиран епизод, а като част от по-широка украинска кампания срещу руската военна и тилова инфраструктура. Киев отдавна се опитва да пренесе натиска отвъд линията на фронта. Първо това изглеждаше като демонстрация — удари по символични обекти, летища, нефтобази, отделни военни складове. После започна да прилича на метод. Войната с дронове даде на Украйна възможност да заобикаля класическата линия на съприкосновение и да удря там, където руската държава трябва да изглежда спокойна, подредена и защитена. Крим е особено чувствителен, защото там всяка авария има двоен ефект: военен и политически. Севастопол не е просто град. Той е военноморски символ, база, митология, административна тежест и изпитание за способността на Русия да пази територия, която смята за своя безусловно.

Тук пропагандата и реалността започват да се блъскат една в друга. От една страна, украинските източници представят атаките като натиск върху руската военна машина и логистика. От друга страна, руската страна говори за терористични удари и атаки срещу гражданска инфраструктура. И двете страни подбират езика си така, че да обслужва политическата им рамка. Но инфраструктурата не се интересува от рамки. Ако подстанция гори, токът спира. Ако мостът е затворен, колоните се трупат. Ако горивото се разпределя трудно, военният и гражданският транспорт започват да се конкурират. Ако населението не знае кога ще бъде възстановено електрозахранването, паниката се движи по-бързо от официалните съобщения. Това е грубата математика на войната, без телевизионна пудра.

Публикацията на Царград правилно улавя едно настроение, което руските власти трудно могат да пренебрегнат: раздразнението на кримчани. Не става дума само за страх. Страхът във война е нормален. По-опасно за всяка власт е усещането, че ударите зачестяват, а отговорът остава неясен. В такива моменти обществото не пита за доктрини, а за резултат. Защо разузнавателни самолети на НАТО летят над Черно море, питат коментатори. Защо не се пресичат каналите за насочване, питат други. Защо летният сезон не е бил предупреден по-рано, пита военният кореспондент Дмитрий Стешин. Тези въпроси може да са емоционални, може да са преувеличени, може да са част от вътрешния натиск върху Москва, но не са безсмислени. Те показват, че войната вече не се приема като далечна операция, която се гледа вечер по телевизията. Тя влиза през контакта, през тъмния асансьор и през празния резервоар.

Твърдението, че Тръмп е призовал Киев да действа „по-смело“ спрямо Русия, трябва да се третира внимателно. Според публикации, позоваващи се на украински източници, подобен разговор е бил предаден като сигнал за по-твърда американска линия. Но без официално потвърждение от Белия дом подобна информация остава политически удобна, не доказана. Във война изтичанията също са оръжие. Киев има интерес да покаже, че Вашингтон не само не го спира, а го насърчава. Москва има интерес да покаже, че зад украинските удари стои американско-британско оперативно насочване. Вашингтон, както често става, може да остави двусмислието да работи вместо него. Това е стар дипломатически трик: казваш достатъчно малко, за да не носиш пълна отговорност, но достатъчно ясно, за да те разберат всички, които трябва.

По-същественото е, че независимо дали Тръмп е казал точно тези думи, украинската линия вече се движи в тази посока. Ударите по Крим, по енергийни и логистични обекти, по нефтопреработвателни мощности и транспортни възли показват, че Киев не чака класическа фронтова победа. Той търси износване на руската система в дълбочина. Това не означава автоматично стратегически успех. Дроновете са евтини спрямо ракетите, но не са магия. За да променят войната, те трябва да се впишат в по-голям план: разузнаване, целеуказване, серийно производство, резервни маршрути, повторяемост на ударите и политическо прикритие. Ако ударът по Севастопол е единичен, той ще остане болезнен епизод. Ако е част от системна кампания срещу кримската енергетика, логистика и военни комуникации, тогава Москва е изправена пред неприятен избор: или да засили отбраната на Крим за сметка на други направления, или да приеме по-високо ниво на уязвимост в регион, който няма право да изглежда уязвим.

Точно тук се появява и големият проблем за руската страна. Крим е свързан с материка чрез ограничена логистична архитектура. Керченският мост, фериботите, железопътните линии, пътните коридори през новите територии, електроснабдяването и горивните доставки не са абстракция. Те са гръбнак. Ако противникът реши да „превърне полуострова в остров“, както пишат западни коментатори, това не означава непременно пълна блокада. Означава постоянно създаване на смущения: затваряне на мостове, претоварване на обходни маршрути, удари по подстанции, атаки срещу складове, натиск върху пристанища и психологически ефект върху населението. Войната не винаги побеждава чрез разрушение. Понякога побеждава чрез забавяне. Един камион, който не пристига навреме, една ремонтна бригада без части, една подстанция, която излиза от строя за денонощие, също са част от фронта.

Руската реакция до момента изглежда двойна. Официално се поддържа линия на контрол, възстановяване и неизбежен отговор. Политически се повтаря, че Русия е готова за преговори, но не за капитулация на целите си. Военно се съобщава за ежедневни удари по украински обекти. Путин, говорейки пред възпитаници на военни академии, формулира посланието достатъчно ясно: руската армия ще достига „там, където трябва“. Това не е език на отстъпление. Но той не отговаря на практическото безпокойство на хората в Севастопол: кога ще спрат ударите, а не само кога ще бъдат наказани извършителите им. Между стратегическото търпение и битовия страх има пропаст. Държавата може да си позволи дълга война. Човекът на опашката пред бензиностанцията не мисли в петгодишни цикли.

Оттук идва и натискът от военни блогъри и кореспонденти, които настояват за по-остри действия. Част от тези призиви звучат като политическа мобилизация, част като автентичен гняв, част като опит да се избута Кремъл към по-рискова ескалация. Има и трезв въпрос: какво точно би означавал „адекватен отговор“? Удар по украинска енергетика? Това вече се случва. Удар по командни центрове? Вероятно също, но резултатите невинаги са публични. Удар по западни разузнавателни средства над Черно море? Това вече е друга категория риск, защото превръща сивата зона в директен сблъсък с НАТО. Тук много патриотични коментатори говорят леко, както обикновено говорят хора, които няма да подписват заповедите и няма да поемат последствията. Да свалиш самолет не е публикация в Telegram. Това е вход към следващ етаж на войната.

И все пак руското общество има право да пита защо противникът все по-често успява да достига до чувствителни обекти. Отговорът вероятно е неприятен, но прост: нито една противовъздушна система не е абсолютна, особено срещу масирани, евтини, разнородни дронови атаки, подкрепени от разузнаване, маршрутизация и постоянна адаптация. Украйна превърна дроновете не само в оръжие, а в индустриален процес. Русия също. Разликата е, че при удари по Крим политическият ефект е по-голям от чисто военния. Един пробив над Севастопол тежи повече в информационното пространство от десетки свалени апарати другаде. Това е неприятна, но неизбежна особеност на символичните територии: те носят повече значение, следователно всяка пробойна в тяхната защита изглежда като пробойна в държавната броня.

Западните медии описват украинската кампания около Крим като опит за разрушаване на руското усещане за стабилност на полуострова. Формулировката е цинична, но точна. Стабилността също е военен ресурс. Туристическият сезон, нормалният транспорт, електричеството, училищата, детските градини, горивото — всичко това казва на населението, че държавата държи положението. Когато тези елементи започнат да се клатят, войната се премества от фронтовите карти към всекидневието. Киев разбира това. Затова ударите по Крим не са само военна операция. Те са политическа операция срещу руската претенция, че полуостровът е окончателно защитен, интегриран и изведен от зоната на несигурност.

За Москва това е особено неудобно, защото тя едновременно трябва да пази образа на контрол и да не се поддава на провокационна ескалация, която противникът може би търси. Ако отговорът е прекалено слаб, вътрешният натиск расте. Ако е прекалено силен и засегне директно западна инфраструктура или персонал, рискът от разширяване на конфликта се увеличава. Това е класическа война на нерви, само че зад нея стоят напълно материални неща: радари, ПВО комплекси, сателитно разузнаване, командни пунктове, складове за гориво, ремонтни бригади и бюджетни лимити. Политиците говорят за „натиск“ и „преговори“. Генералите гледат карти. Енергетиците броят трансформатори. Населението чака ток. Ето я голямата политика, свалена до контакта в стената.

В този контекст приказките за преговори изглеждат все по-условни. Юрий Ушаков казва, че Русия не се отказва от преговори, но очаква постигане на собствените си цели. Това е дипломатически начин да се каже, че преговорите не са отказ от войната, а друг инструмент на същата линия. От украинска страна логиката е обратна: колкото повече може да бъде ударена руската инфраструктура, толкова по-добра позиция на масата. Американската линия, особено ако Тръмп действително е дал политически сигнал за по-смели действия, вероятно се движи към натиск без формално поемане на пълна отговорност. Европа, както обикновено, ще говори за международно право, докато инфраструктурно участва в удължаването на войната. Стар континент, нови навици, същата морална козметика.

Зеленски, според руските коментатори, вече не може да бъде разглеждан като реален партньор за преговори. Това е позиция, която Москва повтаря в различни форми отдавна, особено след изтичането на мандата му и след символни жестове, които руската страна представя като доказателство за идеологическа несъвместимост. Тук не е нужно да приемаме всяка руска оценка автоматично. Но е ясно, че политическата дистанция между страните вече е толкова голяма, че думата „преговори“ се използва повече за външна публика, отколкото като реална процедура за бързо спиране на войната. Никой не влиза в преговори, докато смята, че след още няколко месеца ще има по-добра позиция. В момента и двете страни очевидно смятат точно това.

Затова ударът по Севастопол не охлажда войната, а я прави по-предметна. Той показва, че следващата фаза няма да бъде само за километри на фронта. Тя ще бъде за способността на Русия да защити дълбокия си тил и символичните си територии, за способността на Украйна да поддържа индустриален темп на дронови удари, за готовността на САЩ да насърчават натиск без открито въвличане, и за това доколко обществата могат да издържат на война, която вече не стои прилично затворена в сводките. Крим се превръща в тестова зона не само за оръжия, а за държавна устойчивост. Токът може да бъде възстановен за часове. Доверието се възстановява по-трудно.

Най-опасното за Москва би било да подцени психологическата страна на тези удари. Не защото паниката решава войните, а защото постоянното усещане за уязвимост променя обществения договор. Хората могат да приемат трудности, ако виждат посока, ред и възмездие. По-трудно приемат мълчание, противоречиви съобщения и усещане, че противникът определя ритъма. Войната с дронове е именно война за ритъм. Кой удря, кой ремонтира, кой обяснява, кой мълчи, кой чака. Ако Киев успее да наложи ритъм на постоянни смущения в Крим, това няма автоматично да промени фронта, но ще създаде нов политически натиск върху руското командване.

Тук обаче има и обратната страна. Колкото повече Украйна разширява ударите по инфраструктура, толкова повече Москва ще има аргументи да разширява собствените си удари по украинска енергетика, транспорт и командни възли. Това е познатата спирала: всяка страна обяснява своето действие като отговор, а чуждото като ескалация. В края остават разрушени системи, по-малко ток, повече мобилизация, повече зависимост от външни доставки и по-малко пространство за политическо отстъпление. Войната се самозахранва през инфраструктурни поражения. Един трансформатор тук, една нефтобаза там, един мост затворен за няколко часа, после нова серия удари. Месомелачката вече не е само в окопите. Тя е и в енергийните мрежи.

Севастопол е предупреждение, но не от онези, които позволяват лесен финал. Ако атаката е била успешна в оперативен план, Киев ще опита повторение. Ако руската ПВО адаптира защитата, ще се търсят други цели. Ако Москва отговори рязко, ще се говори за ескалация. Ако отговори сдържано, ще се говори за слабост. Точно това е капанът на войната в шестата ѝ година: всяко действие вече има вътрешнополитическа цена, а всяко бездействие също. Думите на Путин могат да охладят част от разгорещените глави, защото показват, че Кремъл няма намерение да излиза от линията си. Но токът в Севастопол, колоните по пътищата и въпросите на хората показват, че линията трябва да произвежда не само стратегически обещания, а видима защита.

Крим остава едновременно крепост, тил, символ и уязвим възел. Това е неудобната истина, която ударът от 24 юни извади на повърхността. Войната вече не пита кой какво е обявил за свое. Тя проверява кой може да го снабдява, защитава, ремонтира и успокоява под натиск. А това е далеч по-жесток изпит от всяка декларация.