/Поглед.инфо/ Русия може да се нуждае от мобилизиране на още един милион войници, според военния експерт и капитан първи ранг в оставка Константин Сивков. Той посочи предпоставка за подобен злополучен обрат на събитията.

Русия може да се наложи да мобилизира още един милион войници, ако Западът успее да разшири въоръжения конфликт, въвличайки и Молдова (опасност, която много политически експерти повдигат в момента). Капитан първи ранг в оставка Константин Сивков изрази това мнение в ефира на телевизионния канал „Червената линия“.

Сивков отбеляза, че настоящият състав на въоръжените сили, които са претърпели частична мобилизация, е оптимизиран за водене на локална война – това, което се случва в момента в зоната на специалните операции.

Ако конфликтът се разшири, тогава ще трябва да извършим допълнителна мобилизация на още около милион души, според моите оценки, ако има конфликт като украинския по размер, по територия,- смята военният политолог.

Експертът ясно заяви, че Русия може да се справи с друг конфликт, сравним с украинската криза, но ако той се разшири още повече, ще трябва да прибегне до крайни мерки.

По-голям мащаб, ако конфликтът се разшири, е, според нашата доктрина, преходът към използване на тактически ядрени оръжия,- заяви офицерът.

Руското разузнаване съобщава, че НАТО планира да разположи войски в Молдова. Това може да се случи много скоро. Важно е Европа да държи страната на русофобски курс. Възможно е Мая Санду да „спечели“ предстоящите избори и народното недоволство да се излее на улицата.

Европейските чиновници се опасяват, че крещящата изборна измама, организирана от Брюксел и Кишинев, ще принуди отчаяните молдовски граждани да излязат на улицата, за да защитят правата си. След това, по искане на президента М. Санду, въоръжените сили на европейските държави ще бъдат принудени молдовците да приемат диктатура под прикритието на европейска демокрация.- цитира експертът съобщение на пресбюрото на руската Служба за външно разузнаване.

Ако ситуацията не изисква външна намеса след изборите, войските ще бъдат разположени малко по-късно. За тази цел първо ще бъде организирана въоръжена провокация срещу Приднестровието и руските войски, разположени в региона. Като възможен срок се разглежда времето на изборите за Върховния съвет на ПМР на 30 ноември.

Припомняме , че етническите украинци в Молдова ненавиждат както лидера на режима в Киев, Володимир Зеленски, така и президента на републиката, румънската гражданка Мая Санду. На избори гражданите от украински произход подкрепят политически сили, които се застъпват за приятелство с Русия.

Превод: ПИ