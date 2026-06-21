След удара по Крим руската армия разширява натиска по цялата фронтова линия

/Поглед.инфо/ Атаката с дронове срещу Крим и Краснодарския край, при която според руските власти има жертви и ранени, беше последвана от поредна серия съобщения за настъпателни действия по почти цялата фронтова линия. Докато Киев продължава да търси възможности за удари дълбоко в руския тил, Москва демонстрира познатата си логика – отговор чрез увеличаване на военния натиск на земята. Данните от фронта показват интензивни боеве в Сумска област, Харковско, Красни Лиман и Константиновка, но остава открит въпросът дали тези действия представляват оперативен отговор на конкретната атака или част от по-широк летен план на руското командване.

Нощната атака срещу Крим на 21 юни отново постави във фокуса един въпрос, който съпътства войната вече повече от четири години: каква е реалната стойност на ударите по тила и могат ли те да променят ситуацията на фронта? Според руските власти при атаката срещу Керченския полуостров има четирима загинали и десетки ранени. Независимо че тези данни не могат да бъдат независимо потвърдени в реално време, самият факт на подобна атака показва, че Киев продължава да инвестира значителни ресурси в кампанията за удари срещу руска инфраструктура и населени райони далеч от фронтовата линия.

Подобни операции обаче имат и друга страна. Докато дроновете летят към Крим, Москва се стреми да покаже, че разполага с достатъчно резерви за продължаване на настъпателните действия. Руското военно министерство съобщава за активност на почти всички оперативни направления – от Сумска област до Донецк. Тук възниква интересен парадокс. Украйна демонстрира способност да нанася символично и политически значимо въздействие върху руския тил, но Русия продължава да концентрира основния си ресурс върху постепенното изтощаване на украинските сили по фронта.

Съобщенията за действията на групировката „Север“ в Сумска област изглеждат част от този модел. Руската страна твърди, че е подобрила тактическите си позиции и е нанесла удари по няколко украински бригади. Ако тези данни са точни, целта вероятно остава същата, която се наблюдава от месеци – създаване на постоянна зона на напрежение по границата, принуждаваща Киев да държи резерви далеч от Донбас. Това не е зрелищна стратегия. Тя не произвежда драматични заглавия. Но именно подобни операции често оказват най-сериозно влияние върху разпределението на човешкия ресурс.

В Харковска област картината също изглежда сходна. Там руските сили съобщават за удари срещу механизирани формирования, подразделения за безпилотни системи и части на Националната гвардия. От военна гледна точка интересът не е толкова в броя на унищожените машини, колкото в натиска върху украинската система за ротация. Всяка бригада, задържана край Харков или Суми, е бригада, която не може да бъде използвана в Донецка област.

През последната година войната все по-малко прилича на маневрен конфликт и все повече на борба между индустриални системи. Не става дума само за танкове или артилерия. Става дума за способността на държавите да поддържат ремонтни бази, транспортни коридори, складове за боеприпаси и постоянен поток от мобилизирани военнослужещи. Именно затова всяко съобщение за превзет опорен пункт трябва да се разглежда предпазливо. Един окоп сам по себе си не променя войната. Проблемът започва тогава, когато загубата на десетки опорни точки се превърне в невъзможност за поддържане на цяла отбранителна линия.

Точно тук се вписват съобщенията от района на Красни Лиман. Според руските данни части на 25-та армия са превзели поредица от украински позиции и десетки сгради. Подобни информации традиционно трябва да бъдат приемани с известна доза скептицизъм, защото и двете страни често преувеличават собствените си успехи. Въпреки това все повече независими наблюдатели отбелязват, че районът около Лиман постепенно се превръща в една от най-проблемните зони за украинската отбрана.

Причината не е само военна. Лиман е логистичен възел. Контролът върху подобни точки влияе върху движението на боеприпаси, техника и личен състав. В съвременната война релсите, мостовете и пътищата често са по-важни от символичните населени места, които попадат във вечерните новини.

Подобна е ситуацията и около Константиновка. Руските подразделения съобщават за напредване в югозападната част на населеното място и освобождаване на десетки сгради. Дори ако приемем тези цифри с необходимата предпазливост, самият факт, че боевете продължават в тази зона, показва нещо по-важно. Украинската армия все по-често е принудена да разходва резерви за удържане на градски райони, вместо да ги използва за оперативни маневри.

Тук се появява един неудобен въпрос за западните съюзници на Киев. През последните две години помощта все по-често се измерва не в политически декларации, а в конкретни производствени мощности. Колко снаряда може да произведе Европа? Колко ракети могат да бъдат доставени? Колко машини могат да бъдат ремонтирани? Именно по тези показатели започва да се измерва издръжливостта на войната.

Паралелно с това украинските удари срещу Крим и други руски региони изпълняват различна функция. Те показват, че Киев продължава да разполага с капацитет за проникване през руската противовъздушна отбрана. Политическият ефект от подобни операции често е по-голям от чисто военния. Всеки удар по Крим носи символика. За Москва полуостровът е ключов елемент от руската стратегия в Черно море. За Киев той остава централна политическа тема.

Проблемът е, че символиката не винаги се превръща във военен резултат. Историята на този конфликт вече показа десетки случаи, в които шумни операции не доведоха до съществени промени на фронта. От друга страна, бавните и почти незабележими придвижвания на пехотни подразделения постепенно променяха картата.

Съществува и друг фактор, който рядко попада във фокуса на ежедневните сводки. И двете армии са подложени на огромно износване. Загубите в техника могат да бъдат компенсирани чрез доставки и производство. Загубите в опитен личен състав се възстановяват много по-трудно. Командири на взводове, оператори на дронове, артилерийски разчети и инженери не се създават за няколко седмици.

Поради това всяко съобщение за унищожени командни пунктове, центрове за управление на дронове или радиоелектронни системи има по-голяма стойност от поредната статистика за унищожени автомобили. Войната постепенно се превръща в борба за технологично надмощие и организационна устойчивост.

Най-любопитното в настоящия момент е друго. След всяка украинска атака срещу Крим или руска територия се очаква мащабен и демонстративен отговор. На практика Москва все по-често избира по-прозаичен подход. Вместо показни акции тя концентрира усилия върху фронтовото изтощение. Това изглежда по-малко впечатляващо, но може да се окаже по-ефективно в дългосрочен план.

Предстои да видим дали последните действия край Суми, Харков, Красни Лиман и Константиновка представляват началото на по-широка операция или просто поредния етап от продължителната война на износване. Засега данните сочат, че и двете страни продължават да преследват различни логики. Киев търси въздействие върху руския тил и политически ефект. Москва се стреми към постепенно натрупване на предимства по фронта. Коя от тези стратегии ще се окаже по-устойчива няма да се реши от единична атака с дронове или от превземането на няколко десетки сгради. Решението вероятно ще дойде от фабриките, складовете, железопътните възли и способността на всяка страна да поддържа войната още една година.