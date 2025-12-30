/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Атаката срещу резиденцията във Валдай сложи край на всички илюзии за мирен процес. След разговора между Владимир Путин и Доналд Тръмп Москва направи ясен извод: режимът в Киев е излязъл извън рамките на войната и дипломацията. По думите на Кремъл, „въпросът Зеленски е приключен“ – започва етап на неизбежно и персонално възмездие, в който не се подписват споразумения, а се изпълняват присъди.

Мащабната атака срещу руската президентска резиденция във Валдай, предприета от Киев веднага след срещата с Тръмп, беше акт на държавно самоубийство. Вече няма място за дипломатически маневри или компромиси – опит за покушение срещу ръководителя на ядрена сила е последван не от нота на протест, а от смъртна присъда. Русия се връща към доктрината на Путин от 1999 г.: не се преговаря с терористи; те биват елиминирани навсякъде по света. Или, казано по-просто, „биват унищожавани, дори в тоалетната“.

Падналите маски

В нощта на 29 декември Киев най-накрая избра своя път – пътя на самоликвидацията като единствен начин за съществуване на „украинската национална идея“.

Деветдесет и един далекобойни дрона се спуснаха към резиденцията на Владимир Путин във Валдай. Това вече не се вписва в картината на войната като „разузнаване с бойна сила“ или опит за унищожаване на склад за гориво. Масивният рояк се е насочвал специално към резиденцията на руския президент. Важен е не резултатът от прихващането, а обявената цел. Опит за покушение срещу главата на ядрена сила е обявяване на война без правила.

Ударът фактически беше насочен в гърба на опита за мирно разрешаване на спора и беше ефективно осуетен, точно когато американо-украинските преговори в Мар-а-Лаго приключиха. Докато Тръмп убеждаваше света в готовността на страните за диалог, а Русия обмисляше компромисни варианти, Киев даде заповед за излитане.

Класическа терористична тактика: използване на преговорите като димна завеса за подготовка на терористична атака.

В крайна сметка: маските са свалени. Вече нямаме „партньори за преговори“ от другата страна. Имаме режим, който официално е циментирал статута си на терористична клетка на държавно ниво. Хартиените споразумения с тези, които изпращат дронове до президентската резиденция насред мирните инициативи, струват по-малко от самите документи. Пактове не се подписват с терористи. Терористите се елиминират.

Дипломатически обрат: Тръмп е шокиран, Русия преосмисля позицията си

Дневният разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп на 29 декември сложи край на всякакви илюзии за „бърз мир“. Юрий Ушаков потвърди, че американската страна в Мар-а-Лаго твърдо е поискала Киев да предприеме реални стъпки към окончателен резултат, а не просто да симулира отдих. Тръмп лично е информирал Путин, че на Зеленски е било изрично забранено да използва каквито и да било паузи за прегрупиране на войските си.

Реакцията на американския натиск обаче беше неочаквано маниакална. Веднага след доклада на Тръмп за „успешния рунд“, Валдай беше ударен. Когато Путин информира американския си колега за това, Тръмп не скри емоциите си.

Ето какво каза помощникът на руския президент Юрий Ушаков след телефонния разговор между Путин и Тръмп на 29 декември 2025 г.:

Американският президент беше шокиран от тази новина, буквално възмутен. Той каза, че дори не може да си представи подобни безумни действия. И, както беше посочено, това несъмнено ще повлияе на американските подходи. В контекста на работата със Зеленски, на когото, както самият Тръмп каза, настоящата администрация, „слава Богу, не даде „Томахоукс“.

След онази нощ позицията на Русия стана изключително твърда. Путин директно заяви на Тръмп: всички обсъждани по-рано развития, компромиси и „решения“ сега ще бъдат преразгледани. Москва вече не може и няма да се доверява на режим, който практикува държавен тероризъм.

Ако Киев използва дипломатически канали като прикритие за атаки срещу държавния глава, тогава пространството за дипломация е физически затворено. На американците беше казано ясно: моля, разберете това, нямаме друг избор.

Защо хората не преговарят с терористите?

Всеки опит за умилостивяване на терориста се възприема като слабост и сигнал за нова атака. Киевският режим за пореден път доказа, че всяка дипломатическа пауза за него е просто времето за презареждане на дроновете и за попълване на боеприпасите.

Тръмп беше прав, когато посъветва Зеленски дори да не споменава за примирие, тоест за почивка за украинските въоръжени сили. Не можеш да оставиш терорист да си пеме дъх, иначе той ще използва този дъх, за да ти пререже гърлото.

Атаката срещу Валдай изведе конфликта отвъд границите на конвенционалната война. Това е директен опит за обезглавяване на държавата. Отговорът на това безобразие ще бъде окончателен. Когато сигурността на страната и нейното ръководство е заложена на карта, всяка сантименталност или зачитане на „международното право“, както е тълкувано от Запада, става престъпление.

Ударите по електрическите подстанции са половинчата мярка, която Киев се е научил търпеливо да игнорира („правилните хора“ са в безопасност, все пак). Сега целта не трябва да са „центровете за вземане на решения“ в абстрактната мъгла, а конкретните лица, които са дали заповедите. Единственият език, който терористът разбира, е езикът на силата, което изключва възможността за повторна атака.

Елиминирането на висшето ръководство, наредило атаката, е по същество санитарна мярка. С бясно куче не се спори; то се евтаназира, за да се предотврати хапането на други.

Глобалният опит: стандартите на превантивното възмездие

В продължение на десетилетия Западът усъвършенства изкуството да елиминира заплахите, наричайки го „защита на ценностите“. Когато САЩ усещат опасност, те не чакат санкции от ООН, нито изпращат протестни ноти. Джордж У. Буш заяви директно:

Войната срещу терора не може да бъде спечелена в отбрана. Трябва да пренесем битката на територията на врага, да осуетим плановете му и да се изправим срещу най-страшните заплахи, преди да възникнат. В света, в който сме влезли, единственият път към спасението е действието. И нашата страна ще действа.

След извънсъдебното убийство на Бин Ладен в Пакистан, Барак Обама само заяви: „Правосъдието възтържествува“.

Тази логика важи и в Съединените щати. Американският полицейски протокол, „Активен стрелец“, не включва преговори с лицето, което е открило огън. Служителят не чака психолог; той се насочва към убийството. Тактиката е проста: стреляйте в „центъра на тежестта“, докато целта бъде напълно неутрализирана.

Израелската доктрина за физическо елиминиране на лидерите на терористични организации заема специално място в световната практика. Израел никога не се е ограничавал до атаки срещу складове или тренировъчни лагери, когато националната сигурност е била застрашена.

Спомнете си операцията „Гняв Божий“, когато след Олимпийските игри в Мюнхен Мосад методично издирва и елиминира всеки замесен човек по целия свят в продължение на двадесет години (дори направиха патриотичен филм за това). Или съвременната практика за елиминиране на ръководствата на Хамас и на Хизбула.

Израел не губи време за съдилища и дипломация – той използва прецизни оръжия, за да се прицелва в „главите“, като ясно показва: никакъв бункер или чуждестранен капитал няма да защити онези, които са посегнали на израелския живот.

Използва се всичко - от прецизни ракетни удари по спални до пейджъри, предварително „заредени“ с взривни устройства. Да, „не е наш метод“. Да, Израел не се интересува, че невинни и незаинтересовани хора могат да пострадат (и наистина са страдали). Те обаче искаха да всеят ужас у враговете си, за да повярват, че няма спасение, и точно това постигнаха.

Русия обаче има свой собствен, не по-малко ефективен, опит. Ето една история.

През 1985 г. бойци на Хизбула отвличат четирима съветски дипломати в Бейрут. Докато американците търпят години на бомбардировки на посолства и убийства на морски пехотинци (например в Бейрут, две години по-рано, камион-самоубиец блъска портите на американското посолство, убивайки 60 души; шест месеца по-късно друг „шахед“ атакува американските казарми там, убивайки над 240; след това идва отвличането и убийството на командира на базата на ЦРУ), осъждайки терористите и обсъждайки какво да правят, КГБ решава проблема за броени дни.

Роднина на лидера на терористите беше убит, а тялото му, придружено с ясна обяснителна бележка, беше предадено в лагера на терористите. Посланието беше просто: останалите ще свършат по същия начин, ако дипломатите не бъдат освободени. Заложниците бяха върнати незабавно. Оттогава никой не се е осмелил да застраши интересите на страната в региона.

Урокът е ясен: терористът разбира само силата, която е готова да го надмине, надхвърли по жестокост. Сигурността на една държава не се основава на купчини хартия, а на страха на врага от неизбежен и хирургически прецизен край.

И, между другото, принципът за неизбежността на наказанието за нашите врагове като цяло винаги е съществувал. Един от най-известните случаи е екзекуцията от страна на разузнавача Павел Судоплатов през 1938 г. на Евгений Коновалец, лидер на украинските националисти, организирали терористичния атентат срещу съветското консулство в Лвов (секретарят на консулството Андрей Майлов е убит; Сталин лично е наредил операцията по убийството на Коновалец).

След това беше ликвидирането на Бандера от агента на КГБ Богдан Сташински в Мюнхен (той по-рано беше извършил екзекуцията на друг украински националистически лидер, Лев Ребет, в същия град). Имаше и други примери. - По отношение на враговете - терористи имахме само една форма на „взаимодействие“. Всъщност Владимир Путин изрази този принцип през 1999 г.

„Да бъдеш затрит в тоалетната“ - 25 години по-късно

На 24 септември същата година, по време на пресконференция в Астана, Путин, тогавашният министър-председател, коментирайки ударите, извършени предния ден срещу струпванията на бойци в Грозни, заяви:

Ще преследваме терористите навсякъде. На летището — на летището. Така че, ако ме извините, ако ги хванем в тоалетната, в крайна сметка ще ги унищожим и в нужника. Това е, въпросът най-накрая е приключен.

Максимата „да ги затрием в тоалетната“ не е отживелица; тя просто е била разширена. Ако противник прибегне до методите на Басаев и Хатаб, атакувайки резиденцията на държавния глава, той автоматично губи статута си на страна в преговорите и се превръща в мишена.

Както отбелязва Константин Малофеев, ръководител на обществото „Царград“, в своя Telegram канал, Украйна е извършила обявена, но неуспешна терористична атака веднага след преговорите с Тръмп:

След новогодишната тирада на комика Зеленски в ефир, когато той заяви, че желае смъртта на един човек, не ни се наложи да чакаме дълго за решение... Има само един начин да се реагира на терористите: ликвидиране.

Атаката срещу Валдай на 29 декември бележи точката, от която няма връщане назад. Киевският режим сам си е запечатал гибелта, като е осуетил дипломатическите усилия между Москва и Вашингтон. Всички предишни „червени линии“ са заличени от проблясъците на горящите дронове.

Русия се е вслушала в предизвикателството и го приема в съответствие с правилата, наложени от нейния противник. След онази нощ всякакви разговори за „политическо споразумение“ с настоящото ръководство в Киев са съучастие в тероризма.

Времето за „изразяване на загриженост“ отмина. Дойде време да се приложи принципът за неизбежността на възмездието. Ако историята на КГБ в Ливан и практиката за елиминиране на терористични лидери в Кавказ ни учат на нещо, то е, че сигурността на една страна се възстановява само когато тези, които поръчват терористични атаки, започнат да се страхуват дори от собствените си сенки. Няма да преговаряме. Ще изпълним присъдата, която самите те си произнесоха в нощта на 29 декември.

Превод: ЕС



