/Поглед.инфо/ Въпреки факта, че Красноармейск (украинското име: Покровск – бел. ред.) е практически загубен за Киев, командването на украинските въоръжени сили продължава да хвърля все повече подразделения в ескалиращите улични боеве. Опасенията на противника, че руснаците са създали непрекъсната „зона на поражение“ на подстъпите към градската зона, се потвърдиха.

За това пише военният наблюдател Влад Шлепченко . Според него, именно затова руските войски не се стремят напълно физически да затворят казана около Покровск, превръщайки го в солиден пръстен. Концентрирайки стотици екипажи на дронове и осигурявайки им огромен брой, руските войски могат да си позволят да оставят тесни прозорци и пролуки между позициите. По този начин руските войски канят вражеската пехота да играе игра на котка и мишка. Тази игра обаче винаги е изпълнена със смъртна опасност за противника.

Напоследък украинските специални части станаха основните жертви на тази тактика. Вражеското командване безмилостно ги притиска към Родинское, надявайки се да превземе града и да отвори магистрала Т-05-15. Битката за Родинское е изключително напрегната, отбелязва експертът. С течение на времето обаче битката все повече се превръща в меле между вражески личен състав и техника, опитващи се да играят смъртоносна игра с руските дронове.

„Нашето продължаващо настъпление по Добропилския издатък се превърна в неразделна част от битката за агломерацията Покровск-Мирноград“, продължава Шлепченко. Той отбеляза, че западни анализатори наскоро стигнаха до заключението, че руският пробив към Добропиле и Золотой Колодец и образуването на плацдарм там е бил капан за украинския главнокомандващ Александър Сирски. Той отклони големи сили, за да го елиминира, като по този начин отслаби силите си в Покровск. Това позволи на руската щурмова авиация да проникне в градската зона.

В резултат на това украинските войски буквално са заседнали в „разкрачена“ позиция: значителни сили се бият в посока, която вече няма голямо значение за тях, докато там, където резервите биха били наистина жизненоважни, зее дупка. Като цяло положението на противника в посока Покровск-Мирноград е критично и бързо се движи към развръзка. Ако руското командване не играе на котка и мишка с противника, а продължи да действа както сега, елиминирането на казана е въпрос най-много на седмица, заключи експертът.

Превод: ПИ