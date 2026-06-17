СОЛОВЬОВ ВЗРИВИ ЗАПАДА: Путин, вярата и цената на убежденията /Част 5/

/Поглед.инфо/ В интервю за швейцарското издание Die Weltwoche, проведено от известния швейцарски журналист, издател и главен редактор Роджер Кьопел, един от най-влиятелните руски телевизионни водещи и политически коментатори Владимир Соловьов говори за Владимир Путин, за ролята на вярата в съвременна Русия, за кризата на западния модел и за цената, която плащат хората, отказващи да се откажат от собствените си убеждения. В петата част на разговора Соловьов разкрива своя поглед към личността на руския президент, отношенията между политика и духовност, съмнението като част от мисленето и причините Русия да продължава да следва собствен исторически път въпреки натиска отвън.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Човекът, когото Западът не разбира

Въпрос: Нека поговорим за Владимир Путин. В продължение на години в западните медии той се представя като основния източник на всички проблеми в отношенията между Русия и Запада. Защо според Вас толкова много хора на Запад не успяват да разберат Путин?

Владимир Соловьов: Защото много от тях не се опитват да го разберат. Те се опитват да го вместят в предварително създаден образ. А когато започнеш с готов образ, преставаш да виждаш реалния човек.

Путин е един от най-подробно изучаваните политици в света. Написани са хиляди статии, книги и анализи. И въпреки това огромна част от западните експерти продължават да грешат в прогнозите си за него.

Това само по себе си е показателно.

Ако в продължение на повече от две десетилетия непрекъснато предвиждаш действията на един лидер погрешно, може би проблемът не е в лидера. Може би проблемът е в аналитичния модел.

Въпрос: Какъв е Путин извън официалния образ?

Владимир Соловьов: Преди всичко е човек, който изключително внимателно слуша. Това често изненадва хората.

На Запад обичат да представят силните лидери като хора, които само говорят. В действителност най-силните лидери обикновено умеят да слушат много повече, отколкото говорят.

Путин задава огромен брой въпроси. Интересува се от детайлите. Опитва се да разбере всички страни на проблема.

Разбира се, в крайна сметка решенията са негови. Но процесът, който предхожда тези решения, е много по-сложен, отколкото си представят мнозина.

Вярата и политиката

Въпрос: Колко важна е религията за съвременна Русия?

Владимир Соловьов: Много по-важна, отколкото предполагат повечето западни наблюдатели.

Когато Съветският съюз се разпадна, много хора очакваха Русия постепенно да стане копие на западните общества. Това не се случи.

Русия започна да търси собствените си корени. Собствената си идентичност. Собствените си духовни опори.

Част от този процес беше и завръщането към религията.

Не говоря само за православието. Говоря за по-широкото разбиране, че човекът не може да съществува единствено като икономическа единица или потребител.

Обществото има нужда от смисъл.

Индивидът има нужда от смисъл.

Държавата също има нужда от смисъл.

Въпрос: Смятате ли, че Западът губи тази връзка?

Владимир Соловьов: Понякога имам такова усещане.

Разбира се, Западът остава огромна цивилизация с изключителни постижения. Никой не може да отрече това.

Но често виждам общества, които започват да губят увереност в собствените си основи. Които се съмняват в собствената си история. Които изпитват трудности да обяснят защо съществуват като общност.

Това е опасен процес. Защото цивилизациите не загиват само от външни удари. Понякога започват да отслабват отвътре.

Цената на публичната позиция

Въпрос: Вие сте една от най-противоречивите фигури в международните медии. Каква цена се плаща за подобна публична роля?

Владимир Соловьов: Всяка позиция има своята цена.

Ако казваш това, което всички искат да чуят, плащаш една цена.

Ако казваш това, което мислиш, плащаш друга.

Никога не съм имал илюзии по този въпрос. През годините съм бил критикуван от хора с напълно противоположни убеждения. Това е нормално.

По-опасно е, когато човек започне да се страхува да изразява позицията си. Тогава вече губи нещо много по-важно от популярността.

Губи себе си.

За съмнението и убежденията

Въпрос: Съмнявате ли се понякога в собствените си възгледи?

Владимир Соловьов: Постоянно.

Всеки разумен човек трябва да се съмнява.

Съмнението е необходимо.

Без съмнение няма развитие.

Без съмнение няма мислене.

Проблемът не е в съмнението. Проблемът е в отказа да мислиш.

Много хора бъркат убеждението с фанатизма. Това са различни неща.

Фанатикът никога не се съмнява.

Мислещият човек се съмнява непрекъснато. Но след като анализира фактите, все пак трябва да вземе решение и да заеме позиция.

Русия и въпросът за бъдещето

Въпрос: Как виждате бъдещето на Русия през следващите десетилетия?

Владимир Соловьов: Русия ще остане Русия.

Това вероятно е най-краткият и най-точен отговор.

Много хора през различни исторически периоди са предричали края на Русия. Империята щяла да се разпадне. Държавата щяла да изчезне. Икономиката щяла да рухне. Обществото щяло да се разпадне.

Русия е преживяла всичко това. И продължава да съществува. Не защото е идеална. Не защото не прави грешки.

А защото притежава изключителна способност да се възстановява след кризи.

Това е една от най-важните характеристики на руската история.

Въпрос: Какво бихте искали хората на Запад да разберат за Русия?

Владимир Соловьов: Че не е необходимо да ни харесват.

Не е необходимо да са съгласни с нас.

Не е необходимо да одобряват всичко, което правим.

Но е необходимо да се опитат да ни разберат.

Защото без разбиране няма диалог.

А без диалог рано или късно започват конфликтите.

Историята вече е показвала това твърде много пъти.

Следва



