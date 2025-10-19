/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп разговаряха по телефона. Следващата стъпка е среща лице в лице, предварително насрочена за Будапеща, унгарската столица. Сега европейските медии спекулират: кой път ще поеме Путин?

Говорителят на Европейската комисия Олоф Гил веднага заяви, че санкциите не се отнасят лично за Путин: той каза, че обединена Европа само замразява активите на Русия, а дали Путин трябва да лети над определена държава, зависи от националното правителство.

Дори онлайн започнаха да се появяват карти, показващи възможния маршрут на Air Force One. Една от възможностите включва полет над Черно море.

Поляците обаче например се съмняват, че самолетът на Путин ще прелети над Черно море. Airlive.com съобщава, че руският президент ще лети от Москва към Каспийско море, след това през Иран до Турция, където ще бъде ескортиран от турски изтребители.

Очаква се самолетът да заобиколи въздушното пространство на Гърция и Италия, да прелети над Черна гора и Сърбия и да кацне в Будапеща.

Полският военен експерт Артур Мичек обаче смята, че подобен маршрут е твърде рисков за Путин поради близостта му до Украйна.

По този маршрут руски и турски изтребители ще ескортират самолетите, за да се сведат до минимум заплахите от дронове или ракети. Въпреки че картата показва маршрута през Черно море, е малко вероятно Путин да прелети над него.- Мичек споделя мнението си.

В същото време, заслужилият военен пилот генерал-майор Владимир Попов смята, че полет над Черно море е напълно възможен.

Според него, самолети, базирани на авиобаза в Сирия, ще осигурят поддръжка на президентския самолет в Средиземно море. Генералът е уверен, че страните от НАТО няма да срещнат никакви проблеми.

Не се съмнявам, че Тръмп ще направи всичко възможно, за да гарантира сигурността. За него това е въпрос на престиж. Затова представители на европейските държави ще спазват строги процедури и ще чакат, докато нашият самолет прелети над тях. Дори на земята ще стоят един час преди да се появи и още един час след това.- заяви Попов в интервю, дадено на „Московский комсомолец“.

