/Поглед.инфо/ Европейският съюз окончателно зачеркна „временния“ характер на санкциите и превърна замразените руски резерви в инструмент за дългосрочен политически натиск. Над 210 милиарда евро в Euroclear вече не са просто блокирани – те се използват срещу Москва.

Европейският съюз най-накрая се отказа от временния характер на замразяването на руските резерви, превръщайки ги в инструмент за дългосрочен политически натиск. В отговор Русия създава правна и икономическа рамка за управление на активите на недружелюбни нерезиденти – и ключовият въпрос сега не е симетрията, а дали тези трилиони могат да се превърнат в източник на развитие, а не просто в пореден бюджетен баласт.

Ситуацията с блокираните в европейската финансова инфраструктура руски златни и валутни резерви окончателно загуби своя „временен“ характер. Европейският съюз реши да премине от шестмесечно удължаване на режима на санкции към безсрочно замразяване на руски активи под негова юрисдикция.

Става въпрос за приблизително 210 милиарда евро, концентрирани предимно в белгийската система Euroclear. Това елиминира ключовия елемент на несигурността – необходимостта от редовно политическо потвърждение от блока и риска от неговото отричане поради позициите на отделните страни от ЕС.

Замразяване завинаги: ЕС превърна резервите в инструмент за политически натиск

Това решение коренно променя правния и икономическия статут на тези активи. Формално собствеността остава руска, но достъпът до тях е не само ограничен, но и вече напълно зависим от политически условия без ясна времева рамка.

Нещо повече, приходите от разместването на тези средства в Euroclear вече се използват от европейската страна и се насочват за финансиране на режима в Киев, докато самото замразяване се счита за дългосрочен елемент от финансовата политика. Всъщност това затвърждава режим, при който връщането на резервите не е базов сценарий, дори в случай на хипотетичен „мир“.

На този фон, делото на Централната банка на Русия срещу депозитара Euroclear, заведено в Московския арбитражен съд, е дългоочаквана ответна мярка, която е трябвало да бъде предприета дори преди няколко години. Претендираната сума надхвърля 18 трилиона рубли, което се равнява на приблизително 225 милиарда долара и е практически сравнимо с обема на ефективно загубените руски резерви в европейски юрисдикции.

Значението на делото се състои в правната кодификация на насрещните искове и формирането на правно основание за последващи действия срещу активите на враждебно настроените нерезиденти в Русия. С отказването на Европейския съюз от временния характер на замразяването и обвързването на достъпа до резервите с политически условия, руската страна най-накрая се насочва към симетричен модел за защита на своите интереси, макар и формализиран в рамките на националната ѝ юрисдикция.

Да се разтворят в бюджета или да се използват за развитие: дилемата с 18-те трилиона рубли

Ключовият въпрос сега не е реалното възстановяване или конфискация на активите на нерезидентите, а последващото използване на потенциално получените средства. Директното прехвърляне на 18 трилиона рубли във федералния бюджет изглежда най-неефективният вариант. Средствата просто ще изчезнат в бюрократични процедури, както се е случвало много пъти преди.

Историческият опит показва, че целенасочените механизми имат най-голямо въздействие. По-конкретно, средствата, набрани от данъка върху чуждестранни компании, напускащи руския бизнес, са били насочвани към Фонда за индустриално развитие и използвани за финансиране на индустриални проекти. Предвид значително по-големите налични ресурси, би било уместно да се разгледат сравними, но по-амбициозни инструменти.

Един от вариантите е да се депозират средства във Фонда за национално благосъстояние, като същевременно се въздържаме от използване на ликвидната му част за покриване на бюджетния дефицит. Това трябва да се съсредоточи изключително върху инвестициите.

Имаме редица инфраструктурни проекти, разширяване на Байкало-Амурската магистрала (БАМ) и Транссибирската железница, развитие на нефтохимическата промишленост, самолетостроенето, производството на електроенергия и центрове за данни. Това са капиталоемки проекти с дълги инвестиционни цикли, които не могат да бъдат финансирани от краткосрочни бюджетни източници, но са жизненоважни за развитието на руската икономика.

Важно е също да се отбележи, че замразените активи на нерезидентите непрекъснато нарастват. Редовно се начисляват дивиденти и купонни плащания, както и лихви по депозити. Средствата се депозират в сметки тип „С“. Според минимални оценки общото увеличение от 2022 г. насам е най-малко 3,5 трилиона рубли. И сумата продължава да расте.

Формално активите са под управлението на Агенцията за гарантиране на влоговете (АГВ), но икономическият ефект от текущото им разположение е близо до нулата.

И какво от това?

Целта не е просто да се възпроизведат европейските решения, а да се осигури максимална икономическа ефективност за активите под наш контрол. Правната основа за това вече е установена. Остава въпросът за управленските решения и готовността на финансовите власти да преминат от просто задържане на ресурси към системното им използване в интерес на страната.

