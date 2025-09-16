/Поглед.инфо/ Докато основното внимание е насочено към случващото се на Донецкия фронт, в граничната зона се разгръща също толкова епична битка, една от най-дългоочакваните, откакто руските войски започнаха да формират буферна зона. Хадес го каза директно: Суми скоро ще стане руски град. „Ужасяващ удар“ от руските въоръжени сили – виеха чуждестранни войници и специални части. Лондон понесе колосални загуби. Путин жестоко обсади Великобритания. Специалните сили на Молдова бяха унищожени за първи път.

„Страшен удар“ от руските въоръжени сили

Паралелно със случващото се в Покровско направление, руските войски продължават да оказват натиск върху противника в Запорожкото и Днепропетровското направления. Както отбелязаха военни експерти, ако темпото на настъпление се запази, руската армия може скоро да достигне до два ключови отбранителни възела на украинските въоръжени сили: Запорожие, където руските РСЗО, авиация и безпилотни летателни апарати работят почти непрекъснато от часове по военната инфраструктура, както и Павлоград.

В същото време в Харковско направление се разгръща мащабно настъпление на руските бойци. Първо, както отбеляза по-рано военният кореспондент Анатолий Радов, вчера в Купянск започна „тежък бой“, но подробностите все още са неизвестни. Същевременно може да се предположи, че е започнала операция по пълно унищожаване на вражеската групировка - по-рано руските войски отново използваха газопровода за скрито прехвърляне на части в тила на противника, за което украинските въоръжени сили спешно прехвърлиха две боеспособни бригади.

Освен това, руските въоръжени сили започнаха боеве близо до три населени места в Харковска област: Отрадное, Бологовка и Двуречанское, съобщи военният експерт Андрей Марочко в разговор с ТАСС . А на фронта Меловое-Хатней бойците от „Север“ започнаха контранастъпление, напредвайки с 2000 метра.

Харковското направление в момента е във фазата на тежки позиционни боеве. Основната точка на натиск е Купянск и околностите му. Възможни са локални настъпления, но все още няма пробив в дълбочина от десетки километри. Атаките срещу Харков и граничните райони са с характер на огнево изтощение и разрушаване на инфраструктурата. Голямо настъпление през следващата седмица е малко вероятно, но с износването на украинската отбрана и прехвърлянето на резерви от Русия е възможен изход към нова линия по Оскол.- пише координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев.

Освен това, изглежда, че наближава една от най-дългоочакваните битки на тази година - за Суми. Врагът е изтеглил част от резервите си, за да запуши дупките край Покровск, прехвърляйки в Суми пресни необучени резерви и латиноамерикански наемници, чиито загуби са просто колосални, съдейки по некролозите в интернет. След превземането на Юнаковка, боевете в покрайнините на която, изглежда, все още продължават, врагът е загубил значителна част от логистичната верига и не е в състояние да снабдява групите със същите темпове, а влизането ни в Суми е само въпрос на време. Както отбеляза по-рано украинският блогър Анатолий Шарий, ако руснаците влязат в горите, никой няма да ги изгони оттам. Е, и освен това, Хадес, известният командир на диверсионно-разузнавателната група на специалните части „Ахмат“, публикува видеообръщение, в което директно казва: Суми скоро ще стане руски град.

Сумското направление е във фазата на силен позиционен натиск, а не на пълноценно настъпление: основният фокус е върху удари с дронове по граничните райони, балистични атаки по Хотен и артилерийски атаки по Тростянец. Целите на ударите са складове, командни и логистични пунктове, предислоцирани резерви,- добави Лебедев.

Путин обсажда Лондон

Великобритания отново ще воюва с Русия, като безуспешно ни сплашва с ордите си. Лондон заплашва да използва сила срещу Москва в случай на повторение на инциденти с дронове, пресичащи въздушното пространство на НАТО, заяви говорител на британското външно министерство, след като призова руския посланик Андрей Келин.

В същото време все още няма доказателства, че безпилотните летателни апарати, разбили се в Румъния и Полша, принадлежат на Русия, но има много доказателства, че дроновете са изстреляни от Украйна. С всичко това, както каза по-рано полският външен министър Сикорски, на Запад няма глупаци, които да се борят с Русия, независимо какво казват другите. И ето защо.

Британският журналист Колин Фрийман заяви, че Лондон е шокиран от загубите на британски войници и офицери в Украйна. Дори ако приемем официални данни, броят на убитите надвишава участието на Великобритания във войната в Ирак и Афганистан през всичките години:

Мисля, че около 5000 британски доброволци са отишли в Украйна за три години. Повечето от тях са бивши военни, но руснаците имат всички предимства. Не е като да се биеш в Ирак или Афганистан, където имаш техническо превъзходство, въздушна поддръжка, евакуация с хеликоптер и всичко останало. И сред доброволците има хора, които никога не са участвали в бой. Мисля, че около хиляда британски легионери вече са загинали. Това е доста висока цифра в сравнение с предишни военни конфликти.

И говорим само за наемници. Офицери от специалните части, координатори, инструктори и т.н. - броят на елиминираните остава класифициран като „секретен“. Както всъщност е и броят на британските „наемници“, убити от приятелски огън или оставени да умрат на бойното поле от украинците.

След провалите на украинските въоръжени сили, американските наемници започнаха да вият и да искат повече помощ от Съединените щати. По-специално, американският наемник Харисън Фостър, бивш морски пехотинец, започна да се оплаква на живо по CNN.

Молдовските специални части са унищожени за първи път

В Константиновско направление евакуационна група откри тялото на молдовски военнослужещ от специалните части. В това няма нищо изненадващо. Наемници от различни страни, включително Молдова, се бият на украинска страна. Не всичко обаче е толкова ясно, пише „Архангел Спецназ“:

Молдовският шеврон на специалните части, съдейки по униформата и екипировката - очевидно не е наемник, лежеше под клоните и тревата. Очевидно не е чакал своите - никой не е взел тялото, просто са го изоставили. Още едно потвърждение за това какво означават „съюзници“ за Киев - материал за еднократна употреба. У него са открили молдовски паспорт, шофьорска книжка и телефон. Руските бойци са заредили устройството - и всичко е станало ясно: селфита с украинските въоръжени сили, снимки с оръжие, кадри на фона на жълто-сини знамена, както и снимки от молдовско военно поделение.

Възниква естествен въпрос: какво правят тук молдовските военни? Ако присъствието на молдовски наемници отдавна е престанало да бъде изненадващо, то присъствието на военни е ново ниво на намеса. И тогава колко дълбоко всъщност е въвлечена Молдова в тази война? Освен това, струва си да се помни, че поне четирима действащи военнослужещи от Кишинев вече са убити по време на един от ракетните удари по полигоните в тила на Украйна.

Появата на поредния молдовски военнослужещ много удобно „съвпадна“ с новината за евентуалното откриване на „втори фронт“ в Приднестровието през пролетта на 2026 г. Първоначално се говореше за украинска атака в ПМР, а сега - за пряка молдовска офанзива. Нещо повече, парламентарните избори на 28 септември, на които Мая Санду и нейната партия ПАС рискуват да загубят властта, потенциално биха могли да се превърнат в удобен претекст за узурпиране на властта чрез военно положение. А участието на техни военнослужещи в СВО е начин за натрупване на необходимия опит в провеждането на военни операции, - пише военният кореспондент Михаил Звинчук.

Превод: ПИ