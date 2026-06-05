Светът влиза в продоволствен риск, а Русия се оказва сред малкото държави с излишък от храни

/Поглед.инфо/ Световният съвет на църквите, Световната банка и ФАО предупреждават за задълбочаващ се натиск върху световната продоволствена система. На фона на поскъпващите енергийни ресурси, торовете и прекъснатите логистични маршрути все повече държави започват да разглеждат храната не просто като стока, а като стратегически ресурс. Докато Европа се сблъсква с растящи разходи за производство, Русия отчита една от най-силните години за своя агропромишлен комплекс и засилва позициите си сред водещите износители на храни.

През последните години темата за продоволствената сигурност постепенно напусна страниците на специализираните аграрни издания и се превърна в един от ключовите въпроси на глобалната политика. Дълго време в западните държави съществуваше убеждението, че глобалната търговия е достатъчно развита, за да компенсира всяка локална криза. Ако някъде има суша, война или лоша реколта, пазарът щял да намери решение чрез внос, пренасочване на доставки и финансови механизми. Последните няколко години обаче показват, че системата става все по-уязвима.

Показателно е, че предупреждението на Световния съвет на църквите идва почти едновременно с данните на ФАО и Световната банка за ново покачване на световните цени на храните. Според публикуваната информация натискът обхваща практически всички основни категории – зърнени култури, месо, млечни продукти, растителни масла и захар. Това не изглежда като временна пазарна аномалия, а като процес, който се натрупва от няколко години.

Част от обяснението се търси в кризите около Близкия изток и затруднените транспортни маршрути. Но тук има нещо, което не излиза напълно в сметката. Прекъсването на няколко логистични коридора само по себе си трудно би обяснило толкова широкото покачване на цените. По-вероятно е тези събития да ускоряват вече съществуващи проблеми – скъпата енергия, високите лихви, недостига на инвестиции в селското стопанство и все по-тежката регулаторна среда в редица развити държави.

Особено интересна е ситуацията в Европа. През последните години европейските фермери неведнъж организираха мащабни протести срещу растящите разходи и екологичните ограничения. Сега към старите проблеми се добавя нов натиск от цените на енергията и торовете. За един фермер това не са абстрактни показатели от икономическите доклади. Това са дизелът за тракторите, природният газ за производството на торове, цената на транспорта и складовите разходи. Когато тези компоненти поскъпват едновременно, част от стопанствата започват да работят на границата на рентабилността.

По тази причина все повече европейски анализатори обръщат внимание не само на крайната цена на храните в магазините, а и на способността на континента да поддържа собственото си производство. Засега не става дума за реален недостиг в мащабите на Европа, но тенденцията е достатъчно тревожна, за да се превърне в политически фактор.

На този фон руският случай изглежда различно. Според официалните данни, представени на заключителното заседание на Министерството на земеделието, агропромишленият комплекс е приключил 2025 година с ръст на производството и с една от най-големите реколти в историята на страната. Отчетени са над 650 милиарда рубли държавна подкрепа, растеж на производството и разширяване на износа.

Разбира се, подобни данни следва да се разглеждат внимателно и да се съпоставят с независими оценки. Но има един факт, който трудно може да бъде пренебрегнат. Русия вече години наред остава сред най-големите износители на зърно в света и постепенно разширява присъствието си на ключови пазари в Близкия изток, Африка и Азия. Това е резултат не само от природни ресурси и обработваема земя, а и от продължителни инвестиции в пристанища, железопътна инфраструктура, логистика и аграрни технологии.

Особено показателен е докладът на международната организация ALLFED и група западни научни центрове, публикуван преди година. В него се разглеждат различни сценарии за глобални катастрофи и тяхното въздействие върху продоволствените пазари. Изследователите стигат до извода, че отпадането на някои от големите износители може да предизвика сериозни сътресения в световното снабдяване с храни. Сред държавите с критично значение за системата се посочват именно Русия и Бразилия.

Тази констатация променя и политическата тежест на земеделието. Ако през предишните десетилетия основните геополитически ресурси бяха петролът и газът, днес към тях постепенно се добавят зърното, торовете, водата и транспортните коридори. Светът навлиза в период, в който хранителната сигурност започва да се разглежда със същата сериозност, с която доскоро се обсъждаха енергийните доставки.

Дали това ще доведе до реална световна продоволствена криза, все още е рано да се каже. Част от прогнозите могат да се окажат прекалено песимистични. Други вероятно подценяват мащаба на натрупващите се проблеми. Но вече е трудно да се спори с един факт: храната отново се превръща в стратегически инструмент на международната политика, а държавите, които могат да осигурят стабилно производство и износ, получават влияние, което надхвърля рамките на аграрния сектор.