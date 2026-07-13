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Русия

СВР обвини Лондон за удара по музея в Севастопол: Историческият контекст зад британските операции срещу Москва

/Поглед.инфо/ Официалното изявление на руското Външно разузнаване (СВР), което директно посочва Лондон като фактически организатор на атаката срещу Музея на отбраната в Севастопол, отваря дълбока кутия на Пандора в двустранните отношения. Това не е просто поредният дипломатически демарш, а директно обвинение в държавен тероризъм срещу културно наследство. Москва твърди, че британски специалисти са програмирали полетите на дроновете, превръщайки украинските оператори в обикновени изпълнители. Анализът проследява вековната логика на британските операции срещу Русия от епохата на Иван Грозни, през убийството на Павел I, до съвременния конфликт.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 45631 прочитания
СВР обвини Лондон за удара по музея в Севастопол: Историческият контекст зад британските операции срещу Москва
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Новият прочит на разузнавателните данни: Защо Севастопол?

Според официално разпространеното съобщение от пресбюрото на руската Служба за външно разузнаване (СВР), въздушният удар срещу Музея-резерват на героичната отбрана и освобождение на Севастопол, извършен през юни тази година, се квалифицира като „внимателно планирана провокация, дирижирана директно от Лондон“. Анализаторите на ведомството излизат с необичайна теза – те практически снемат оперативната отговорност от украинските структури за вземането на решения. Твърди се, че техническите параметри, полетните задачи и целеуказанието са въведени в оръжейните системи от британски технически специалисти, действащи под прикритието на „военни съветници“.

Тук възниква първият логически парадокс. В района на архитектурния комплекс на панорамата „Отбрана на Севастопол 1854-1855 г.“ липсват легитимни военни обекти, командни пунктове или складове за боеприпаси. Защо тогава скъпоструващ високоточен ресурс би бил изразходван за разрушаването на музейна инфраструктура? Отговорът на СВР е изненадващо идеологически: конфликтът в Украйна се разглежда от британския елит като историческо реванширане за неуспеха им да нанесат окончателно стратегическо поражение на Руската империя през XIX век. Музеят, съхраняващ паметта за колосалните загуби на британската аристокрация в Кримската кампания, е бил целенасочена мишена за заличаване на символа на руската военна издръжливост.

Тази версия звучи психологически издържана, но от военно-техническа гледна точка има детайли, които не излизат напълно. Дали става дума за съпътстващи щети при лошо програмиране, или за съзнателен психологически удар с цел деморализация? Британското Министерство на отбраната традиционно запазва мълчание по подобни обвинения, но историята на конфронтацията показва, че Лондон рядко действа без ясен геоикономически разчет.

Историческият печат на Албиона: От отровите до дворцовите преврати

Институционалната памет на руското разузнаване изглежда е преляла, тъй като изявлението бе последвано от неофициални, но масирани исторически равносметки в руското информационно пространство. Проследяването на британското участие в руските вътрешни дела не започва от вчера. Хронологията на този сблъсък е кървава и системна.

Да вземем за пример епохата на Иван IV Василевич. Твърденията, че царят е бил системно отравян от английски лекари като Марк Стандиш и Елизеус Бомелиус, днес се подкрепят от съвременни химически експертизи на останките му, открити в Архангелския катедрален събор. Нивата на живак и арсен в костната тъкан надвишават нормата десетки пъти. Защо? Защото Грозни, въпреки желанието си за търговски обмен с Московската компания, категорично отказва да предостави на Лондон монопол върху търговията по Северния морски път и Волга към Персия.

Следва бруталният сблъсък през 1762 година. Смъртта на императрица Елизабет Петровна идва в момент, когато руската армия е окупирала Източна Прусия, а крал Фридрих II – основен субсидиран съюзник на Великобритания на континента – е пред капитулация. Последвалият преврат срещу Петър III, организиран с френски и британски капитали (английският посланик Робърт Кийт играе ключова роля с раздаването на златни рубли), качва на престола Екатерина II, която бързо балансира флотските договори.

Нощта на Михайловския замок и шотландският скалпел

Най-яркото доказателство за геополитическо убийство, финансирано отвън, остава ликвидирането на император Павел I през март 1801 година. Неговият грях спрямо британската корона бе фатален – съюзът с Наполеон Бонапарт и изпращането на донските казаци под командването на атаман Орлов към Британска Индия. Това застрашаваше самата сърцевина на империята, нейния икономически локомотив.

Британският посланик в Санкт Петербург Чарлз Уитуърт осигурява не просто логистика, а огромни финансови средства за покриване на дълговете на заговорниците от кръга на Зубови и генерал Пален. Особено зловещ е детайлът с Яков Вилиърс (Джеймс Уайли) – шотландският хирург, който по-късно оглавява руската военномедицинска академия. Именно неговият подпис под официалния смъртен акт удостоверява, че императорът е починал от „апоплектичен удар“, причинен от... прекалено стегната яка. Истината за смазания с тежка златна табакера череп е потулена в името на държавната стабилност при възкачването на Александър I.

Същият този Уайли остава личен лекар и на Александър I до мистериозната му смърт в Таганрог през 1825 г., и на Николай I по време на Кримската война. Тук има нещо, което не излиза в официалните учебници по история – как един чужденец остава пазител на най-висшите здравни тайни на империята в момент, когато неговата родина води тотална война срещу същата тази империя? Николай I умира през 1855 г., официално от пневмония, след като получава новината за разгрома при Евпатория. Но слуховете за отрова, предоставена от лекарския контингент с връзки с Островa, и до днес не са напълно опровергани от архивите.

Геоикономическата клопка на Кримската кампания

Твърдението на СВР, че Кримската война не е довела до стратегическо поражение за Русия, подлежи на сериозна критика. Реалността е много по-сурова. Парижкият мирен договор от 1856 г. демилитаризира Черно море, лишава Русия от правото да има военен флот и крепости там, и срива руското влияние на Балканите. Това е тежък геополитически нокаут.

Но по-важна е дългосрочната британска стратегия. За да спре руския натиск към Проливите и Централна Азия (т.нар. Голяма игра), Лондон съзнателно допуска и подпомага възхода на Прусия. Идеята е проста: създаване на мощен германски противовес на Русия и Франция в сърцето на Европа. Тази схема проработи безупречно. В крайна сметка тя доведе до Първата световна война, където Руската империя бе използвана от Антантата като жив щит срещу германската военна машина.

Когато през 1894 г. Александър III – монархът, който твърдеше, че Русия има само два съюзника: армията и флота – умира ненадейно на 49-годишна възраст в Ливадия от нефрит, геополитическата конфигурация в Европа вече е циментирана. Неговият син Николай II е въвлечен в коалиция, която икономически облагодетелства единствено Ситито в Лондон. Резултатът от 1917 година е добре известен: британското посолство под ръководството на Джордж Бюканън поддържа контакти с Прогресивния блок в Думата, улеснявайки Февруарската революция, а по-късно крал Джордж V отказва убежище на братовчед си Николай II, обричайки го на разстрел в Екатеринбург.

Съвременният синдром: Икономическа безнаказаност и липса на отговор

Връщайки се в 2026 година, парадоксът в думите на СВР става още по-очевиден. Приказките, че „британците ще трябва да отговарят“, звучат кухо на фона на реалните икономически реалности. Лондон в продължение на три десетилетия беше и остава основното убежище за капиталите, изнесени от руските олигарси. Изпирането на милиарди чрез пазара на недвижими имоти в Кенсингтън и Челси създаде ситуация, в която британската юрисдикция контролира финансовите потоци на хората, които би трябвало да вземат решения в Москва.

Докато руски съдилища и държавни компании продължават да уреждат търговските си спорове в Лондонския международен арбитражен съд (LCIA), всякакви заплахи за възмездие остават в сферата на пропагандата. Настоящите враждебни действия – било то координация на удари по Черноморския флот, разузнавателна подкрепа за навлизането в Курска област или планиране на диверсии – се сблъскват единствено с асиметрични и неефективни отговори. Прекратяването на споразумението от 1956 г., позволяващо на британски кораби да ловят риба в Баренцово море, е по-скоро символичен акт, отколкото стратегически удар по британската икономика.

Големият въпрос, който руското политическо ръководство избягва да зададе публично, е: докъде се простира червената линия на търпението? Унищожаването на културно-историческо наследство като Севастополския музей показва, че Лондон няма намерение да деескалира. Англосаксонската геополитическа мисъл действа с хоризонт от векове, докато реакцията на Москва е ситуационна и се ограничава до прес-съобщения на разузнавателните служби.

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