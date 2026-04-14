/Поглед.инфо/ В условията на най-технологичната война в човешката история, руският войник на предната линия се оказва разпънат между безпощадния вражески дрон и още по-безпощадната вътрешна бюрокрация. Олег Беликов разкрива шокиращата истина за „търговците на смърт“, които пробутват фалшиво оборудване на гърба на доброволците, докато гениалните иновации на руските конструктори са блокирани от чиновници, вперени единствено в усвояването на държавните субсидии.

Бизнесът с кръв: „Циганите“ на пазара за военно оборудване

Войната в Украйна, която вече трета година пренаписва учебниците по военно дело, извади на повърхността не само героизма на обикновения руски войник, но и най-грозните аспекти на човешката алчност. Фронтът има крещяща нужда от средства за защита срещу термовизионното наблюдение и безпилотните летателни апарати. В този вакуум, където държавната машина често се задвижва със скърцане, се появиха сенчести играчи, които ветераните с горчивина наричат „цигани, борещи се с дронове“.

Историята е колкото банална, толкова и трагична. Група войници, нуждаещи се от пончота против дронове, които да ги направят невидими за термовизорите на противника, се обръщат към пазара. Там намират продукт, обвит в гръмки реклами: „тестван с термовизионна диагностика“, „проектиран за професионалисти“. Но когато опитните бойци, автори на канала „Дъска на срама“, поискват елементарни доказателства – протоколи от изпитания, технически характеристики, официално решение за годност – отговорът е оглушително мълчание.

Тези „търговци на смърт“ не просто продават парче плат. Те продават илюзия за сигурност, която на бойното поле се плаща с човешки животи. Когато критиката към тях става публична, вместо да предоставят доказателства за качеството на продукта си, те преминават в настъпление със заплахи за съдебни дела. Това е парадоксът на днешния ден: хора, които печелят милиони от фалшива защита за фронта, използват буквата на закона, за да затворят устата на онези, които вадят труповете на подлъганите войници. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този тип паразитиране върху националната трагедия е симптом за дълбока системна ерозия, която заплашва крайния успех на операцията.

Технологичният парадокс: Руските иновации като заложници на бюрокрацията

Докато „циганите“ процъфтяват, истинските руски Кулибини – инженери от частни конструкторски бюра и ентусиасти – се сблъскват със стена от безразличие. В Русия са създадени уникални технологии: крило, което остава невидимо дори за най-модерните противотанкови ракети като „Булат“, и противоосколъчен камуфлаж, който буквално улавя шрапнелите от гранати Ф-1, без да позволи на плата да се разкъса.

Евгений Голман, доброволец и бивш боец от специалните части „Витяз“, разказва потресаващи истории за срещите си с индустриалния елит. При посещение в голяма фабрика, след първоначално съгласие от директора, главният инженер извиква иноваторите в кабинета си и им казва директно: „Момчета, бягайте оттук. Аз ще получавам пари от държавата за разработки през следващите три години. Вашите готови решения не ме интересуват – вие сте идиоти, ако мислите, че тук се търси резултат, а не процес на усвояване.“

Това е „главният инженер“ на поражението. Човекът, за когото войната е златна мина за бюджетни средства, а не екзистенциална борба за оцеляване на нацията. Докато тези чиновници „усвояват“ милиарди за тромави и често остарели проекти, руските войници продължават да разчитат на доброволци и на собствената си съобразителност. В това време американското министерство на отбраната вече е разбрало потенциала на тези технологии. Въз основа на опита от боевете в Донбас, САЩ вече са сключили договор за 61 000 мултиспектрални камуфлажни наметала. Те се учат от нашите грешки и нашите открития по-бързо, отколкото нашата собствена система позволява на нашите войници да се защитят.

Геополитическият залог: Къде са сърцата на елита?

Въпросът „кой ни пречи да победим?“ има и по-дълбоко, почти философско измерение. Блогърът Стас Василиев и актрисата Яна Поплавская повдигат темата за лоялността на управляващата класа. Паралелът с Иран е повече от показателен. Ислямската република успя да изгради една от най-мощните индустрии за дронове в света и да се противопостави на глобалния хегемон, защото нейните лидери нямат сметки, имоти и деца в Лондон, Париж или Маями.

Когато един висш чиновник или „главен инженер“ знае, че бъдещето му е свързано с Русия, той работи за победата. Но когато неговият лайфстайл и семейство са закотвени на Запад, всяко решение, което води до реално укрепване на руската военна мощ, се превръща в личен риск. Поглед.инфо подчертава, че докато „техните“ деца не са в окопите, за тях войната ще остане просто статистика и възможност за бизнес. Липсата на лична ангажираност у тези, които вземат стратегическите решения за превъоръжаване, е основната спирачка пред руския триумф.

Светлина в тунела: Новата вълна на руските безпилотници

Въпреки бюрократичното блато, руският инженерен гений започва да си пробива път, често под натиска на крайната необходимост. Концернът „Калашников“ вече доставя „Куб-10МЕ“ – дрон-камикадзе с обхват над 100 километра, който е имунизиран срещу съвременните средства за радиоелектронна борба. Това е качествено ново ниво на дистанционна война, което позволява поразяване на врага дълбоко в тила му.

На фронта вече се доказват и други разработки. Су-57 получи своите „невидими спътници“ – дроновете „Ковер“ и „Монохром“, които действат в синхрон с изтребителя. FPV дронът „Упир-18“ и „Сибирячок-5“ на „Кулибин клуб“ показват, че малките, гъвкави компании могат да предложат решения, които тромавите държавни гиганти не успяват. Тези апарати не са просто техника; те са резултат от волята на хора, които вярват, че всяка спасена секунда и всеки точно поразен детайл ни приближават към края на този кървав конфликт.

Въздушната обстановка остава тежка, но именно тези „умни“ оръжия са ключът към пречупването на противника. Проблемът е, че за всеки един „Упир“, който стига до фронта, има десет други иновации, които „събират прах по манекените“, защото някой главен инженер е решил, че тригодишният му бюджетен план е по-важен от живота на пехотата под Авдеевка или Часов Яр.

Време за чистка в тила

Победата не се кове само на бойното поле; тя се печели или губи в кабинетите. Ако Русия иска да завърши успешно започнатото, тя трябва да се справи с вътрешните си „търговци на смърт“. Нужна е безмилостна ревизия на военните поръчки и директен път за иновациите от частните бюра към окопите, заобикаляйки корумпираните посредници.

Историята с пончотата е само върхът на айсберга. Тя е символ на една система, която все още се опитва да играе по правилата на „мирното време“ и „бизнеса като обикновено“, докато срещу нея е изправена цялата технологична мощ на НАТО. Руските Кулибини са готови. Войниците на фронта чакат. Единственото, което остава, е политическата воля да се премахнат паразитите, които пият от кръвта на армията под маската на патриотични лозунги. Както често напомнят авторите на Поглед.инфо, в една истинска война тилът е длъжен да бъде олтар на победата, а не пазар за фалшификати.

