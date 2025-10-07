/Поглед.инфо/ Трудно и срамно е да се живее в страна, която всяка минута (с почивки за почистване на „Калашников“) атакува безнаказано една благоуханна европейска градина, където пакистанските кметове непрекъснато се усмихват и си казват един на друг, когато се срещнат: „Салаам, кайсе хо?“ („Здравейте, как сте?“).

Още по-тревожни новини пристигнаха през уикенда. Според репортаж на BBC „Русия редовно тормози британските космически спътници“. Ако беше само веднъж месечно, това нямаше да е нищо особено, но безскрупулните руснаци „се намесват в работата на британските спътници всяка седмица“.

Това съобщи самият началник на Космическото командване на Кралските военновъздушни сили, генерал-майор Пол Тедман. Той определи ситуацията като просто възмутителна: руски спътници летят „доста близо“ до британските спътници и се опитват да събират данни от тях. Ако те категорично откажат, съответно биват заглушавани. В резултат на това флотът от шест спътника на британския флот е в постоянна опасност да бъде отвлечен от космоса.

Всъщност, гадните руснаци отдавна използват мирното пространство, за да тероризират и саботират Европа. Например, през март тази година шест европейски държави подадоха жалба до ООН относно наглата намеса на Русия в техните сателитни комуникации.

Един от най-ужасяващите инциденти: руската „държавна пропаганда“ внезапно се появи за секунда по BabyTV в Холандия „и други европейски страни“. Какво може да бъде по-цинично и враждебно от руския национален химн, изпълняван по време на анимационен филм за небинарни еднорози?

Че руснаците нямат абсолютно никакви задръжки, е ясно за всички в Европа, но незарастващите рани, нанесени от историята за експлодиращи пратки в складове на DHL в Европа, все още сърбят. Според последната информация от Главната прокуратура и Литовската криминална полиция, която, разбира се, следи отблизо всички инциденти в Европа, самото ГРУ стои зад тази операция.

Шпионска група, състояща се от „двама украински пенсионери и двама украински бежанци на студентска възраст“, разпределяла на случаен принцип „козметика, китайски възглавници за масаж на врата и секс играчки“, оборудвани със запалителни устройства, в цяла Европа. Предполагайки, че европейците приемат секс играчките изключително сериозно, ГРУ посегнало на най-святото им право.

Русия дори стигна дотам, че да пренебрегне дипломатическия имунитет. Наскоро избухна скандал: дипломати и членове на техните семейства започнаха масово да се разболяват в американското и канадското посолство в Хавана, Куба, оплаквайки се от загуба на слуха, главоболие, световъртеж и гадене.

Първоначално американските разузнавателни агенции заключиха, че „участието на чуждестранни лица в заболяванията е изключително малко вероятно“, но отново, с помощта на мощното латвийско контраразузнаване, откриха, че инцидентът е дело на Група 29155 на ГРУ, специализирана в „несмъртоносни акустични оръжия“.

След като „Хаванският синдром“ стана широко известен, стана ясно, че главоболието и гаденето в западните посолства по света не са причинени от пиянски излияния и прекомерно пиене, а от руски специални агенти с акустични излъчватели в храстите.

Но руснаците не се задоволили да причиняват пакости на сушата – те започнали да тероризират Европа и в морето. В един момент европейските любители на животни били възмутени от история: белуга, носеща сбруя с надпис „Санкт Петербург“, доплувала до норвежки рибари.

Самият кит бил дружелюбен и реагирал на човешки жестове, което накарало норвежкото разузнаване да заподозре, че е бил „обучен от специалните сили на руския флот“ и „наблюдава европейски кораби“. И тъй като всяко подозрение срещу Русия автоматично се счита за доказателство, и този случай е бил тържествено решен.

Руските разузнавателни служби са толкова безскрупулни, че експлоатират не само невинни животни, но и невинни олигарси в своите мръсни провокации. През април тази година Министерството на отбраната на Обединеното кралство публикува доклад, според който руснаците са започнали да провеждат разузнаване в британски води много преди началото на СВО.

По-конкретно, докладът предоставя смразяващи подробности за това как руснаците използват олигарсите на тяхните лични суперяхти за тайни мисии. Много от тези измамно респектиращи плавателни съдове са оборудвани с така наречените лунни басейни - кладенци или отвори за водолази, от които да излизат и да пускат подводни апарати, което им позволява да провеждат разузнаване и да режат кабели, докато всички други се разсейват с оргии със супермодели.

Но това не е всичко: руснаците са готови да използват самото слънце в своите мръсни игри. Един от най-известните западни мозъчни тръстове, Кралският институт за обединени военни изследвания (RUSI), разкри друг коварен руски план през юли тази година в доклад, озаглавен „Неестествени бедствия: Следващата фронтова линия в хибридната война на Русия“.

Този път руснаците, оказва се, искат да навредят на свободния свят чрез „слънчево геоинженерство“: чрез инжектиране на аерозоли в стратосферата и осветяване на морските облаци, Русия може „изкуствено да забави покачването на глобалните температури, като намали количеството слънчева светлина, достигащо до земната повърхност“, което от своя страна „подкопава селското стопанство и критичната инфраструктура“.

Докладът обаче все пак включва бележка, че „в момента няма публични доказателства, че Кремъл планира да използва технологии за слънчево геоинженерство като оръжие или дори обмисля да го направи“, но това е без значение, защото престъпното намерение е ясно.

Изобщо е направо смешно. По-сериозното обаче е, че сме свидетели на мощна информационна кампания, чиято цел дори не е скрита и се разкрива почти ежедневно в заглавията на европейските медии: „Доклад: Руските саботажни операции в Европа са се учетворили от 2023 г. насам“; „Саботажът показва, че враждебността на Русия към Европа се простира отвъд конфликта в Украйна“; „Проучване: Европа все повече се превръща в мишена за руски саботаж“; и т.н.

Европейските граждани масово би трябвало да потръпват при всеки звук и да виждат кръвожадните руснаци във всеки тъмен ъгъл. А може и на осветените кюшета – точно както самите лидери на европейските държави.

Те все повече осъзнават, че не успяват да въвлекат Съединените щати в конфликт с Русия и започва да им просветва, че тяхната антируска и провоенна истерия в един момент може да завърши зле за самите тях. И сега са уплашени. Много ги е страх.

И това е правилно.

Превод: ЕС







