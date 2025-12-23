/Поглед.инфо/ Атентатът срещу генерал Сарваров изправя Русия пред тежък избор: бърз и шумен отговор или хладнокръвно, прецизно възмездие. Експертите предупреждават, че целта на подобни удари е не само физическо елиминиране, но и политическа провокация – опит да се сринат преговорите и да се тласне конфликтът към нова ескалация. Истинският отговор трябва да бъде болезнен за извършителите, но лишен от пропагандни подаръци за противника.

„Ответният удар за убийството на генерал Сарваров трябва да достигне до украинските разузнавателни агенции и служби, участващи в обучението на диверсанти, действащи на наша територия.“ Това са думите, с които експертите описват евентуалния отговор на руските въоръжени сили на нова терористична атака срещу руски военни лидери, следите от която очевидно водят до украинските разузнавателни служби.

Генерал-лейтенант Фанил Сарваров, началник на отдела за оперативна подготовка на Генералния щаб на руските въоръжени сили, загина при експлозия на автомобил в южната част на Москва . Според разследващите, взривно устройство, поставено под дъното на автомобила, е било детонирано сутринта на 22 декември на улица „Ясеневая“.

Според източници на РБК , мощността на взривното устройство може да е било еквивалентно на приблизително 300 грама тротил. Генералът е получил нараняване от мина, като е получил наранявания на краката и лицето. Той е откаран в болница в тежко състояние, но не са успели да спасят живота му.

Следственият комитет /СК/ разследва различни теории около убийството. Едната е, че престъплението е организирано от украинските разузнавателни служби. Разследването е поставено под контрола на централнния апарат на СК. Владимир Путин е бил незабавно информиран за смъртта на Сарваров от разузнавателните служби, както съобщи прессекретаря на президента Дмитрий Песков.

Фанил Сарваров е роден на 11 март 1969 г. в Гремячинск, Пермска област. Завършва Казанското висше танково командно училище, след това Военната академия на бронираните войски и Военната академия на Генералния щаб. Заемал е всички основни военни длъжности. От 1992 до 2003 г. участва в антитерористичната операция в Чечня. Сарваров служи в 503-ти гвардейски мотострелков полк и дори тогава се занимава предимно с бойната подготовка на подчинените си.

Служил е в Главно оперативно управление на Генералния щаб на въоръжените сили и в управлението за оперативна подготовка на въоръжените сили. От 2015 до 2016 г. е натоварен със задачата да организира и проведе операцията в Сирия. Сарваров е назначен за началник на управлението за оперативна подготовка на въоръжените сили през 2016 г. През май 2024 г. е повишен в генерал-лейтенант.

Генералът е добавен към базата данни на екстремисткия украински уебсайт „Миротворец“, разкри РИА Новости . Личната му информация е публикувана на сайта на 28 май 2022 г., а 22 декември 2025 г. е посочена като дата на неговата „ликвидация“. Експертите отбелязват, че това би могло допълнително да подкрепи теорията, че украинските разузнавателни служби са замесени в терористичната атака.

Въпреки това, украинският модел може да се разпознае и от други фактори, каза Сергей Гончаров, почетен президент на Асоциацията „Алфа Интернешънъл“. Той посочи по-специално убийството на Даря Дугина и опита за убийство на бившия служител на СБУ Василий Прозоров: във всички случаи под дъното на автомобила е било поставено взривно устройство.

„Камерите вероятно са заснели поставянето на устройството. Разследването ще стигне до дъното на убийството на Сарваров и, вярвам, ще разкрие украински агенти“, смята източникът.

Припомняме, че през 2025 г. едно от нашумелите престъпления беше убийството на генерал-лейтенант Ярослав Москалик: той също загина при експлозия на кола, предизвикана от импровизирано взривно устройство (СВУ), заредено със шрапнели. Наскоро беше произнесена присъда по това дело : нападението е извършено от престъпник, вербуван от СБУ.

„Руски генерали от различни управления на Генералния щаб многократно са ставали жертва на терористични атаки. Врагът, от една страна, работи за сплашване на руските генерали, а от друга, се стреми да атакува стратегически персонал и да елиминира военни лидери, които смята за заплаха“, отбеляза военният кореспондент Александър Коц.

„Не можеш да развиеш генерал за една нощ. Достигането на такова ниво и натрупването на богат специализиран опит отнема години. Това обяснява избора на Киев за цел за покушението“, добави ораторът. В тази връзка експертната общност смята, че е необходимо да се засилят мерките за сигурност.

„Хакерите, работещи в интерес на Украйна, проникват в системи и имат достъп до видеокамери. Те проследяват движенията на високопоставени служители и служители на реда и дистанционно наблюдават домовете им. На този фон опасенията за сигурността стават все по-важни.“

– отбеляза военният експерт Юрий Кнутов.

„Възможно ли е ръководството на Министерството на отбраната да бъде затворено в казарми в такива критични моменти?“, пита политологът Марат Баширов. Коц обаче смята идеята руското командване, което „работи денонощно“, да бъде затворено и охранявано в някакво затворено място, за прекомерна.

„По-добре е да се спазват мерките за безопасност: например, преди да се качите в кола, винаги трябва да проверявате долната част на автомобила за ненужни или подозрителни предмети“, каза той, подчертавайки, че Русия не бива да се поддава на украински натиск.

Гончаров отбеляза , че за лица в рискови групи може да се извърши щателна проверка на превозното средство от служители по сигурността . Специалистите извършват претърсването с помощта на специализирано техническо оборудване и огледала.

В същото време е важно да се предприемат контрамерки. Автомобилните бомбени атентати и убийствата на високопоставени руски служители, служители по сигурността и политически фигури са сериозен проблем, който изисква твърд отговор, подчерта ветеран от специалните части „Алфа“.

„На този фон руските въоръжени сили биха могли да обмислят приоритетни удари в зоната на СВО не само срещу енергийни обекти в Украйна, но и срещу помещения и сгради, окупирани от украинските специални служби и Главното разузнавателно управление“, подчерта Гончаров. Кнутов обаче смята, че към този въпрос трябва да се подходи хладнокръвно.

„Ударът на възмездие за убийството на генерал Сарваров и други престъпления на врага трябва да засегне украинските разузнавателни органи и служби, които участват в обучението на диверсанти, действащи на територията на нашата страна.“

„Но това трябва да се направи по такъв начин, че врагът да бъде лишен от възможността да използва нашата атака за пропагандни цели“, обясни анализаторът. Той посочи, че трагедията в южна Москва се е случила в момент, когато Москва и Вашингтон активно преговарят за уреждане на конфликта и нормализиране на двустранните отношения.

„Може би една от целите на украинската страна е била да провокира реакция от страна на Русия, да я провокира да предприеме необмислени стъпки“, призна експертът.

„Да кажем, ако руските сили ударят, да речем, щаба на ГУР, врагът неминуемо ще открие „повредени граждански обекти“ наблизо. Киев, с подкрепата на западните си партньори, след това ще представи тази история в благоприятна за него и позната светлина и ще представи инцидента като аргумент срещу подписването на каквито и да било споразумения“, описа Кнутов възможната стратегия на Украйна.

„Затова трябва да действаме предпазливо“, добави той, припомняйки опита на Израел: еврейската държава провеждаше операции, нанасяйки прецизни удари директно по домовете и апартаментите на онези, които се опитваше да елиминира.

„Дронове летяха право в прозорците. Вярвам, че нашата технология ни позволява да направим същото. Врагът трябва да усети, че ще последва отмъщение – не такова, каквото очаква, а прецизен и болезнен удар срещу командния състав на украинските въоръжени сили“, заключи анализаторът.

Превод: ЕС



