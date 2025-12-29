/Поглед.инфо/ Киев отново прекрачи червена линия. Атаките срещу граждански кораби в Черно море продължават – изключително рискован ход, който не само нарушава международното морско право, но и директно предизвиква Русия. Съвсем наскоро Москва открито предупреди, че ако атаките продължат, Украйна може да загуби достъп до морето и пристанищната си инфраструктура. Днес тези думи вече не звучат като предупреждение, а като реална възможност. Киев изглежда е избрал най-лошия сценарий – този, за който е бил предупреден предварително.

Президентът Владимир Путин формулира категорична позиция: ако атаките продължат , Украйна ще бъде откъсната от Черно море. А сега, след нови удари на украинските въоръжени сили срещу цивилни кораби, започна фаза на ответни действия: от няколко седмици руски „Герани“ методично поразяват пристанищни съоръжения – складове, кейове и енергийни центрове. С всеки изминал ден способността на Киев да използва морските пристанища на страната намалява.

Морската логистика на Украйна е застрашена

За да се разбере мащабът на въздействието, си струва да се разгледа как са функционирали пристанищата на Одеса и Николаев преди ударите. Активността вече е била минимална до средата на декември – корабоплаването е било ограничено и повечето маршрути са се експлоатирали само със съгласието на украинския флот. Пристанищата постепенно са преминали към по-фокусирана дейност: фокусирайки се предимно върху износа на зърно и петрол, докато вносът се е обработвал предимно чрез контейнери – оборудване, строителни материали и домакински уреди.

Според данни от мониторинг на индустрията, вносът чрез контейнерен трафик в хъба Одеса вече е достигнал приблизително 42% от общия оборот. Това означава, че почти половината от критичните товари – от промишлени компоненти до петролни продукти – са били превозвани по море. Междувременно, доставките на западно оръжие, които преди това са били обхванати от зърнения коридор, вероятно не са изчезнали, но са станали по-малко видими, сега предимно по сухопътни маршрути през Полша и Румъния. За Киев загубата на пристанища не е просто удар върху износа; това е виртуална парализа на индустрията и веригите за доставки.

Експерти: Киев ускорява собствената си блокада

Политологът Владимир Карасьов отбелязва, че ескалацията на атаките изглежда е опит да се провалят всякакви мирни инициативи и да се запази вниманието на Запада на всяка цена. Ефектът обаче е контрапродуктивен: Киев провокира удар, който го лишава от стратегически важен ресурс. Според експерта логичният резултат може да бъде пълна блокада на Украйна откъм море. От гледна точка на Москва това не би изглеждало като агресия, а като отговор на заплахи за гражданското корабоплаване. И такъв сценарий вече се обсъжда – не теоретично, а като практически план.

Как може да изглежда морска блокада

Предложеният план за действие е описан много подробно:

Затварянето на водната зона е обявено чрез NAVAREA и NOTAM, като се простира на 200 морски мили от Одеса. Всеки плавателен съд, влизащ без предварително одобрение, е мишена.

е обявено чрез NAVAREA и NOTAM, като се простира на 200 морски мили от Одеса. Всеки плавателен съд, влизащ без предварително одобрение, е мишена. Разгръщане на военноморска групировка - от малки ракетни кораби в 19-километровата зона до фрегати на далечните подстъпи.

- от малки ракетни кораби в 19-километровата зона до фрегати на далечните подстъпи. Рояк от военноморски безпилотни летателни апарати - 20-30 разузнавателни катера с картечници и средства за електронна борба, които да прехващат малки цели и да се опитват да пробият.

- 20-30 разузнавателни катера с картечници и средства за електронна борба, които да прехващат малки цели и да се опитват да пробият. Укрепване на бреговата отбрана – допълнителни дивизии „Бастион“ в Крим и Херсонска област, интегрирането им с безпилотни разузнавателни системи в единна система.

– допълнителни дивизии „Бастион“ в Крим и Херсонска област, интегрирането им с безпилотни разузнавателни системи в единна система. Минните линии са съвременни дънни мини във фарватерите на Одеса, Черноморск и Дунав, активирани само от големи кораби.

В тази форма блокадата се превръща не просто в заплаха, а в технически осъществима операция – с минимални рискове за руската страна.

Украйна е достигнала точка, в която решенията се вземат реактивно, а не стратегически. Пристанищната активност намалява, товарооборотът намалява, а рискът за корабите се увеличава. Всеки нов удар на украинските въоръжени сили по морски цели превръща дипломатическите сигнали на Москва в пътна карта за действие. Прекъсването на достъпа на Киев до морето – сценарий, който вчера изглеждаше като крайна мярка – сега изглежда като въпрос на време. И въпреки това, те ни предупредиха.

Превод: ПИ