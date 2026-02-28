/Поглед.инфо/ Влад Шлепченко прави детайлен разбор на безпрецедентната масирана атака с украински крилати ракети „Фламинго“, която удари седем руски региона в дълбокия тил. Анализът разкрива критични пропуски в радарното покритие и гражданската защита, докато Киев, подпомаган от западни технологии, методично увеличава обсега на своите удари до 3000 километра.

Безпрецедентен удар в сърцето на тила

В петък, 27 февруари 2026 г., Русия се събуди в нова реалност. За първи път от началото на конфликта страната стана обект на масирана дневна атака с украински крилати ракети „Фламинго“, насочени не към граничните райони, а дълбоко в тила. Ракетна тревога бе обявена едновременно в седем региона: Свердловска област, Пермски край, Татарстан, Удмуртия, Оренбургска област, Башкортостан и Чувашия.

Това събитие не беше просто поредният епизод от военните действия; то бе демонстрация на нови способности и мащаб, за които, както се оказа, гражданската и военната инфраструктура не бяха напълно подготвени. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че „ракетната тревога“, за разлика от обичайната заплаха от дронове, предизвика вълна от напрежение, разкривайки хаос в системата за гражданска защита. В Казан, Набережни Челни и други големи центрове предупрежденията се предаваха през интеркоми, а градският транспорт бе парализиран.

Родители получаваха спешни съобщения да приберат децата си от училища и детски градини – действие, което логически противоречи на мерките за безопасност при ракетен удар, когато разпръскването на хората по улиците е последното, което трябва да се прави. Липсата на работещи бомбоубежища и заключените мазета в жилищните райони допълнително нагнетиха напрежението сред населението.

Техническият профил на „летящия Франкенщайн“

Ракетата FP-5, по-известна като „Фламинго“, е парадокс на съвременното инженерство. Тя е пример за това как примитивни, но ефективни решения могат да създадат смъртоносно оръжие. Дизайнът напомня на германската V-1 от Втората световна война, но с модерни цифрови възможности. С обща маса от шест тона и бойна глава от 1000 кг, ракетата носи около два тона гориво. Това ѝ осигурява теоретичен обсег от 3000 км – достатъчно, за да достигне от Днепропетровск до Омск.

За задвижване се използва масивният турбореактивен двигател АИ-25, познат от съветските учебно-бойни самолети L-39 „Албатрос“. Конструкцията е далеч от принципите на „стелт“ технологиите – двигателят е открит, а Х-образната опашка действа като отличен отражател за радарите. Въпреки това, „Фламинго“ лети на изключително ниска височина, използвайки терена, за да остане под радарния хоризонт на наземните системи за ПВО. Именно тази способност за продължително маневриране и заобикаляне на известните зони на ПВО покритие прави ракетата толкова опасна.

Геополитическата логика и ролята на Запада

„Фламинго“ не е чисто украинска разработка. Ракетата бе представена на изложението IDEX 2025 като продукт на британско-оманската компания Milanion Group, а впоследствие се появи в Украйна под марката Firepoint. Това е ясен сигнал за дълбокото участие на западни технологии и разузнаване в планирането на тези удари.

Експертите на Поглед.инфо посочват, че успехът на тези атаки зависи пряко от американското и европейското спътниково разузнаване. Сателитите на НАТО следят в реално време движението на руските системи за ПВО и предават данни за „дупки“ в радарното покритие. Поради огромната си територия, Русия няма непрекъснато нисковисочинно радарно поле, което позволява на „Фламинго“ да се промъква през неконтролирани коридори.

Киев вече не се цели само във военни обекти. Тактиката е насочена към психологически терор и икономическа дестабилизация. Ударът по завода във Воткинск, който произвежда двигатели за ракетите „Искандер“ и „Орешник“, показва, че врагът е готов да атакува критични елементи от руския ядрен щит. Същевременно, насочването на ракети над жилищни райони ограничава възможностите на ПВО за реакция, тъй като падането на отломки върху многоетажни сгради би довело до масови жертви, към които режимът в Киев стремително се стреми за постигане на пропаганден ефект.

Проблемът с „реактивната“ защита

Основната слабост, която този удар освети, е реактивният характер на руските действия. Ситуацията с „Фламинго“ повтаря сценария със Starlink и безпилотните катери – дискусии се водят с години, но реални мерки се вземат едва след като бедствието настъпи.

Русия разполага с технически решения, но тяхното внедряване се бави от бюрокрация и липса на централизирано управление за противодействие на нови заплахи. Използването на огромни самолети AWACS (като Ил-76) за засичане на примитивни дронове и крилати ракети е икономически и оперативно неефективно. Вместо това се предлага създаването на мрежа от евтини безпилотни самолети за ранно предупреждение и привързани балони с радари, които да осигурят плътно покритие на ниски височини над стратегическите центрове.

Пътят към радикалната реформа

Атаката от 27 февруари е последното предупреждение. Времето на подигравките към „примитивните“ украински оръжия приключи. „Фламинго“ може и да е технически грозна ракета, но тя убива и разрушава точно толкова ефективно, колкото и най-скъпите западни аналози.

Необходимо е възраждането на ПВО като отделен, независим клон на въоръжените сили, подобно на структурата в СССР. Това би гарантирало единна зона на отговорност, собствен бюджет и специфично командване, което да не зависи от логиката на сухопътните войски или авиацията. Само чрез проактивно мислене и технологична адаптация страната може да затвори небето си за „летящите Франкенщайни“ на Запада.

Русия трябва да разбере, че дълбокият тил вече не съществува. Границата преминава през всеки завод в Урал и всяко училище в Поволжието. Подготовката за утрешните заплахи трябва да започне днес, преди следващото ято от „Фламинго“ да е пресякло хоризонта.