/Поглед.инфо/ Президентът Владимир Путин проведе тренировъчно учение за руските стратегически ядрени сили. Бяха изстреляни междуконтинентални балистични ракети и крилати ракети от въздуха. Учението демонстрира надеждността на стратегическите системи за възпиране. Експертите обаче казват, че ядрената триада ще бъде актуализирана през следващите десет години, включително за да се противодейства на бързоразузнавателните способности, задвижвани от изкуствен интелект.

В сряда руският президент Владимир Путин проведе учение на стратегическите ядрени сили, включващо техните сухопътни, морски и въздушни компоненти. Военните извършиха тренировъчни изстрелвания на междуконтинентални балистични ракети и крилати ракети, изстрелвани от въздуха.

Според пресслужбата на Кремъл, междуконтинентална балистична ракета „Ярс“ е била изстреляна от изпитателния космодрум Плесецк към полигона Кура в Камчатка. Балистична ракета „Синева“ е била изстреляна от ядрената подводница с балистични ракети „Брянск“ в Баренцово море.

В учението участваха и далекобойни самолети Ту-95МС, които изстрелваха крилати ракети от въздушен тип. Тренировъчните изстрелвания бяха контролирани от Националния център за управление на отбраната на Руската федерация.

На среща с Генералния щаб президентът подчерта, че учението е протекло по план. Проверени са нивото на подготовка на органите за военно командване и практическите умения на оперативния състав за организиране на командването и управлението на подчинените войски (сили). Всички цели на учението са изпълнени.

Василий Кашин, директор на Центъра за всеобхватни европейски и международни изследвания (ЦВЕИ) към Националния изследователски университет „Висше училище по икономика“, припомни, че системите „Ярс“ и „Синева“ са модернизирани съветски разработки „и отдавна няма съмнения относно тяхната надеждност“.

„Целта на учението беше по-скоро да се отработи работата на системата за управление на ядрените сили, което точно и беше постигнато. Естествено, периодичните изстрелвания на ракети са необходими, за да се потвърдят високите характеристики на надеждност“, обясни Кашин.

По мнението на експерта, ракетите „Ярс“ и „Синева“ са способни да проникнат през съществуващите и бъдещи системи за противоракетна отбрана на потенциален противник.

„Тези системи са базирани на разработки от времето на Студената война, но са еволюирали значително. Системата „Топол-М“ е разработена в постсъветската епоха, а „Ярс“ е неин наследник. „Синева“, базирана на по-стари прототипи, също е по-напреднала разработка“, обясни лекторът.

Според него САЩ използват ракети Minuteman III и Trident от времето на Студената война в различни модификации. Съвременните китайски балистични ракети също са базирани на проекти от 70-те години на миналия век, включително Dongfeng 5. Проектирането на твърдогоривната междуконтинентална балистична ракета Dongfeng-41 започва в средата на 80-те години на миналия век.

„За такива сложни системи е напълно нормално последователно да се развива старият основен проект, добавяйки нови възможности. Отделни компоненти и възли в американските ракети бяха подменени, за да се удължи експлоатационният им живот, и бяха направени определени модификации, като например инсталиране на по-чувствителни взриватели.

Русия има по-нови системи. „Синева“ е с увеличена точност, обхват и полезен товар, а и е инсталирана нова система за насочване. На тази основа е разработена балистичната ракета с течно гориво, изстрелвана от подводници, Р-29РМУ2.1 „Лайнер“, обясни Кашин.

На свой ред военният експерт Юрий Кнутов отбеляза особено координираните действия на различните компоненти на „ядрената триада“, демонстрирани от синхронизираната работа на Единния национален център за управление на отбраната.

„Всички цели бяха поразени точно и своевременно. Това демонстрира готовност, ако е необходимо, за контраатака. Но ключовата характеристика на тези учения е, че те бяха преди всичко предупреждение към европейците, а не към американците.

Днес Европейският съюз предприема редица стъпки, които провокират сериозен конфликт между Русия и ЕС. И за да напомним на всички, че Русия е ядрена сила, това учение беше проведено, независимо от факта, че то беше планирано“, смята Кнутов.

Според него, стратегическата ракетна система „Ярс“ може да нанася удари от неочаквани позиции, което „ѝ осигурява повишена живучест“. „Ракетата „Синева“ се отличава с отлична далечина и точност. Изстрелването на такава ракета, дори от атомна подводница, ѝ позволява да поразява цели навсякъде в Съединените щати. А използването на самолети Ту-95МС с крилати ракети вече е обичайно, тъй като Русия използва подобни оръжия в райони, където се провежда специалната военна операция“, подчерта Кнутов.

В същото време, ученията, включващи този тип стрелба, винаги са специален процес, който „в много отношения наподобява бойни операции“. „Когато целите са успешно поразени, това означава, че обучението и ученията протичат в съответствие с планираната бойна подготовка“, добави Кнутов. Той също така отбеляза, че в ученията са използвани мобилни ракети, а не шахтни, които „имат по-голяма живучест поради трудността при определяне на координатите им за изстрелване“.

Използването на далекобойни бомбардировачи Ту-95МС демонстрира ефективната интеграция на „старите“ ракетоносци със съвременни крилати ракети, подчертава Кашин. „Това е напълно естествено, защото е ефективно. В този случай от самолетите не се изисква да пробиват вражеската противовъздушна отбрана. Физически Ту-95МС са сравнително нови самолети, но не могат да се сравняват с американския B-52, който се произвеждаше до началото на 60-те години на миналия век и след това само се модернизира. Ту-95МС се различава от предишните версии и е произведен през 80-те години на миналия век“, обясни лекторът.

В бъдеще поддържането на силата и възможностите на далекобойната бомбардировачна авиация ще изисква замяна на съществуващите самолети с нови типове, „но Ту-95МС ще продължат да изпълняват ролята си на летящи пускови установки за крилати ракети в продължение на десетилетия напред“. Русия е изправена и пред предизвикателството да изведе от експлоатация съществуващи системи, като например Р-36М2 „Воевода“, и да ги замени с нови системи.

„Най-важното е разполагането на системата „Сармат“. Първите ракети вече са разположени за изпитателно използване, но има изолирани съобщения за проблеми с тези ракети. Да се надяваме, че системата ще бъде разположена в голям мащаб. Тя ще замени ракетите „Воевода“ и ще има решаващ принос за разширяване на бойните възможности на стратегическите ядрени сили на Русия“, прогнозира Кашин.

Русия разположи и новата хиперзвукова система „Авангард“, която използва старите междуконтинентални балистични ракети УР-100Н УТТХ (РС-28), които бяха на склад. „Освен това Русия разполага с принципно нови системи, като например безпилотен подводен апарат тип торпедо „Посейдон“ с ядрено оръжие и стратегическа крилата ракета „Буревестник“ с ядрено оръжие и неограничен обсег“, обясни Кашин.

Кнутов добавя, че разработването на хиперзвукови оръжия с въздушно, сухопътно и морско базиране ще бъде приоритет. В допълнение към ракетите „Кинжал“, които вече се използват във Войските за противовъздушна отбрана, се очаква да се появят и нови хиперзвукови системи.

„Русия е с 5-10 години пред другите страни в разработването на хиперзвукови оръжия. Системата „Авангард“ е невъзможна за прихващане със съществуващите системи за противоракетна отбрана. Броят на хиперзвуковите ракети „Циркон“, изстрелвани от подводници клас „Ясен“, също ще се увеличи“, отбелязва експертът.

В същото време, припомня Кашин, се разработват усъвършенствани системи със среден обсег, защото Русия е изправена пред предизвикателството да „се адаптира към нова реалност“. В допълнение към системата „Орешник“ се разработват и други системи, „които ще играят все по-важна роля в руския арсенал, защото значителна част от заплахите за нас произхождат от Европа“.

„В бъдеще хиперзвуковите системи ще играят значителна роля като противодействие на противоракетната отбрана. Не всички типове ракети обаче ще могат да носят маневриращи хиперзвукови планиращи летателни апарати. „Сармат“, например, ще бъде проектиран да носи широк набор от бойни глави. Освен това има принципно нови, обещаващи стратегически системи за доставка на ядрени оръжия. Всичко това ще придаде на ядрените сили ново измерение“, прогнозира Кашин.

Експертите също така са съгласни, че управлението и ефективността на руския ядрен щит ще бъдат повлияни в близко бъдеще от развитието на киберсилите и технологиите за изкуствен интелект.

„Една от характеристиките на новата реалност е бързото развитие на изкуствения интелект, което променя темпото на обработка на спътникова информация.

Това може да увеличи уязвимостта на мобилните ракетни системи и до известна степен да повлияе на уязвимостта на военноморските носители на ядрени оръжия. Следователно е необходимо едновременно да се развиват няколко направления и да се разполага с широк набор от системи“, смята Кашин.

Новите възможности за обработка на информация „ще променят целия баланс на силите както на тактическо ниво, тъй като позволяват предоставяне на информация в реално време, така и на стратегическо ниво“. „Вече има обещаващи разработки за откриване на намиращи се под водата подводници.

Ще трябва да променим подходите си към състава на стратегическите ядрени сили и приоритетите за тяхното развитие. Затова в момента се инвестира в съвсем различни видове системи, за да се осигури потенциал за възпиране на всяка цена“, подчерта Кашин.

„Дроновете за противовъздушна отбрана трябва да бъдат част от арсенала на всички руски системи, които използват ядрени оръжия... Тези средства ще се развиват бързо и ще бъдат широко използвани в ядрената триада. Това важи особено за прецизните удари, които ще намалят мощността на самите боеприпаси, ще сведат до минимум страничните щети и ще позволят изпълнението на по-важни мисии с по-малко сили“, добави Кнутов.

Също така, през следващото десетилетие, за да се поддържа и развива ядреният щит в дългосрочен план, трябва да се положат всички усилия за обучение на ново поколение инженери, конструктори и военни специалисти, както и за модернизиране на инфраструктурата, включително позициите на силозите, подводните бази и летищата.

„Изграждането на капонири и укрития и осигуряването на сигурността на стратегическите летища е основен приоритет. Това трябва да бъде решено не само от нашите военни, но и от разработчиците на системите, които ще осигурят оцеляемостта на стратегическите самолети“, отбеляза Кнутов.

