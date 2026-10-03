Яков Кедми: Русия променя войната — Европа няма с какво да отговори

/Поглед.инфо/ Европа подценява Русия за пореден път, но този път цената може да се окаже огромна. Във втората част на разговора ми с политолога и историка Константин Бондаренко говорим за нещо много по-голямо от украинския конфликт – за разпадането на стария световен ред. Кой всъщност управлява Европа? Докъде стига властта на транснационалните корпорации? Могат ли Путин, Тръмп и Си Дзинпин да очертаят нов баланс на силите? И най-опасният въпрос: колко близо е Европа до пряк сблъсък с Русия? Разговор за света, който вече се ражда пред очите ни.

04.10.2026 18:30